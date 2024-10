Nissan chce Qashqai vrátit do hry. Má tlustší skla a Google na palubě

Nic netrvá věčně, ani láska k jednomu modelu. Nissan Qashqai je dnes v Česku až 71. nejprodávanějším modelem a značce jako takové patří 25. místo v registracích za prvních osm měsíců roku 2024. České zastoupení Nissanu má ambice změnit postavení značky na českém trhu.

K tomu mu má pomoct nejen inovovaný Qashqai a několik nových dealerů, ale také příchod dalších modelů. Sázku na užitkové vozy představuje nový Interstar, který přijde na trh ještě do konce roku. V příštím roce jsou pak v plánu modely Aryia Nismo a nová generace Leafu, později pak nová Micra, X-Trail a elektrický Juke.

Ať je dnes postavení Qashqaie, jaké je, nic to nemění na tom, že sehrál nezapomenutelnou roli v utváření automobilového světa, jak ho známe dnes. Před osmnácti lety nahradil klasický hatchback Almera crossover s těžko vyslovitelným jménem Qashqai. I přes tento jazykolam se stal jedním z modelů, které si vyhrazují prvenství v založení dnes mimořádně populární kategorie vozů.

Hlavní designové změny po faceliftu najdeme na čelní masce, která údajně našla inspiraci v šupinách tradičního japonského brnění. Skládá se z desítek trojrozměrných čárkovitých prvků lakovaných vysoce lesklou černou barvou, které jako by se vznášely v prostoru mezi okrajem kapoty a držákem registrační značky. Po stranách jsou pak nově tvarované LED světlomety.

Nissan Qashqai

Světla pro denní svícení jsou teď nad i pod hlavními lampami. Vzadu se tvar světel nezměnil, ale uvnitř jsou jednotlivé segmenty nově uspořádány. Logickou novinkou jsou i nové designy kol a tři laky karoserie. Nově je v nabídce i speciální opticky sportovnější stupeň výbavy N-Design, v rámci kterého jsou spodní části karoserie pod dveřmi a podběhy kol lakovány v barvě karoserie a sportovní vzhled doplňují nová 20" kola z lehké slitiny.

Do interiéru byly ve vyšších výbavách přidány pruhy alcantary na palubní desku, do výplní dveří nebo na loketní opěrku, nové materiály jsou použity i v dalších detailech, třeba kolem voliče převodovky. Inovováno bylo i čalounění sedadel. Modernizace se dočkala i 360stupňová kamera. Zkrátka všechny věci, které k faceliftu tak nějak automaticky patří. Ale zvýšila se i tloušťka okenních skel a přibylo nové těsnění, což by dohromady mělo vést ke snížení úrovně hluku v kabině.

Podstatnou novinkou je integrace systému Google do infotainmentu vozu, podobně jako to už ve svých autech má alianční sourozenec Renault, a je to opravdu skvělá věc. Díky tomu skoro ztrácí smysl zrcadlení telefonu, protože v centrální obrazovce jsou nejen online navigační mapy Google, ale instalovat je možné i řadu aplikací jako v mobilním telefonu.

Nissan Qashqai

Součástí je i hlasový asistent Google. V tomto udělal Qashqai mezigeneračně obrovský skok vpřed a infotainmentem teď patří auto mezi nejlepší ve své třídě. Online mapy jsou součástí standardní výbavy od stupně N-Connecta a jsou zaplacené po dobu záruky, tedy tři roky. Další platba za tuto službu bude závislá na budoucích aktuálních cenách mobilních operátorů.

Unikátní hybrid

Základem nabídky pohonných jednotek je čtyřválcový benzinový motor 1.3 s mildhybridní technologií, dodávaný ve dvou výkonových verzích 103 a 116 kW, přičemž výhradně silnější z nich ve spojení s automatickou převodovkou může být kombinována i s pohonem všech kol. Vrcholem nabídky motorizací je pak neobvyklý hybridní pohon e-Power, známý už z předchozí generace nebo modelu X-Trail. Zde má výkon 140 kW.

Technologie e-Power je unikátní v tom, že spalovací benzínový tříválec o objemu 1,5 litru neslouží přímo k pohonu předních kol, ale výhradně jako generátor elektrické energie pro elektromotor, který má na starosti přenos síly na kola. Nissan toto zvláštní spojení vysvětluje tím, že chce nabídnout jízdní projev elektromobilu, ale bez problémů s dojezdem a obavami z nabíjení. To, že spalovací motor může vždy pracovat v optimálním rozsahu otáček, má také vést k úsporám paliva.

Akcelerace je slušná, auto je na stovce za 7,9 sekundy a reakce na plyn bezprostřední. Vůz je při klidné jízdě i celkem tichý a dokáže jet částečně pouze na elektřinu, i když kvůli malé kapacitě baterie 1,97 kWh to není moc dlouho. Při větším sešlápnutí plynového pedálu se ale tříválec ozve, a občas se kvůli nutnosti dobití baterie chová jinak, než je člověk zvyklý z běžného spalovacího auta.

Třeba při akcelerací prudce stoupají otáčky, ale když dáte nohu z plynu, otáčky někdy ještě po nějakou dobu zůstanou vysoké. Úspora paliva se nejspíš projeví hlavně ve městě. Auto má dosahovat průměrné spotřeby 5,1–5,3 l/100 km, na posouzení, jak to funguje v reálu, jsme s novinkou ujeli příliš málo kilometrů. Daní za tuto unikátní technologii a úsporu paliva jsou poloviční servisní intervaly – jestliže základní motor má interval 30 tisíc km, pak e-Power má 15 tisíc km.

Nissan Qashqai

Nový Nissan Qashqai zůstal cenově přibližně na stejné úrovni jako před faceliftem. Základní cenovka stoupla o deset tisíc korun a vešla se těsně pod hranici šesti set tisíc, konkrétně 599 990 korun v akční ceně se slevou sto padesát tisíc korun. Výbava N-Connecta je naopak o dvacet tisíc levnější než dřív. Vůz s pohonem e-Power koupíte od 769 990 korun, čtyřkolku pak nejlevněji za 789 990 korun.