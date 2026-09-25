Drahá patálie VW: Do servisu míří milion škodovek, může za to zatracený šroubek

Volkswagen čelí jedné z největších svolávacích akcí ve své historii. Podle deníku Handelsblatt bude muset druhý největší výrobce automobilů na světě svolat přibližně čtyři miliony vozidel po celém světě kvůli potenciálnímu problému s řízením.
Příčinou je šroub na systému řízení. „Interní kontroly kvality odhalily problém u některých vozidel různých modelových řad Volkswagenu,“ píše Handelsblatt.
Problém lze vyřešit nahrazením šroubu v řízení jiným odolným proti korozi. V Česku se svolávací akce bude týkat téměř 48 000 aut značek Volkswagen a Audi. O problému informoval portál t-online.de, který se odvolává na údaje Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA). Dovozce vozů Volkswagen informaci potvrdil.
Podle německého Spolkového úřadu pro motorovou dopravu (KBA) se problém týká více než dvou milionů vozidel značky Volkswagen na celém světě. K tomu více než jeden milion potenciálně problematických vozidel tvoří škodovky, dalších zhruba 700 000 aut značky Audi a přibližně 200 000 vozidel Seat, uvádějí zdroje Handelsblattu. „Tato akce tak dosahuje rozsahu, jaký společnost nezažila od skandálu s dieselovými motory zhruba před deseti lety,“ komentuje německý deník. „Bude to drahé,“ řekl Handelsblattu zdroj obeznámený s touto záležitostí.
U vozů Volkswagen se závada týká modelů Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy a Golf vyrobených od 24. září 2013 do 1. července 2024. Celosvětově se problém může týkat až téměř 2,16 milionu těchto vozů, z toho 900 000 v Německu. Stejný problém se vyskytuje u modelů Audi Q3 vyrobených od 31. října 2017 do 23. května 2024. Celosvětově by mohlo být zasaženo téměř 700 000 vozů, z toho 58 555 v Německu.
„V rámci interních kontrol kvality bylo zjištěno, že u některých vozidel vybraných modelových řad značek Volkswagen, Audi a Seat může za určitých provozních podmínek a po dlouhodobém provozu v prostředí se silniční solí dojít ke korozi upevňovacího šroubu systému řízení. Pokud by koroze výrazně pokročila, mohla by v ojedinělých případech narušit upevnění systému řízení, a tím omezit jeho funkci,“ uvedl mediální zástupce dovozce značek koncernu Volkswagen Jan Klíma.
V Česku výrobce svolá do servisů 44 756 vozidel Volkswagen modelových řad Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Golf Sportsvan, Golf Variant a Caddy, 1971 vozidel Seat modelových řad Ateca a Tarraco a 894 vozů Audi Q3.
„S cílem zajistit zákazníkům nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti proto výrobce preventivně svolává dotčená vozidla do autorizovaných servisů, kde bude příslušný šroub bezplatně vyměněn za konstrukčně upravenou verzi se zvýšenou odolností proti korozi. Realizace svolávací akce bude probíhat postupně v jednotlivých fázích s ohledem na míru korozního zatížení na jednotlivých trzích a dostupnost potřebných náhradních dílů,“ uvedl Klíma. Majitelé vozů budou o dalším postupu informováni.
Podle KBA zatím nejsou v souvislosti s problémem hlášeny žádné škody ani zranění. Úřad případ dál prověřuje. Podle mluvčího Volkswagenu mohou majitelé dotčených vozů s automobily dál jezdit. Koncern podle zdrojů předpokládá, že závadu vykazuje ve skutečnosti pouze malá část vozidel.