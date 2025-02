NÁZOR: Německá vláda s Green Dealem nehne. Scholz blouzní o úspěchů elektra

Vzhledem k vysokým investicím odvětví do přechodu na elektromobily nelze očekávat nějaké zásadní změny. Uvedli to odborníci oslovení ČTK.

Tradiční průmyslová odvětví podle ekonoma ČSOB Dominika Rusinka ztrácejí konkurenceschopnost, především kvůli vysokým cenám energií. „Automobilový průmysl se potýká se zostřenou konkurencí z Číny v oblasti elektromobility a navíc mu bezprostředně hrozí zvýšení cel ze strany USA,“ doplnil.

Podle experta EY na automobilový průmysl Petra Knapa bude zásadní rychlost sestavení nové vlády a sladění postojů v ní. „Ohromný pozitivní posun pro celou Evropu bude, pokud budeme mít konečně Německo s jasnou národní pozicí, a to nejen v automotive. Vláda pod vedením CDU/CSU zřejmě bude výrazně více zohledňovat zájmy automobilového průmyslu a vyvažovat obecně ekonomické a společenské zájmy s těmi chránícími zdraví a životní prostředí. Vše nasvědčuje tomu, že by mohl být otevřen zákaz v roce 2035 a posilována role syntetických paliv. Je jen škoda, že se silná a jasná pozice Německa zřejmě nepromítla už do ‚Clean Industrial Dealu‘ EU, který má být představen ve středu,“ podotkl Knap.

Výsledek voleb podle advokáta PwC Legal Marka Mullera přináší pro vítěznou CDU/CSU a pravděpodobného budoucího kancléře Friedricha Merze obtížnou výchozí pozici pro vytvoření vlády. „Pokud nebude chtít koalici s AfD, zbývá jim opět jen SPD. Proto neočekávám, že by měl výsledek voleb výraznější dopad na Green Deal jako takový. Tím spíše, že předsedkyně Komise byla nominována Evropskou lidovou stranou (EVP), k níž CDU/CSU patří. Možná může přijít dílčí zpomalení procesu, určitě ale ne revoluce. Mnoho zákonů v Německu souvisejících s Green Dealem navíc nebylo přijato dosavadní koalicí, ale schválila je předchozí velká koalice za účasti CDU/CSU,“ uvedl Muller.

Ani v oblasti spalovacích motorů Muller nečeká zásadní změny. „Koncerny již investovaly příliš miliard do přechodu k elektromobilitě a radikální změna kurzu by způsobila automotive další velké škody, čemuž se bude chtít nová vláda rozhodně vyhýbat. V jiných politických oblastech, jako je například přístup k žadatelům o azyl nebo imigraci, lze naopak očekávat silnější snahu o změny. Co se dopadů na ekonomiku týče, očekáváme snahu o vytvoření stabilního prostředí, které pomůže růstu soukromých investic. Přistupovat k jakýmkoliv radikálním hospodářským krokům mimo nastoupený kurz by bylo pro novou vládu kontraproduktivní a příliš drahé,“ dodal Muller.

