Po 18 letech Nissan na konci srpna ukončil výrobu modelu R35 GT-R. Posledním trhem, kde se tato ikona ještě nabízela, byl domácí japonský trh. v Evropě se Nissan GT-R přestal prodávat již v roce 2021. Hlavním důvodem byly stále přísnější hlukové normy. Celkem bylo během životního cyklu modelu R35 vyrobeno a prodáno přibližně 48 tisíc kusů, z nichž několik se dostalo i do České republiky.
Japonské sportovní kupé s přeplňovaným vidlicovým šestiválcem o objemu 3,8 l a elektronicky řízeným pohonem všech kol bylo úspěšné také na závodních tratích a jeho popularitě pomohla i tuningová subkultura a filmová série Rychle a zběsile. Nissan GT-R byl také nedílnou součástí populárních počítačových her.