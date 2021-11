Heidelberg by chtěl vyhnat SUV, limit hmotnosti by zasáhl i elektrovozy

Univerzitní město Heidelberg v Bádensku-Württembersku je známé svým starobylým městem. Je postavené ve svahu, silnice jsou místy strmé, úzké a klikaté. Jako asi ve všech městech jsou i zde problémy s parkováním. Zatímco jinde se řeší parkování pro rezidenty, zákaz vjezdu vozidel produkujících emise nebo maximální rychlost, v Heidelbergu radní za uskupení Bunte Linke a Die Linke požadují „omezení vjezdu vozidel na městská parkoviště“. Informuje o tom zpravodajský portál Heidelberg24 nebo celostátní Focus.

Podle návrhu by v budoucnu měla být na vícepodlažních městských parkovištích povolena pouze auta, která „odpovídají rozměrům, pro které byla prakovací místa původně vyrobena, a nepřesahují hmotnost 1,8 tuny“. To by znamenalo, že velká SUV a také řada elektromobilů by musely zůstat venku.



Problémem je hlavně ona hmotnost. Jak píše Focus, kvůli těžkým bateriím přesahují navrhovaný limit i některé elektromobily kompaktní nebo střední třídy. Podle navrhovaných heidelberských pravidel by tak VW ID.3 (pohotovostní hmotnost 1,7 až 1,9 tuny), Polestar 2 (2,1 tuny) nebo Porsche Taycan (2,2 tuny) musely parkovat jinde než v městských parkovacích domech.

Návrh ovšem nejspíš neprojde. Portál Heidelberg24 cituje provozovatele městského parkoviště: „Jako provozovatel parkoviště výslovně odmítáme zákaz vjezdu pro určité skupiny vozidel. Na parkovištích Kraus (P6), Friedrich-Ebert-Platz (P10), Kornmarkt (P12) nebo Nordbrückenkopf (P16) nemají vozidla s hmotností nad 1,8 tuny podle současných poznatků žádné negativní účinky na strukturu budovy.“