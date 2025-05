„Nedělali bychom to, kdyby to nebylo nezbytné k přežití,“ řekl k restrukturalizačním opatřením šéf podniku Iván Espinosa, který se do čela Nissanu postavil začátkem dubna. „Máme velmi vysokou nákladovou strukturu. Situaci komplikuje rovněž nestálost a nepředvídatelnost globálního trhu,“ dodal.

Automobilka dnes také zveřejnila výsledky hospodaření za uplynulý finanční rok, který skončil v březnu. Nissan hospodařil s čistou ztrátou 670,9 miliardy jenů (zhruba 101 miliard korun), zatímco o rok dřív měl čistý zisk 426,6 miliardy jenů. Firma dnes neposkytla odhad zisku na aktuální finanční rok. Poukázala v této souvislosti na nejistotu spojenou s celní politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Nissan se nyní potýká se slabým prodejem v Číně a ve Spojených státech. Automobilka se navíc ještě plně nezotavila z let krize a chaosu, jež vyvolalo zatčení a sesazení bývalého generálního ředitele Carlose Ghosna v roce 2018. Nissan podle analytiků nyní doplácí mimo jiné na to, že se pod Ghosnovým vedením příliš soustředil na zvyšování objemu prodeje na úkor ziskovosti.

Loni v prosinci automobilka zahájila rozhovory o spojení s domácím konkurentem Honda. Letos v únoru ale firmy oznámily ukončení rozhovorů. Jednání podle médií komplikovaly rozdílné názory na podobu spolupráce, především návrh Hondy, aby se Nissan stal její dceřinou společností.

V březnu se pak Nissan dohodl na úpravě podoby své dlouholeté aliance s francouzskou automobilkou Renault. Dohoda mimo jiné umožňuje snížení podílů, které v sobě partneři navzájem drží. To otevřelo Nissanu cestu k získání dodatečných finančních prostředků prodejem akcií v Renaultu.



Espinosa dnes uvedl, že Nissan má zájem o posílení spolupráce s Renaultem v Evropě, Indii a Latinské Americe. Automobilka by se podle něj mohla zajímat rovněž o spolupráci s Hondou na trhu ve Spojených státech, napsala agentura Bloomberg.