Německo a Francie chtějí zachránit autoprůmysl. Není jisté, že to bude stačit

Plán, který podepsal francouzský prezident Emmanuel Macron a německý spolkový kancléř Friedrich Merz vytyčuje evropskou cestu k dekarbonizaci. Počítá s regulační flexibilitou a obsahuje pobídky pro investice, výzkum, výrobu a odolné dodavatelské řetězce.
„Jsme povinni zajistit našim zaměstnancům, našemu průmyslu i našim občanům, aby Evropa zaujala vedoucí roli v rámci globální transformace automobilového odvětví. Náš cíl je jasný: konkurenceschopný, inovativní a dekarbonizovaný evropský automobilový průmysl, který vyrábí v Evropě a vytváří pracovní místa budoucnosti,“ uvedly vlády dvou největších evropských ekonomik.
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Friedrich Merz na síti X napsal o signálu pro investice do průmyslu a o dobrém dni „pro řidičky a řidiče i pro pracovní místa v Německu, Francii a Evropě“.
„Evropa musí být kontinentem, který inovuje, investuje a vyrábí – a to vše při ochraně klimatu a zajišťování našich pracovních míst; v tom spočívá jádro našeho závazku,“ uvedl na X francouzský prezident Emmanuel Macron.
Dohoda potvrzuje, že Evropané upustili od plánu přejít do roku 2035 výhradně na elektromobily, a to k velkému zklamání ekologických organizací. Aby bylo možné dosáhnout kompromisu, musela Paříž podle dokumentu, do nějž nahlížela agentura AFP, přijmout další úlevy pro vozidla se spalovacími motory, které požadoval Berlín s cílem zachovat svůj silný automobilový průmysl.
„V tom textu je celá řada různých ustanovení, která jednoznačně nejsou odladěná s průmyslem a nejsou často ani prakticky realizovatelná,“ upozorňuje Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu pro CNN Prima News. „Ta dohoda hovoří o tom, že devadesát procent vozidel musí v roce 2035 dojít k devadesátiprocentnímu snížení emisí, což představuje relativně malý počet vyráběných vozidel. Asi každému, kdo trošku rozumí ekonomice, je jasné, že proto neexistuje byznys model, který by tak malý počet spalovacích modelů mohl ekonomicky, racionálně v nějakém závodě vyrábět, a tudíž je potřeba pracovat dál na tom, abychom dosáhli nějakého realistického přístupu,“ vysvětluje.
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Německo výměnou za to přistoupilo na přísnější vymezení pojmu evropská preference „vyrobeno v Evropě“, který bude po firmách čerpajících veřejné prostředky vyžadovat, aby využívaly komponenty vyrobené v Evropě nebo ve vybraných partnerských zemích. Berlín dlouho prosazoval model „vyrobeno s Evropou“, který by zahrnoval mnohem širší okruh zemí. Nakonec však přistoupil na přísnější kritéria, na nichž trvala Paříž, uvádí AFP.
Ta dohoda bohužel hovoří pouze o tom, že pokud chcete dodávat státní správě v rámci veřejných výběrových řízení, musíte mít elektrické auto vyráběné v Evropě. V opačném případě teoreticky ne. To je relativně malá výseč trhu, pokud se bavíme o nějakých dvanácti milionech prodejných vozidel v Evropě, tak tento typ prodejů je maximálně do dvaceti procent, jinak se bavíme o prodejích, firmám, zákazníkům,“ upozorňuje Petzl.
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Francie a Německo uzavřou dohodu o ochraně evropského autoprůmyslu
Součástí mají být vedle 27 členských zemí EU také státy, které byly ke konci roku 2020 součástí společného trhu. Šlo by tedy i o Británii. Downing Street v reakci uvedla, že zahrnutí Spojeného království by posílilo automobilový sektor země.
Generální ředitel Renaultu Francois Provost novinářům v Londýně řekl, že Británie by samozřejmě měla být součástí schématu Made in Europe, protože je součástí „evropského automobilového ekosystému“.
„Bude to omezení další konkurence, snaha o lokalizaci výroby autodílů je možná chvályhodná, ale je otázka, jestli bude nakonec fungovat v praxi. Čipy, bateriové články se z velké části vyrábějí právě v Číně a těžko budou nahraditelné nějakou lokální výrobou,“ upozorňuje na zádrhel další části dohody Erich Handl, šéfredaktor časopisu Automakers.
