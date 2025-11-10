Nepřipoutaný spolujezdec zranil dalšího cestujícího, hrozí mu soud

Autor:
Nepřipoutaný spolujezdec zranil při bouračce dalšího pasažéra ve voze, nehoda může mít nečekanou dohru, na případ upozornily CNN Prima News.

„Dospělému člověku nemohou přikázat, aby se připoutal, ale znám takové, kteří se prostě nerozjedou, dokud si všichni pásy nezapnou, a to je rozumné. S nepřipoutaným člověkem za sebou hrajete ruskou ruletu,“ komentuje dopravní expert Roman Budský případ, který má být varováním pro všechny.

Nepřipoutaný spolujezdec ze zadního sedadla, který při nárazu proletěl kabinou, udělal díru do čelního skla a vážně zranil připoutaného spolujezdce na předním sedadle, může skončit před soudem. „Jeho případný podíl na zranění spolujezdce na předním sedadle je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření,“ potvrdila policejní mluvčí Dagmar Sochorová pro CNN Prima News.

CRASHTEST: Dvouapůltunový nepřipoutaný spolujezdec řidiče zabije

Řidič vjel na silnici I/65 poblíž Rychnova u Jablonce nad Nisou do protisměru a jeho auto se čelně střetlo s dodávkou, ve které cestovali tři zaměstnanci stavební firmy. Záchranáři všechny zúčastněné převezli do nemocnic s vážnými poraněními. „Při pohledu na zdemolované vozy bylo jasné, že náraz se odehrál ve vysoké rychlosti. Sedadlo spolujezdce sedícího vepředu ve voze stavební firmy bylo přitom zhruba o třicet centimetrů posunuté směrem k palubní desce – následek nárazu těla nepřipoutaného pasažéra ze zadního sedadla,“ popisují CNN Prima News.

„Vlivem čelního nárazu byl vymrštěn na řádně připoutaného spolujezdce sedícího vepředu a následně narazil ještě hlavou do čelního skla,“ popsala Sochorová. O intenzitě nárazu do čelního skla svědčila díra odpovídající velikosti hlavy dospělého člověka.

„Je důležité si uvědomit, že bezpečnostní prvky ve voze pro osoby na předních sedadlech jsou konstruované na náraz zepředu nebo zboku, ale ne zezadu. Dost často nepřipoutaný člověk letící ze zadního sedadla doslova vyrve sedačku před sebou a narazí toho spolujezdce vepředu na palubní desku nebo na čelní sklo,“ popsal záchranář Petr Matějíčka. Připomněl také, že pás, který drží připoutaného, působí při ohromném tlaku zezadu na jeho hrudník mnohem větší silou, než konstruktéři předpokládali.

Nepřipoutanému cestujícímu ze zadního sedadla hrozí obvinění z ublížení na zdraví z nedbalosti. „Do jaké míry je ten nepřipoutaný vinen za ublížení na zdraví, musí posoudit soudní znalec,“ uvedl advokát Jan Černý pro CNN Prima News. Výsledek vyšetřování bude podle něj velmi zajímat pojišťovnu řidiče, který čelní střet zavinil.

Expert: Řidič by měl vyzvat k použití pásu, pokutu vždy platí nepřipoutaný

„Z povinného ručení bude vyplácet náhrady všem zraněným z toho druhého auta, ale pravděpodobně bude chtít po nepřipoutaném pasažérovi úhradu části výloh u zraněného z předního sedadla. Ten podíl může určit podle toho, jakou procentní míru zavinění mu přiřkne soudní znalec. A stejně tak jemu samotnému, protože on se při té nehodě sám zranil, může pojišťovna vyplatit méně, protože nepoužil bezpečnostní pás a ke škodě na zdraví si sám přispěl,“ vysvětlil právník. S tím, že může jít o částky v řádu statisíců, a v případě trvalých následků v řádu milionů korun. Je to podobné, jako kdyby boural pod vlivem alkoholu.

„Nárazová hmotnost nepřipoutaného člověka je až třicetinásobek jeho skutečné váhy. Takže když na zadním sedadle sedíte jako stokilový muž, letíte dopředu jako třítunové kladivo,“ vysvětlil pro CNN Prima News dopravní expert Roman Budský. „Narazíte do sedačky před sebou, tu vytrhnete, vyletíte dopředu, narážíte hlavou do střechy, řidiče hodíte na volant nebo spolujezdce na palubní desku. On se tam vyfukuje airbag, takže ho zabije nebo zmrzačí, případně mu ještě hodíte hlavu na čelní sklo nebo toho člověka před sebou vrazíte pod palubní desku. To všechno se stane za dvě desetiny vteřiny, nemáte šanci udělat vůbec nic. Spousta lidí tvrdí, že se zapře nebo chytí madla dveří, je to ale nesmysl.“

Autotesty

Sledovat další díly na iDNES.tv

Pokutu platí ten, kdo se nepoutá

Řidič nenese odpovědnost za to, že se dospělý pasažér v autě nepřipoutá. Nicméně zodpovědný šofér na to spolujezdce aspoň upozorní. Případnou pokutu za nepoužití bezpečnostního pásu v každém případě platí spolujezdec.

