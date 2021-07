Autofotka týdne: Automania je přehlídkou ikon designu i zabijáků planety

Automobily jsou samy o sobě svébytnými uměleckými díly, a tak není divu, že se tu a tam dostanou i do muzeí. Newyorské The Museum of Modern Art, známé i pod zkratkou MoMA, hraje důležitou roli při rozvoji a shromažďování moderního umění, se jim věnuje pravidelně již řadu desetiletí. Nejnověji zajímavou výstavou Automania, jejíž jméno je odvozené od animovaného filmu z roku 1964, který byl nominovaný na Oscara.



Cisitalia místo sochy

Smyslem výstavy, konané od 4. července 2021, není jen ukázat auto jako ikonu stylu, moderní průmyslový produkt a inovátora v dopravě, ale rovněž jakožto zdroj smrtelných nehod, dopravních zácp a ničení životního prostředí. Pro návštěvníky tak má být expozice především impulsem k zamyšlení.

Její venkovní část v Sochařské zahradě v přízemí bude možné navštívit do 11. října 2021, další vystavená auta budou společně s četnými plakáty, kresbami a instalacemi k vidění ve vnitřních expozicích až do 2. ledna 2022.

Základem Automanie je devět volně rozmístěných vozů, které se postupem času staly součástí stálé sbírky. Jsou to modely, pozoruhodné nejen z hlediska designu, ale i společenského významu.

Tím nejcennějším je kupé Cisitalia 202 od italské karosárny Pininfarina. Automobil, který byl od počátku považovaný za milník v automobilovém designu, jakousi „sochu v pohybu“, se v newyorském Muzeu moderního umění objevil již v roce 1951, kdy byl součástí výstavy „Osm automobilů“. Jeden ze 170 exemplářů kupé Cisitalia 202 se od roku 1972 v muzeu zabydlel, když ho MoMA věnoval přímo tvůrce jeho ikonické karoserie. Jedná se o kus z roku 1948 v typické červené barvě.

Jeep, smart i formule 1

Postupně do sbírky přibyly další zajímavé modely. Jaguar E-Type, považovaný mnohými odborníky za nejkrásnější automobil 20. století, dále nadčasové Porsche 911, ikonický Jeep Willys, který „vyhrál válku“, Volkswagen Brouk, masový dopravní prostředek, který se vyráběl dlouhá desetiletí, pokrokový Citroën DS, ale i minimalistický Smart ForTwo a špičkovými materiály prošpikovaný monopost formule 1 Ferrari 641/2 z 90. let.

Zatím poslední akvizicí newyorského muzea je Fiat 500 F z roku 1972. Legendu, která motorizovala Itálii, věnoval MoMA před čtyřmi lety Fiat. Na výstavě Automania je ale rovněž k vidění jakožto nezbytná součást americké kultury rovněž ikonický karavan značky Airstream a celá řada dalších zajímavostí.

V průběhu let se v MoMA pravidelně konají různé tematické výstavy, týkající se aut. V roce 1976 dokonce muzeum v rámci tzv. „Projektu Taxi“ vyzvalo designéry k přemýšlení o ideálním voze do newyorského provozu. S nejinovativnějším konceptem tehdy přišla společnost Ital Design, která nabídla nejlepší poměr mezi velikostí a vnitřní prostorností. Z dnešního pohledu možná prototyp avantgardního taxi na podvozku Alfa Romeo nepůsobí nijak výjimečně, v době svého vzniku, kdy po New Yorku jezdila pětimetrová monstra s dlouhými kapotami a kufry, působil jako zjevení.

V roce 1999 se zase v MoMA v rámci výstavy „Různé silnice – automobily pro příští století“ prezentovaly automobily s pohony budoucnosti. Do expozic v New Yorku se tak dostal novodobý „krásně ošklivý“ Fiat Multipla v provedení Bipower s pohonem na CNG, ale rovněž první sériově vyráběný elektromobil GM EV1 a hybridní Honda VV/Insight a Toyota Prius.

Mekka umění na Manhattanu

Manhattanské Muzeum moderního umění je jakožto jedna nejvlivnějších kulturních institucí na světě jedním z turisticky nejatraktivnějších míst New Yorku. Založeno bylo v roce 1929 a v průběhu let se stále zvětšovalo. Soukromá muzejní instituce vzniklá díky všemocné americké rodině Rockefellerových dnes obsahuje celkově více než 150 000 exponátů, okolo 1200 obrazů od 500 umělců z 39 zemí, 300 000 knih, 22 000 filmů a 4 miliony fotografií. Z českých autorů v muzeu najdete díla malíře Františka Kupky, fotografů Františka Drtikola, Antonína Kratochvíla, ale i designérky Libuše Niklové.

Před dvěma lety prošla budova Muzea moderního umění rekonstrukcí za v přepočtu 10 miliard korun a byla rozšířena na současných více než 15 tisíc metrů čtverečních.

V současných prostorách v Rockefellerově centru na 11 West 5 Street na Manhattanu mezi Pátou a Šestou Avenue MoMA sídlí od roku 1937. Před dvěma lety moderní budova prošla rekonstrukcí za v přepočtu 10 miliard korun a byla rozšířena na současných více než 15 tisíc metrů čtverečních.