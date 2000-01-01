náhledy
Elektromobil Leaf japonské automobilky Nissan, uvedený na trh 3. prosince 2010, se stal průkopníkem v oblasti sériově vyráběných moderních elektromobilů.
Autor: Nissan
Dosud se těchto vozů ve třech generacích vyrobilo přes 700 000 kusů a v letech 2011 až 2014 a poté znovu v roce 2016 byl Leaf nejprodávanějším elektrickým vozem na světě.
Autor: Nissan
Příběh Nissanu Leaf se začal psát v říjnu 2010, kdy byl oficiálně uveden na trh jako první masově vyráběný a cenově dostupný elektromobil na světě.
Autor: Ondřej Zeman
V době, kdy byla elektrická mobilita vnímána spíše jako experiment, Nissan zariskoval a představil plnohodnotný rodinný hatchback. První generace, interně označovaná jako ZE0, se vyznačovala specifickým aerodynamickým designem a baterií o kapacitě 24 kWh.
Autor: Ondřej Zeman
I přes tehdejší skromný reálný dojezd okolo 130 kilometrů si vůz okamžitě získal celosvětovou pozornost a v roce 2011 se stal historicky prvním elektromobilem, který získal titul Evropské auto roku 2011.
Autor: Ondřej Zeman
Od roku 2013 se model Leaf vyráběl pro Evropu v britském Sunderlandu.
Autor: Ondřej Zeman
Klíčovým momentem byl rok 2016, kdy se v nabídce objevila větší 30kWh baterie, čímž se Leaf stal praktičtějším pro širší spektrum řidičů
Autor: Ondřej Zeman
Výroba tohoto pětidvéřového hatchbacku odstartovala v japonském závodě Oppama v roce 2010 a o tři roky později se vůz začal vyrábět také v britském Sunderlandu.
Autor: Ondřej Zeman
V roce 2011 získal Leaf jako první čistě elektrický model titul v motoristické anketě Evropský vůz roku.
Autor: Ondřej Zeman
První generace Leafu začala s 24kWh Li-ion baterií, která zajistila kolem 117 kilometrů dojezdu.
Autor: Ondřej Zeman
Leaf vypadá dost podivně, větší část publika asi řekne rovnou, že je ošklivý. Ale určitě se za ním ohlédnete. U Nissanu si totiž řekli, že musí vypadat jinak, aby zdůraznil, že to není jen tak obyčejné auto.
Autor: Ondřej Zeman
Jezdí jako úplně normální auto s automatickou převodovkou. Je dokonale tiché, takže musíte dávat pozor na chodce, kteří neslyšnému autu nechtěně skáčou do cesty. A taky neskutečně pohodlné: na velkých nerovnostech se zhoupne, ty malé dokonale vyžehlí.
Autor: Nissan
Leaf se časem ukázal jako velmi problematický elektromobil kvůli rychlé a výrazné degradaci trakčního akumulátoru. Na vině bylo jeho pouze pasivní chlazení.
Autor: Nissan
Elektromotor (80 kW, 254 Nm) na dálnici rozjede Leaf na maximálních 144 km/h, z nuly je na stovce za 11,5 sekundy.
Autor: Nissan
Necelé čtyři a půl metru dlouhý hatchback měl jako nový deklarovaný dojezd kolem dvou set kilometrů. Dnes unavené kusy ujedou často steží sedmdesát.
Autor: Nissan
Autor: Nissan
Autor: Nissan
Autor: Nissan
Autor: Nissan
Autor: Nissan
Autor: Nissan
Autor: Nissan
Autor: Nissan
Moc leafů první generace na trhu ojetin není, sehnat se dají za nějakých 150 tisíc korun. Druhá generace vyráběná od roku 2018 stojí dvojnásobek.
Autor: Nissan
Autor: Nissan
Nissan Leaf druhé generace
Autor: Nissan
Nissan Leaf druhé generace
Autor: Nisan
Nissan Leaf druhé generace
Autor: Nissan
Nissan Leaf druhé generace
Autor: Nissan
Nissan Leaf druhé generace
Autor: Nissan
Od letošního března se vyrábí třetí generace Leafu, která může mít baterii o výkonu 52 nebo 75 kWh a dojezd 430 až 600 kilometrů.
Autor: Nissan
Nissan Leaf třetí generace
Autor: Nissan
Prototyp nové generace Nissanu Leaf při testech v Praze
Autor: Pavel Cyprich
Prototyp nové generace Nissanu Leaf při testech v Praze
Autor: Matěj Jetma
Prototyp nové generace Nissanu Leaf při testech v Praze
Autor: Matěj Jetma
Prototyp nové generace Nissanu Leaf při testech v Praze
Autor: Matěj Jetma