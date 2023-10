Tyto věci řidiči nedělají, ale rozhodně by měli. Poznáváte se v nich?

Myslíte za ostatní? Používáte blinkry? A používáte je správně? Řidiči na českých silnicích občas předvádějí hotová zvěrstva a často nedělají to, co by měli. Vybrali jsme pět nečastějších věcí, které nás štvou a na které řidiči s železnou pravidelností zapomínají.