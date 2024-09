Německý ministr chce pomoct Volkswagenu, aby nemusel zavírat továrny

„Podnik má pro Německo klíčový význam,“ zdůraznil ministr ve čtvrtek v Papenburgu. V Emdenu vyzval Volkswagen, aby továrny nezavíral. „Závody by měly být zachovány,“ řekl při návštěvě továrny VW v Emdenu s tím, že na to by se mělo zaměřit veškeré úsilí. Snižování struktury nákladů podle něj neznamená „chladnokrevně“ ignorovat zaměstnance a ohrožovat výrobní lokality.

Habeck zároveň naznačil perspektivu nových dotačních opatření pro elektromobily. „Politici by mohli pomoct se zlepšením rámce a vysláním správných signálů na trh, řekl.

Ministr chce také zajistit, aby opatření v oblasti personální politiky zůstala v rámci běžného kolektivního vyjednávání. Zdůraznil ale, že existují limity, co může jeho vláda pro podporu Volkswagenu udělat, a dodal, že struktura a životaschopnost podniku závisí na politice společnosti.

„Velkou část úkolů musí vyřešit Volkswagen sám,“ řekl novinářům. „To je práce firmy,“ dodal ministr Habeck.

Podle zprávy listu Manager Magazin by skupina v Německu mohla ve střednědobém horizontu zrušit dokonce až třicet tisíc pracovních míst. Společnost číslo nepotvrdila. Newyorská banka Jefferies v tomto týdnu uvedla, že Volkswagen má v Německu v plánu propustit patnáct tisíc lidí.

VW na celém světě zaměstnává asi 650 tisíc lidí, z toho téměř 300 tisíc v Německu.

Habeck svolal na pondělí automobilový summit, kde chce debatovat o krizi v tomto odvětví. Podle ministerstva se ho vedle průmyslového svazu VDA a odborového svazu IG Metall zúčastní zástupci největších výrobců a dodavatelů automobilů.