Technologická neutralita

„Německo se již dva roky nachází uprostřed fáze ekonomické stagnace kvůli katastrofálním chybám bývalé kancléřky Angely Merkelové na několika strategických frontách, zejména v energetickém sektoru. Automobilový sektor, na kterém je stále závislá přibližně pětina celého národního hospodářství, nyní v této souvislosti vzhlíží k Berlínu s novou nadějí, zejména na zvládání několika kritických situací. Dokazují to krize ve Volkswagenu, plán škrtů slibovaný Mercedes-Benz, desítky bankrotů a tisíce propouštění,“ komentuje italský magazín Quattroruote. „Merz již v několika rozhovorech dal jasně najevo, jaké jsou jeho záměry v klíčové otázce elektromobilizace.“ Merz zopakoval výroky europoslance Manfreda Webera z CSU, vůdce skupiny EPP v Evropském parlamentu: „Pevně ​​věřím, že není na státu, aby nyní rozhodoval o tom, které technologie budou v budoucnu šetrné k životnímu prostředí. Německý automobilový průmysl je vysoce inovativní. Jednou mohou dorazit také automobily na vodík nebo s technologií vnitřního spalování s nulovými emisemi. Nyní nevíme, jaké technologie přinesou za pár let příspěvek k lepší ochraně klimatu. Proto vždy potřebujeme otevřenost vůči novým řešením, nikoli jednostrannost a tvrdohlavou kritiku systému,“ řekl Merz magazínu Mobil v Deutschland, všímají si Quattroruote. „Jedna věc je jasná: skutečně účinné ochrany klimatu lze dosáhnout pouze nejmodernějšími technologiemi, nikoli obětmi a zákazy.“

„Cesta se tedy zdá jasná: Merz by rád zpochybnil celý rámec Zelené dohody (Green Dealu),“ dodávají Quattroruote. „Nyní musíme vidět, jaké bude složení vlády, ale vzhledem k tomu, jak moc Brusel závisí na Berlíně v otázce průmyslové politiky a vazbám předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové se svým Německem, není vyloučeno, že by Merz mohl převzít rozhodující roli při revizi současného přístupu komunitárních institucí k dekarbonizaci dopravy. Žádají o to samy německé společnosti s příčnou podporou celého evropského sektoru.“

Šéfka Evropské Komise Ursula von der Leyenová a lídr největší frakce Evropské lidové strany Manfred Weber (27. listopadu 2024)

Scholz spadlý z Měsíce

Agentura DPA si naopak všímá mimoňských výroků končící kancléře Olafa Scholze. Který si v uplynulém týdnu při návštěvě továrny VW v Emdenu liboval, že německý automobilový průmysl je dobře připraven na globální konkurenci. „Vidíte, že elektromobilita funguje,“ řekl předseda SPD v Emdenu.

Dosluhující kancléř Olaf Scholz během prvního povolebního projevu ve štábu SPD (23. února 2025)

S poukazem na velký úspěch německého automobilového průmyslu a jeho zaměstnanců prohlásil: „V tomto ohledu se již nemusíme bát mezinárodní konkurence.“ Scholz dodal, že je pevně přesvědčen, že německé automobilky ukázaly, že obstojí v této celosvětové konkurenci. „Toto je přesně ta správná cesta, kterou jsme se vydali. Nyní bychom měli postupovat co nejrychleji vpřed,“ dodal Scholz. „Je známo, že VW se stejně jako všichni němečtí výrobci potýká se slabými prodejními čísly a vysokými náklady na přechod na e-mobilitu. V Německu se prodeje elektromobilů po náhlém zastavení státního financování na konci roku 2023 celkově propadly. Federální vláda zastavení zdůvodnila rozpočtovými omezeními. Celosvětově automobilka loni zaznamenala pokles prodejů elektromobilů u své stěžejní značky VW. Kvůli slabé poptávce musel VW dočasně zastavit výrobní linky,“ dodává agentura DPA.

VW v posledních letech právě továrnu v Emdenu výhradně na výrobu elektromobilů. Skupina tvrdí, že od roku 2020 investovala do Emdenu více než jednu miliardu eur.

Volkswagen v rámci svého plánu na snížení nákladů a omezení aktivit v Německu zkoumá alternativní využití pro své továrny v Drážďanech a Osnabrücku. Vedení chtělo původně zavřít několik závodů v Německu, narazilo ovšem na nesouhlas odborů. Před Vánocemi se společnost dohodla s odbory, že letos ukončí výrobu v Drážďanech, kde má 340 zaměstnanců a vyrábí tam elektromobil ID.3, a v roce 2027 ukončí výrobu v Osnabrücku, kde 2 300 zaměstnanců vyrábí model T-Roc Cabrio.