„Německo jako podnikatelská lokalita zažívá obrovskou krizi,“ řekla předsedkyně VDA Hildegard Müllerová.
Průzkum VDA mezi malými a středními podniky v Německu podle Müllerové ukázal, že 72 procent firem plánuje investice v Německu snížit. A to buď jejich přesunutím do zahraničí (28 procent), odložením (25 procent) nebo úplným zrušením (19 procent). Průzkum se týkal firem v celé dodavatelské síti automobilového průmyslu.
Že zruší desítky tisíc pracovních míst, oznámili hlavní výrobci automobilů i dodavatelé Bosch, ZF a Aumovio.