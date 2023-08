GLOSA: Vyhláška nařizuje absolutní ticho, pokuta hrozí i za bouchnutí dveří

Ano, je to tak trochu okurková letní zpráva, hloupost, která nestojí za pozornost. Jenže když se to vezme z druhé strany, je to krystalický příklad, který ukazuje, jak je establishment a státní zpráva naprosto mimo realitu. Občané, chátro, my nejlíp víme, co je pro vás dobré. Kecat nám do toho nikdo nebude! Logika? Ptát se někoho?