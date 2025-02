Nissan se rozhodl zastavit rozhovory o spojení s Hondou

Podle médií však mezi společnostmi Nissan a Honda vznikly neshody ohledně podmínek fúze. Honda údajně navrhla, aby se Nissan v rámci fúze stal její dceřinou společností. Původně se ale předpokládalo, že vznikne holdingová firma, pod kterou budou obě automobilky spadat.

Společnost Nissan podle agentury Reuters uvedla, že zpráva listu Nikkei není „založena na informacích poskytnutých Nissanem“. Dodala, že do poloviny února hodlá zaujmout konečný postoj a vydat příslušné oznámení. Honda uvedla, že od Nissanu nemá žádné informace o záměru odstoupit od memoranda o přípravě fúze.

Podle zdrojů agentury Reuters se nicméně sešla správní rada Nissanu, která ukončení rozhovorů schválila. Zdroje listu The Wall Street Journal (WSJ) uvedly, že správní rada Nissanu považuje podmínky Hondy za nepřijatelné. Ve zprávě pro tokijskou akciovou burzu podle agentury Bloomberg obě automobilky napsaly, že diskutují o různých možnostech, včetně odstoupení od fúze.

Honda je druhou největší automobilkou v Japonsku, zatímco Nissanu patří třetí příčka. Tržní hodnota Hondy je téměř pětinásobná ve srovnání s tržní hodnotou Nissanu. Plány na spojení firem Honda a Nissan přicházejí v době, kdy tradiční automobilky čelí rostoucí konkurenci ze strany amerického výrobce elektromobilů Tesla a také čínských rivalů.

Akcie Nissanu v reakci na zprávu listu Nikkei oslabily téměř o pět procent, zatímco akcie Hondy si více než osm procent připsaly.

Nissan teď prochází rozsáhlou restrukturalizací, která zahrnuje zrušení 9000 pracovních míst. Honda podle zdrojů agentury Kjódó požadovala po Nissanu radikálnější restrukturalizační opatření.

Provozní zisk Nissanu se v prvním finančním pololetí, které skončilo 30. září, propadl meziročně o 90 procent na méně než 33 miliard jenů (zhruba pět miliard Kč). „Vyhlídky na krach plánů na spojení s Hondou nyní vyvolávají obavy ohledně toho, jak se Nissanu podaří překonat současné problémy bez vnější pomoci,“ píše Reuters.

„Investory by mohla znepokojovat budoucnost Nissanu,“ uvedl analytik Vincent Sun ze společnosti Morningstar. Poukázal mimo jiné na problémy, které by Nissanu mohly způsobit hrozící cla na dovoz z Mexika do Spojených států. Řada globálních automobilek využívá Mexiko jako výrobní základnu pro export na americký trh. Podle Suna by tato cla měla na Nissan výraznější dopady než na jeho větší domácí konkurenty, tedy Hondu a Toyotu.

„Zpráva, že Nissan nechce být divizí Hondy, ukazuje, že spornou otázkou byla kontrola (nad sloučenými aktivitami),“ uvedl analytik Christopher Richter z makléřské společnosti CLSA. „Vypadá to, že Honda od fúze odstoupí, pokud nebude moci získat kontrolu,“ dodal.