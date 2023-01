Německo chce mít 15 milionů elektroaut v roce 2030. Levná nebudou, varuje BMW

Novináře o tom po schůzce informoval kancléřův mluvčí Steffen Hebestreit. Jednání se zúčastnili mimo jiné šéfové firem Mercedesu, Volkswagenu a BMW Ola Källenius, Oliver Blume a Oliver Zipse nebo ministr hospodářství Robert Habeck s ministrem financí Christianem Lindnerem.

Do roku 2030 chce Německo oproti roku 1990 snížit emise skleníkových plynů o 65 procent, do roku 2040 o 88 procent a do roku 2050 hodlá dosáhnout emisní neutrality. Jedním z pilířů tohoto plánu je elektrifikace dopravy, která je doposud závislá na fosilních palivech.

Pro rozšiřování počtu elektrovozů je potřeba rozšířit potřebnou infrastrukturu včetně posílení sítě dobíjecích stanic. „V otázce výstavby a provozu dobíjecí infrastruktury je nyní na tahu energetický a automobilový průmysl,“ řekl Hebestreit. V této souvislosti připomenul, že vláda již loni na podzim přijala příslušný rozvojový plán, který je nyní třeba uvést do praxe.

Rozvoj elektromobility Německo podporuje především dotacemi na nákup elektroaut. Výši příspěvku ovšem od letošního ledna výrazně snížilo a s dalším snížením se počítá od ledna 2024. Nejvyšší příspěvek na elektromobil nově činí 4 500 eur (108 000 Kč) místo dřívějších 6 000 eur (144 000 Kč). Klíčovou podmínkou je, že vůz musí podle čisté ceníkové ceny stát méně než 40 000 eur (960 000 Kč).

Nárok na podporu mají i majitelé dražších aut, pokud vůz nestojí více než 65 000 eur (1,5 milionu Kč). V takovém případě dostanou 3 000 eur (72 000 Kč), což je o 2 000 eur (48 000 Kč) méně než do prosince. Zcela ukončena byla podpora hybridních aut.

V Německu se v loňském roce podle Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA) prodalo 2,65 milionu nových aut, z nichž asi 470 000 bylo elektrovozů. Jejich podíl na všech prodaných nových vozech loni činil 17,7 procenta, což bylo v meziročním srovnání o 32,2 procenta více.

Elektrická drahota

V rozhovoru pro americkou CNBC generální ředitel BMW Oliver Zipse prohlásil, že ceny elektromobilů nebudou podle stávajících standardů považovány za levné, i když náklady klesnou s rostoucí výrobou.

„BMW nabízí elektromobily ve všech segmentech, a samozřejmě, pokud věci rozšíříme, bude trend, že věci budou levnější – ale elektromobilita nikdy levná nebude,“ řekl Zipse pro CNBC.

„BMW již dříve oznámilo cíl, podle kterého do roku 2030 bude 50 procent celosvětového prodeje značky pocházet z elektromobilů,“ píše australský magazín Drive.

Na lasvegaském veletrhu spotřební elektroniky CES minulý týden BMW představilo platformu pro novou elektrickou ofenzivu. Architektura Neue Klasse prezentovaná konceptem i Vision Dee bude v sériové podobě startovat v roce 2025 s elektrickým sedanem, který bude ekvivalentem BMW řady 3.

V prosinci 2022 BMW uvedlo, že platforma Neue Klasse dorazí z baterií nové generace, o které tvrdí, že může poskytnout až o 30 procent větší dojezd za poloviční cenu oproti současným bateriím. Nové bateriové články válcovitého tvaru jsou široké 46 mm a mají existovat ve dvou různých výškách,“ píše Drive.