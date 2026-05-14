Německý autoprůmysl se zbaví třetiny zaměstnanců, zasáhne to celou Evropu

Loni německý automobilový průmysl podle údajů na internetových stránkách VDA zaměstnával v průměru kolem 725 000 lidí. Počet zaměstnanců se tak snížil zhruba o šest procent z téměř 773 000 v roce předchozím. V příštích necelých deseti letech tedy německý autoprůmysl „zeštíhlí“ o třetinu zaměstnanců.
Podle údajů Německého spolkového statistického úřadu (Destatis) a analýz společnosti EY klesl počet zaměstnanců v sektoru (včetně výrobců dílů) za rok 2025 o přibližně 48 700 až 51 500 osob. To vychází na průměrný měsíční pokles přibližně 4 000 až 4 300 pracovních míst.
Aktuálně německý autoprůmysl opouští asi pět tisíc lidí měsíčně.
Müllerová upozornila, že zhruba 100 000 pracovních míst zaniklo už v období od roku 2019 do roku 2025. Svaz původně předpokládal, že mezi lety 2019 a 2035 německý automobilový průmysl ztratí celkem 190 000 pracovních míst, píše agentura DPA.
„Podle aktuálních výpočtů bohužel musíme do roku 2035 počítat se ztrátou 225 000 pracovních míst,“ uvedla Müllerová. Upozornila, že snižování počtu zaměstnanců se bude týkat zejména dodavatelů automobilových součástek. „Právě v dodavatelském sektoru zanikne mnoho pracovních míst při přechodu od spalovacích motorů k elektromobilitě,“ dodala.
Müllerová zároveň varovala, že podmínky v evropském automobilovém průmyslu se znatelně zhoršují. Poukázala v této souvislosti na vysoké daně a poplatky, drahé energie, vysoké náklady na pracovní sílu a nadměrnou byrokracii.
Automobilový sektor patří v Německu mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví, na německých automobilkách je závislá také řada českých dodavatelských podniků. Česká automobilka Škoda Auto je součástí německého koncernu Volkswagen.
