Řada motoristů nepoužívá navigaci jen proto, aby je dovedla do cíle. Někteří chtějí mít přehled o dopravní situaci před sebou, i když cestu znají. A spoléhají, že když se vpředu objeví kolona, navigace je na to upozorní dostatečně dopředu tak, aby mohli kolonu ideálně objet.
Jenže jak v Rakousku, tak poměrně nově i v Německu je takové objíždění dálničních kolon zakázáno. Přesněji řečeno: zakázáno je sjíždění z dálnice, pokud jste součástí tranzitní dopravy.
O tom, že z dálnice zrovna v tom místě, kde se nacházíte, sjet nesmíte, vás bude vždy informovat dopravní značení. Půjde o dopravní značku „Zákaz vjezdu“, která bude mít dodatkovou tabulku.