Po zavedení bezpečnostních pásů do aut významně poklesl počet těžkých i smrtelných úrazů. V případě čelního nárazu je totiž účinnost bezpečnostního pásu 43 procent. Pokud se auto převrátí, zvyšuje se účinnost pásů až na 77 procent.

Pásy jsou nejúčinnější do rychlosti 50 kilometrů v hodině. Při nárazu hlavou na čelní sklo nebo volant v padesátikilometrové rychlosti a bez zapnutých pásů je hlava vystavena stejnému nárazu jako při pádu ze třetího poschodí. Připoutaný řidič oproti tomu zůstane chráněn ve skořápce svého sedadla a nemusí se zranit vůbec.

Když řidič prudce šlápne na brzdy nebo narazí, auto se zastaví, ale jeho tělo pokračuje dál stejnou rychlostí, dokud je nezastaví čelní sklo, palubní deska, sloup nebo chodník. Při prudkém zbrzdění z rychlosti 50 kilometrů v hodině se hmotnost jeho těla zvýší až šedesátkrát. Člověk o hmotnosti 90 kilogramů tak zvýší svoji hmotnost až na 5,4 tuny.

„Následkem nárazu dochází k poranění obličeje, kostí lebky a mozku. Volant mezitím devastuje žebra, plíce a srdce. Síla nárazu může odtrhnout některou z velkých cév, které k srdci vedou. Kromě toho takový náraz způsobí roztržení jater a sleziny a možná i závěsu střeva. V porovnání s tím jsou několikanásobné zlomeniny končetin banální záležitostí,“ upozorňuje BESIP.

Spousta řidičů si navíc myslí, že pásy nemusí používat, protože má auto s airbagy. Airbag je však jen část bezpečnostního systému, která pásy doplňuje. Bez připoutání je často nebezpečnější, než kdyby v autě vůbec nebyl. V případě nárazu letí tělo dopředu a střetne se s vakem v okamžiku a v bodě, kde se vak právě nafukuje s největší razancí. Při nárazu obličeje do nafukujícího se polštáře většinou dochází k vážným zraněním obličeje a k otřesu mozku. Taková srážka může být i smrtelná, zejména pro nepřipoutané dítě na předním sedadle.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Kvíz pro automobilové nadšence: Rozumíte řeči servisáků?

Nedůvěra k faktu, že se jako žena zaobírá auty, je v jejím případě rozhodně...

V autoservisu to jede rychle - kozy, momenťák, dvouhmota, žirafa… Rozumíte téhle řeči? Otestujte se v našem Chytrém Kvízu a zjistěte, zda byste se v dílně neztratili.Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Japonci ukázali budoucnost svých aut. Toyota šokuje futuristickou corollou

Toyota v Tokiu představuje koncept Corolla, který naznačuje, jak bude vypadat...

V současnosti probíhající výstava Japan Mobility Show 2025 připomíná širokou nabídkou novinek a konceptů návrat ke zlaté době tokijských autosalonů v 80. a 90. letech. Toyota znovuobjevuje Corollu,...

Mnoho řidičů dělá stejnou chybu. Motoru to nesvědčí a zákon ji trestá

Na několik ledabyle očištěných aut narazili policisté při kontrolách v kraji.

Zamrzlá okna a ranní spěch. Mnoho řidičů sahá po škrabce a současně spouští motor, aby za chvíli vyrazili na cestu v teple a s čistým výhledem. Zdánlivě praktický postup však může přijít draho.

Céčko na chůdách přiváží obří masku, supermozek a největší displej v historii

Mercedes-Benz GLC EQ

Zatímco se v Mnichově loučí s mohutnými ledvinkami, ve Stuttgartu se rozhodli pro zdvojnásobení fascinace obrovskou osvětlenou maskou chladiče. Vzápětí po BMW iX3 dorazil na český trh její hlavní...

První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není, je to kluzák

Honda Prelude

Malé gran turismo pro každý den znovuobjevuje zapomenutou kategorii, Honda Prelude je zpět, legenda se vrací po čtvrtstoletí. Jízda s ním je zážitkem. Vysokooktanové emoce nečekejte, tady si rychlost...

Elektrická blecha v akci. Citroën Ami je malý velký zázrak základní mobility

Citroën Buggy Ami

Pokud se někdy mobilita měla zredukovat na naprosté minimum, jmenuje se Citroën Ami. Toto vozítko, které by snadno zvládlo i roli rekvizity ve sci-fi z 80. let, je ve skutečnosti reálný dopravní...