Ještě bude hodně práce
Německý koncern Volkswagen dohodu přivítal. „Společný postoj Německa a Francie k balíčku opatření pro automobilový průmysl vysílá silný signál o Evropě a její schopnosti jednat. Návrh z Berlína a Paříže je velkým úspěchem,“ uvedla společnost s tím, že dohoda o úpravě nařízení o emisích CO2 i úprava kritérií Made in Europe v příštích týdnech by Evropě přinesly transparentnost a důvěru.
Dohodu přivítala také francouzsko-italská automobilka Stellantis s tím, že jde o důležitý krok k dokončení evropského automobilového balíčku.
Francie a Německo jsou klíčovými unijními zeměmi v oblasti automobilového průmyslu, ale v otázce dalšího postupu se dlouho rozcházely. Nová dohoda by měla Evropské unii umožnit pokročit v práci na balíčku opatření týkajících se automobilového průmyslu a na legislativě o evropské preferenci.
„Dobrá zpráva z posledního týdne je, že to vypadá, že Evropa bude mít dohodu o množstevním omezení pro čínské plug-in hybridy od dalšího roku. To by nám mělo dát ten čas se nadechnout a pokračovat v transformaci, která byla nastavená, a zajistit si její financování na další roky,“ komentuje Petzl. „Že cíle náběhu elektromobility jsou extrémní a v rozporu s logickým ekonomickým očekáváním, je druhá věc, a to dohoda bohužel neřeší, to je něco, co je stále před námi.“
Zdeněk Petzl ovšem upozorňuje, že není vyhráno: „Ještě je před námi dost práce dosáhnout kompletní dohody ve dvou hlavních orgánech, v Evropské radě a Evropském parlamentu, a tam bychom se měli snažit o to, abychom do toho vnesli trošku víc nejenom toho politického dílu.“
„Otázka nezní, zda jsme vůči Číně konkurenceschopní technologicky, ale jestli jsme konkurenceschopní nákladově,“ upozorňuje Zdeněk Petzl. Evropa má podle něj velmi rigidní regulaci, která svazuje vše, od podmínek zaměstnanosti přes ochranu životního prostředí až po zdlouhavé schvalovací procesy. To vše se negativně promítá do konečné ceny evropských vozů.
Tlak ze dvou stran
Problémem je, že Čína na zdejší trh tlačí obrovské množství vozidel. Jen v hybridech a plug-in hybridech to za letošní rok dělá zhruba 800 tisíc aut, čímž evropský trh zaplavuje. Domácí automobilky se tak ocitají v kleštích. „Evropská regulace je tlačí do rychlého uvádění elektrických vozidel na trh, na těch ale evropští výrobci v současnosti nemají dostatečnou marži. Chybí jim tak finanční polštář potřebný k ufinancování vývoje nových generací aut.“ Pokud chce Evropa takto rychlý přechod na elektromobilitu udržet, je podle Petzla nutné omezit volný vstup asijské konkurence na náš trh.
Nefunkčnost tohoto regulatorního tlaku se podle Petzla jasně ukázala v loňském roce (2025), kdy došlo k naplánovanému skokovému zpřísnění emisních limitů CO2. Z pohledu automobilek to znamenalo, že by zhruba 25 procent prodaných vozidel mělo být elektrických. Zákaznická poptávka však dosáhla pouze 15 procent.
Tento nesoulad podle Zdeňka Petzla drtivě dopadl na dodavatelské řetězce: „Dodavatelé se připravovali na určité penzum vozidel, například sto tisíc kusů. Postavili výrobní linky, objednali materiál a najali lidi. Automobilka jim však následně sdělila, že díly na oněch deset procentních bodů aut jednoduše neodebere, protože je zákazníci nechtějí. Výroba se propadla, což dodavatele dostalo do ekonomických problémů. Automobilový byznys je typicky velkoobjemový a nízkomaržový – podobné zbytečné regulatorní zásahy narušující přirozenou poptávku tak tento průmysl těžce poškozují. Pro záchranu sektoru je proto kritické, aby jich bylo do budoucna co nejméně,“ zdůrazňuje šéf Sdružení automobilového průmyslu pro CNN Prima News.
I v této složité situaci se však podle Petzla rýsuje určitá šance. Automobilová výroba se kvůli vysokým nákladům začíná stěhovat z Německa, což ale nutně neznamená její úplný odchod mimo Evropskou unii. „Vidíme dost případů, kdy se našim dodavatelům úspěšně daří tuto přesouvající se výrobu zachytit. Budeme však napjatě sledovat, co nám evropská regulace přichystá dál,“ uzavírá Petzl.