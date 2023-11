Čínský elektromobil boural na veletrhu v Praze. Školák šlápl na plyn

Nio, které bývá označováno za největšího čínského konkurenta Tesly, patří k nejzajímavějším exponátům e-salonu. Na pražské výstavě jej neprezentuje přímo automobilka, ale neoficiální dovozce, pražská firma Cario.

Technicky i designově zajímavý vůz naboural na elektromobilním veletrhu šestnáctiletý školák. „Nějaký klučina sedl do auta, zařadil a dal plný plyn,“ popsal situaci z místa moderátor Autosalonu Ondřej Hrubeš, který byl u nehody. „Jelikož stál majitel s klíčky opodál, auto se rozjelo. Aby běžel zábavní systém, bylo celou dobu v pohotovostním režimu,“ dodal Hrubeš.

Při zkoumání po příčinách nehody bude důležité zjistit, kde byl klíč od vozu opravdu. Protože obvykle vozy vybavené takzvaným bezklíčkovým startováním (stačí je mít ve vozidle, třeba v kapse nebo kabelce) velmi dobře s vysokou přesností rozlišují, zda je klíč ve voze, či mimo něj. I když je vozidlo „aktivované“ a klíč následně auto opustí, nelze se s ním rozjet. To by naznačovalo, že klíč byl ve vozidle, kupříkladu odložený v přihrádce.

Mladík za volantem byl podle moderátora Autosalonu v šoku a nedokázal nohu z plynu sundat. „Jak se to hnulo, ztuhl,“ dodal. Svědci se shodují na tom, že Nio se snažilo střetu zabránit tím, že se aktivovalo automatické brzdění, ale do dodávky vystavené naproti doklouzalo. Auto možná doplatilo na vyzdvihovanou vlastnost většiny elektroaut, kterou je raketové zrychlení.

Nehoda také ukazuje zrádnost komfortní funkce, kterou se chlubí stále více dnešních elektromobilů. Podle popisu svědka školák usedl do vozidla, voličem dal povel k jízdě a auto se rozjelo. Podobně to funguje kupříkladu u elektrických modelů VW: řidič usedne do vozu a bez toho, aby automobil „startoval“ tlačítkem nebo jiným způsobem, pouze sešlápne brzdový pedál, voličem, který by u spalovacího vozu odpovídal páce automatu, vybere režim (D pro jízdu dopředu, R pro couvání), sešlápne plyn a auto se rozjede. Vynechání úkonu „startování“ je možná komfortní, ale z pohledu bezpečnosti může být diskutabilní, v procesu „rozjezdu“ chybí logický krok, který mají řidiči zažitý.

Nabouraný čínský elektromobil Nio ET5 Touring má mít hodnotu zhruba 1,7 milionu korun. Doplňuje provedení sedan. Elektrický pohon má výkon 490 koní a točivý moment 770 Nm.