10. listopadu 2025

Nepřipoutaný spolujezdec zranil dalšího cestujícího, hrozí mu soud

Nehoda s nepřipoutaným spolujezdcem na zadní sedačce

Nepřipoutaný spolujezdec zranil při bouračce dalšího pasažéra ve voze, nehoda může mít nečekanou dohru, na případ upozornily CNN Prima News.

10. listopadu 2025

Auto z 3D tiskárny v designsoutěži iDNES.cz, postavíte si ho sami

Soutěž
Automobil má zabudovaný systém výměnných baterii, což urychluje nabíjení.

Elektrická miniatura má výměnné baterie a vytisknete si ji na 3D tiskárně, autor návrhu počítá s tím, že by data pro stavbu malého vozu do města byla volně dostupná. Podívejte se na další příspěvek v...

9. listopadu 2025

Místopředseda Evropské komise: EU musí bránit autoprůmysl před Čínou

Dacia Hipster

Evropská unie musí bránit svůj automobilový průmysl před čínskou konkurencí, včetně přehodnocení cíle ukončit v roce 2035 prodej aut se spalovacími motory. V rozhovoru s italským deníkem La Stampa to...

9. listopadu 2025

V sedmi letech jsem stopovala do Bibione. Žena má výhodu, líčí mistryně v autostopu

Premium
„Stopovat jako žena je výhoda, lidé vám chtějí pomoct. Jen nesmíte mít na...

Anna Houštecká je současnou mistryní České republiky v autostopu. V létě vyhrála se svým kamarádem závod z Prahy do Albánie a zpět. „Celkem jsme vystřídali padesát aut. Nejdelší cestu jsme měli s...

8. listopadu 2025

Mnoho řidičů dělá stejnou chybu. Motoru to nesvědčí a zákon ji trestá

Na několik ledabyle očištěných aut narazili policisté při kontrolách v kraji.

Zamrzlá okna a ranní spěch. Mnoho řidičů sahá po škrabce a současně spouští motor, aby za chvíli vyrazili na cestu v teple a s čistým výhledem. Zdánlivě praktický postup však může přijít draho.

8. listopadu 2025

Český pilot závodí v kopcích už 27. sezonu. Jeho lambo servisují na dálku

Martin Jerman je legendou českých závodů do vrchu. Už více jak pět a dvacet let...

„Tak toto je Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2, tovární auto,“ začíná s úsměvem Martin, zkušený jezdec s více než sedmadvacetiletou kariérou. „Evo 2 značí nejnovější a nejvyspělejší specifikaci...

8. listopadu 2025

Čína přestane pumpovat peníze do automobilek. Teď se ukáže, jak jsou dobré

Součástí smrště novinek nejprodávanější čínské značky BYD, je její první čistě...

„Pro čínské automobilky nastal okamžik pravdy,“ shrnuje lapidárně magazín Caradisiac důležité rozhodnutí čínské vlády, které vyplývá z nového plánu pro patnáctou pětiletku této světové supervelmoci....

7. listopadu 2025

Céčko na chůdách přiváží obří masku, supermozek a největší displej v historii

Mercedes-Benz GLC EQ

Zatímco se v Mnichově loučí s mohutnými ledvinkami, ve Stuttgartu se rozhodli pro zdvojnásobení fascinace obrovskou osvětlenou maskou chladiče. Vzápětí po BMW iX3 dorazil na český trh její hlavní...

7. listopadu 2025

Autozápisník: Benzinový osvěžovač pro „Jágrovo auto“ a černá ovce VW vydělala nejvíc

I v říjnu se toho stalo ve světě aut mnoho zajímavého. Objevil se osvěžovač...

I v říjnu se toho stalo ve světě aut mnoho zajímavého. Objevil se osvěžovač vzduchu pro elektromobily s vůní benzinu, ale i informace, že tvůrce zkázy koncernu VW byl donedávna jeho nejlépe placeným...

7. listopadu 2025

„Splašené lešení“ Čechie-Böhmerland. Technické muzeum ukazuje nejdelší motorky světa

Výstava Böhmerland nebo Čechie o nejdelších motocyklech na světě. (6. listopadu...

Národní technické muzeum v Praze vystavuje 30 motocyklů značky Čechie-Böhmerland u příležitosti 100. výročí od začátku výroby. Výstava těchto nejdelších vyráběných motorek nabídne první ucelený...

6. listopadu 2025  16:04

Festival domů na kolech roste. Přivítá expediční speciály i Škodu Obytnaq

Campella je český obytný přívěs pro dva dospělé a jedno dítě

Brněnské výstaviště hostí veletrh Caravaning, největší výstavu svého druhu v Česku. Jaké novinky ve výstavních pavilonech neminout?

6. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.