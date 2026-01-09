Pozor při cestách do Alp. V Německu a Rakousku nesmíte sjet z dálnice jen tak

Premium

Fotogalerie 8

Po zavedení namátkových hraničních kontrol se na dálnici A17 u česko-německých hranic vytváří fronty. (17. října 2023) | foto: ČTK

,
Kdo vyráží na sjezdovky do Itálie nebo Rakouska, měl by si dát velký pozor třeba i na používání navigace. Němci i Rakušané totiž zakázali sjíždění z dálnic, především když si chcete ušetřit čas objíždění dlouhých kolon.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Řada motoristů nepoužívá navigaci jen proto, aby je dovedla do cíle. Někteří chtějí mít přehled o dopravní situaci před sebou, i když cestu znají. A spoléhají, že když se vpředu objeví kolona, navigace je na to upozorní dostatečně dopředu tak, aby mohli kolonu ideálně objet.

Jenže jak v Rakousku, tak poměrně nově i v Německu je takové objíždění dálničních kolon zakázáno. Přesněji řečeno: zakázáno je sjíždění z dálnice, pokud jste součástí tranzitní dopravy.

O tom, že z dálnice zrovna v tom místě, kde se nacházíte, sjet nesmíte, vás bude vždy informovat dopravní značení. Půjde o dopravní značku „Zákaz vjezdu“, která bude mít dodatkovou tabulku.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve

Nejčtenější

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

S Babišovým MPV na Hradě. Hyundai Staria je krutihlav, který stále čeří vodu

Když se na Starii díváte zepředu, máte neodbytný pocit, že pod tím úzkým...

Hyundai Staria i po čtyřech letech na trhu působí dojmem, jako by přiletěli mimozemšťané. Pět a čtvrt metru dlouhé MPV s tvarem akvária loni vzbudilo na silnicích pozornost i tím, že s jeho polepenou...

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum

Praktiky bude přirozeně zajímat, kde se těch vozů dobral. Protože jde často o...

Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...

Zapálit a pozor na prsty. Startujeme slavný traktor, je to rituál pro šikovné

Lanz Bulldog na 19. Oldtimer Museumfest v Großschönau

Patří mezi nejslavnější polní dříče Evropy. Bulldog mannheimské firmy Lanz (později John Deere-Lanz) je jednou z nejdéle vyráběných a nejznámějších traktorových řad na starém kontinentu. Ostatně v...

Přelomový krok Číny: Povinný strop na spotřebu elektřiny u elektroaut

Součástí smrště novinek nejprodávanější čínské značky BYD, je její první čistě...

Zatímco spalovací auta se dlouhodobě potýkají s přísnými emisními limity, elektromobily dosud unikaly podobným regulacím. To se mění: Čína jako první země na světě od 1. ledna zavedla povinné limity...

9. ledna 2026

Pozor při cestách do Alp. V Německu a Rakousku nesmíte sjet z dálnice jen tak

Premium
Po zavedení namátkových hraničních kontrol se na dálnici A17 u česko-německých...

Kdo vyráží na sjezdovky do Itálie nebo Rakouska, měl by si dát velký pozor třeba i na používání navigace. Němci i Rakušané totiž zakázali sjíždění z dálnic, především když si chcete ušetřit čas...

9. ledna 2026

Evropa bude mít Auto roku. Zvítězí poprvé škodovka?

Výběr evropského Vozu roku (Car of the Year, COTY) začal na tradičním místě,...

Na autosalonu v Bruselu bude 9. ledna vyhlášeno ocenění pro evropské Auto roku (COTY) za rok 2026. Mezi sedmi finalisty soutěže je po čtyřech letech i Škoda, tentokrát s modelem Elroq.

9. ledna 2026

Na namrzlé okno karton, škrabka, chemie. Horkou vodu ne!

Rozmrazujete skla svého auta správně? Tady jsou nejlepší triky

Mrazy ztrpčují život řidičům už několik dní. Čelní sklo pokryté ledem, ruce promrzlé u škrábání a čas tlačí. Škrábání oken od námrazy patří mezi nejotravnější discipliny zimního řidiče....

8. ledna 2026  13:03

S Babišovým MPV na Hradě. Hyundai Staria je krutihlav, který stále čeří vodu

Když se na Starii díváte zepředu, máte neodbytný pocit, že pod tím úzkým...

Hyundai Staria i po čtyřech letech na trhu působí dojmem, jako by přiletěli mimozemšťané. Pět a čtvrt metru dlouhé MPV s tvarem akvária loni vzbudilo na silnicích pozornost i tím, že s jeho polepenou...

8. ledna 2026,  aktualizováno  8:47

Škoda bojuje o evropský titul. Elroq na to oblékla do závodní kombinézy

Elektrická Škoda Elroq v barvách legendárního závodního speciálu Škoda 130 RS

Škoda je po čtyřech letech opět ve finálovém klání ankety Evropské auto roku. O prestižní titul Car of the year 2026 bojuje také elektromobil z Mladé Boleslavi. Vítěze vyhlásí v pátek devátého ledna...

8. ledna 2026

Jak připravit auto na chlad a mráz: Kompletní zimní checklist pro bezpečnou jízdu

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

Připravte svůj vůz na chlad a mráz! Pneumatiky, brzdy, kapaliny i tipy proti smyku. Praktický zimní checklist pro každého řidiče.

7. ledna 2026  12:09

Pit stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku

Pit-stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku...

Třetí etapa Dakaru 2026 na 422 kilometrech nabídla všechno od menších dun a otevřených plání až po technické horské pasáže. Posádka dvojnásobného vítěze Rallye Dakar v kategorii kamionů se musela...

7. ledna 2026

Autozápisník: Bardotová důležitá jako Renault, šrouBMW a znali jste Pana Šipku?

Tématem prosince se v autobranži staly šrouby BMW a Mercedesu, úmrtí „Pana...

Tématem prosince se v autobranži staly šrouby BMW a Mercedesu, úmrtí „Pana Šipky“, palmový test auta BYD a zakázaná reklama Toyoty. Dozvěděli jsme se, že Brigitte Bardotová dala nejen jméno jednomu...

7. ledna 2026

Přestupný rok automobilových šéfů. Měnili se jako letní gumy za zimní

Premium
Rok 2025 se do historie zapíše jako sezona velké personální obměny šéfů...

Pozice automobilového šéfa byla v loňském roce možná ještě méně bezpečným řemeslem než práce pyrotechnika. V top managementech sice panuje „náledí“ celoročně, ale uplynulá sezona již hodně...

7. ledna 2026

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

6. ledna 2026

Jediná nezávislá anketa o autech: kdo je vítěz a kdo loser roku?

Ceny roku 2025 podcastu V autě

Automobilový rok 2025 byl plný paradoxů. Značky, které ještě nedávno určovaly tempo, ztrácejí dech, jiné se vezou na vlně opatrnosti a pragmatismu. V podcastu V autě proto jeho autoři sestavili...

6. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.