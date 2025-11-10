„Dospělému člověku nemohou přikázat, aby se připoutal, ale znám takové, kteří se prostě nerozjedou, dokud si všichni pásy nezapnou, a to je rozumné. S nepřipoutaným člověkem za sebou hrajete ruskou ruletu,“ komentuje dopravní expert Roman Budský případ, který má být varováním pro všechny.
Nepřipoutaný spolujezdec ze zadního sedadla, který při nárazu proletěl kabinou, udělal díru do čelního skla a vážně zranil připoutaného spolujezdce na předním sedadle, může skončit před soudem. „Jeho případný podíl na zranění spolujezdce na předním sedadle je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření,“ potvrdila policejní mluvčí Dagmar Sochorová pro CNN Prima News.
CRASHTEST: Dvouapůltunový nepřipoutaný spolujezdec řidiče zabije
Řidič vjel na silnici I/65 poblíž Rychnova u Jablonce nad Nisou do protisměru a jeho auto se čelně střetlo s dodávkou, ve které cestovali tři zaměstnanci stavební firmy. Záchranáři všechny zúčastněné převezli do nemocnic s vážnými poraněními. „Při pohledu na zdemolované vozy bylo jasné, že náraz se odehrál ve vysoké rychlosti. Sedadlo spolujezdce sedícího vepředu ve voze stavební firmy bylo přitom zhruba o třicet centimetrů posunuté směrem k palubní desce – následek nárazu těla nepřipoutaného pasažéra ze zadního sedadla,“ popisují CNN Prima News.
„Vlivem čelního nárazu byl vymrštěn na řádně připoutaného spolujezdce sedícího vepředu a následně narazil ještě hlavou do čelního skla,“ popsala Sochorová. O intenzitě nárazu do čelního skla svědčila díra odpovídající velikosti hlavy dospělého člověka.
„Je důležité si uvědomit, že bezpečnostní prvky ve voze pro osoby na předních sedadlech jsou konstruované na náraz zepředu nebo zboku, ale ne zezadu. Dost často nepřipoutaný člověk letící ze zadního sedadla doslova vyrve sedačku před sebou a narazí toho spolujezdce vepředu na palubní desku nebo na čelní sklo,“ popsal záchranář Petr Matějíčka. Připomněl také, že pás, který drží připoutaného, působí při ohromném tlaku zezadu na jeho hrudník mnohem větší silou, než konstruktéři předpokládali.
Nepřipoutanému cestujícímu ze zadního sedadla hrozí obvinění z ublížení na zdraví z nedbalosti. „Do jaké míry je ten nepřipoutaný vinen za ublížení na zdraví, musí posoudit soudní znalec,“ uvedl advokát Jan Černý pro CNN Prima News. Výsledek vyšetřování bude podle něj velmi zajímat pojišťovnu řidiče, který čelní střet zavinil.
Expert: Řidič by měl vyzvat k použití pásu, pokutu vždy platí nepřipoutaný
„Z povinného ručení bude vyplácet náhrady všem zraněným z toho druhého auta, ale pravděpodobně bude chtít po nepřipoutaném pasažérovi úhradu části výloh u zraněného z předního sedadla. Ten podíl může určit podle toho, jakou procentní míru zavinění mu přiřkne soudní znalec. A stejně tak jemu samotnému, protože on se při té nehodě sám zranil, může pojišťovna vyplatit méně, protože nepoužil bezpečnostní pás a ke škodě na zdraví si sám přispěl,“ vysvětlil právník. S tím, že může jít o částky v řádu statisíců, a v případě trvalých následků v řádu milionů korun. Je to podobné, jako kdyby boural pod vlivem alkoholu.
„Nárazová hmotnost nepřipoutaného člověka je až třicetinásobek jeho skutečné váhy. Takže když na zadním sedadle sedíte jako stokilový muž, letíte dopředu jako třítunové kladivo,“ vysvětlil pro CNN Prima News dopravní expert Roman Budský. „Narazíte do sedačky před sebou, tu vytrhnete, vyletíte dopředu, narážíte hlavou do střechy, řidiče hodíte na volant nebo spolujezdce na palubní desku. On se tam vyfukuje airbag, takže ho zabije nebo zmrzačí, případně mu ještě hodíte hlavu na čelní sklo nebo toho člověka před sebou vrazíte pod palubní desku. To všechno se stane za dvě desetiny vteřiny, nemáte šanci udělat vůbec nic. Spousta lidí tvrdí, že se zapře nebo chytí madla dveří, je to ale nesmysl.“
Pokutu platí ten, kdo se nepoutá
Řidič nenese odpovědnost za to, že se dospělý pasažér v autě nepřipoutá. Nicméně zodpovědný šofér na to spolujezdce aspoň upozorní. Případnou pokutu za nepoužití bezpečnostního pásu v každém případě platí spolujezdec.
Po zavedení bezpečnostních pásů do aut významně poklesl počet těžkých i smrtelných úrazů. V případě čelního nárazu je totiž účinnost bezpečnostního pásu 43 procent. Pokud se auto převrátí, zvyšuje se účinnost pásů až na 77 procent.
Pásy jsou nejúčinnější do rychlosti 50 kilometrů v hodině. Při nárazu hlavou na čelní sklo nebo volant v padesátikilometrové rychlosti a bez zapnutých pásů je hlava vystavena stejnému nárazu jako při pádu ze třetího poschodí. Připoutaný řidič oproti tomu zůstane chráněn ve skořápce svého sedadla a nemusí se zranit vůbec.
Když řidič prudce šlápne na brzdy nebo narazí, auto se zastaví, ale jeho tělo pokračuje dál stejnou rychlostí, dokud je nezastaví čelní sklo, palubní deska, sloup nebo chodník. Při prudkém zbrzdění z rychlosti 50 kilometrů v hodině se hmotnost jeho těla zvýší až šedesátkrát. Člověk o hmotnosti 90 kilogramů tak zvýší svoji hmotnost až na 5,4 tuny.
„Následkem nárazu dochází k poranění obličeje, kostí lebky a mozku. Volant mezitím devastuje žebra, plíce a srdce. Síla nárazu může odtrhnout některou z velkých cév, které k srdci vedou. Kromě toho takový náraz způsobí roztržení jater a sleziny a možná i závěsu střeva. V porovnání s tím jsou několikanásobné zlomeniny končetin banální záležitostí,“ upozorňuje BESIP.
Spousta řidičů si navíc myslí, že pásy nemusí používat, protože má auto s airbagy. Airbag je však jen část bezpečnostního systému, která pásy doplňuje. Bez připoutání je často nebezpečnější, než kdyby v autě vůbec nebyl. V případě nárazu letí tělo dopředu a střetne se s vakem v okamžiku a v bodě, kde se vak právě nafukuje s největší razancí. Při nárazu obličeje do nafukujícího se polštáře většinou dochází k vážným zraněním obličeje a k otřesu mozku. Taková srážka může být i smrtelná, zejména pro nepřipoutané dítě na předním sedadle.