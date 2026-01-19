Německo znovu rozdá peníze na nákup elektroaut. Chudým dá dotaci až 150 tisíc

Německá vláda nabídne rodinám s nižšími příjmy subvence na nákup elektromobilů. Činit budou od 1 500 do 6 000 eur (zhruba 36 000 až 146 000 Kč), oznámil ministr životního prostředí Carsten Schneider. Peníze, které vláda vyčlenila, podle něj vystačí zhruba na 800 000 vozů. Schneider program označil za nový impulz pro elektromobilitu v Německu i pro domácí automobilky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Škoda Auto

„Je to program, kterým chceme udělat něco pro životní prostředí, pro automobilový průmysl, ale obzvlášť pro rodiny, které by si jinak nové auto, které je ekologické, nemohly dovolit,“ uvedl ministr.

O subvence budou moci zájemci žádat zpětně k 1. lednu, a to na plně elektrické vozy, ale i na plug-in hybridní automobily, které splní určité podmínky. Jednou z nich bude podle Schneidera dojezd na elektřinu nejméně 80 kilometrů. „Je to silný impulz pro elektromobilitu v Německu,“ dodal ministr.

Bez dotací to nejde. Analýza ukazuje, jak moc na nich elektromobilita závisí

Subvence budou moci získat domácnosti, jejichž zdanitelný roční příjem nepřesahuje 80 000 eur (1,9 milionu Kč). Vyšší příspěvek dostanou rodiny s dětmi, u nich bude i vyšší hranice ročního příjmu, a to 90 000 eur (2,2 milionu Kč). Automobil si přitom budou moci koupit i na leasing.

O parametrech chystaných subvencí informoval už v pátek deník Bild. Týž den se měla konat i Schneiderova tisková konference, na které měl ministr oznámit podrobnosti. Na poslední chvíli ovšem byla zrušena a přesunuta na dnešek. Podle mluvčího ministerstva životního prostředí se na poslední chvíli objevily námitky uvnitř vlády.

O víkendu se podařilo najít konečnou dohodu. Podle Bildu jsou na podporu prodeje elektroaut připraveny v Německu tři miliardy eur (téměř 73 miliard Kč), dotační program má běžet do roku 2029.

„Několik detailů je stále nejasných, počínaje způsobem vyplácení a načasováním,“ upozorňuje italský magazín Quattroruote. Podle deníku Bild bude online spuštěn specializovaný portál pro správu žádostí, ale až v květnu.

„Pobídky budou doprovázeny dalšími iniciativami, počínaje prodloužením daňových výjimek pro elektromobily do 31. prosince 2035. Toto rozhodnutí by podle ministerstva financí mělo do roku 2029 vést ke ztrátě daňových příjmů ve výši přibližně 600 milionů eur, což je značný rozpočtový deficit, o to více s ohledem na současné potíže vlády s vyrovnáváním veřejných financí a sliby o investicích do obrany a infrastruktury ze strany kancléře Friedricha Merze, který v posledních měsících vedl nátlak na Evropskou unii, aby od roku 2035 zrušila zákaz spalovacích motorů,“ dodávají Quattroruote.

Prodej nových osobních automobilů s čistě elektrickým pohonem v loňském roce v Německu vzrostl o 43,2 procenta na 545 142 vozů. Jejich podíl na celkovém prodeji nových osobních aut se tak zvýšil na 19,1 procenta z předloňských 13,5 procenta. Podle odborníků však poptávka po elektromobilech v Německu navzdory loňskému silnému růstu nadále zaostává za očekáváním.

„Čísla na první pohled signalizují boom elektromobilů. Ve skutečnosti však loňský silný růst jen kompenzuje propad z roku 2024,“ uvedl expert na dopravu Constantin Gall z poradenské společnosti EY.

Německo zrušilo státní podporu nákupu elektroaut. Krok zdůvodnilo úsporami

Německý stát nákup elektromobilů podporoval už dříve. Podporu zrušila předchozí vláda kancléře Olafa Scholze kvůli úsporám na konci roku 2023. Německu tehdy došly peníze ve fondu na podporu prodeje bateriových aut, dotační program byl tehdy zrušen doslova ze dne na den. Prodej elektromobilů v Německu se pak v roce 2024 propadl o 27,4 procenta na 380 609 vozů.

Německo si stanovilo cíl, aby do roku 2030 na tamních silnicích jezdilo 15 milionů elektromobilů. Tento cíl se ale teď jeví jako nereálný, napsala agentura AFP. „Ukazuje se, že rozmach elektromobility v Německu, ve který se doufalo, je vleklejší a obtížnější, než se předpokládalo,“ uvedl Gall.

V Česku se ve velkém rozdávaly peníze na nákup elektroaut v roce 2024. Stálo to bezmála dvě miliardy korun a prodalo se díky tomu o pět tisíc bateriových aut víc. S dalšími přímými dotacemi se nyní v ČR nepočítá.

Peníze na dotace na elektromobily došly, s dalšími se nepočítá. Vyhrála Tesla

Souhlasíte s dotacemi na pořízení elektromobilů?

Pit stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku Martina Macíka

Dopravní značky zamrzly v éře páry a klobouků. Dali jsme jim novou moderní podobu

Cedule okolo tuzemských silnic svým provedením ustrnuly v minulosti a vypadají...

Cedule okolo tuzemských silnic svým provedením ustrnuly v minulosti a vypadají jako omalovánky pro pamětníky. Jsou na nich předpotopní auta, obstarožní motocykly, chodci v outfitu 1. republiky či...

Evropské Auto roku ve zpětném zrcátku. Toto jsou vítězové od roku 1964

Porsche 928

Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce 1964 až po letošní sezonu mapuje technický pokrok, společenské změny i dramatické souboje o první příčku. Podívejte se...

Bruselský autosalon ukázal, jak se Evropa snaží ubránit před dravci z východu

Bruselský autosalon 2026

Ostrý start do automobilového roku 2026 obstaral autosalon v Bruselu, který se svým významem již přibližuje někdejší ženevské přehlídce. Ostatně Belgie byla kdysi lídrem ve výrobě aut a dnes se tam...

Racčí letka ze Zlína. Slavný veteránista měl ve sbírce nádherné mercedesy

Mercedes Benz 300SL

Bylo to na podzim roku 2009 na Masarykově okruhu. Ladislav Samohýl tehdy přivezl zlatavý Mercedes-Benz 300SL Gullwing, který po letech jednání právě vykoupil od švýcarského sběratele. Zlínský...

Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě

Škoda ukázala první záběry finální podoby nového elektromobilu.

Nový největší elektrický vůz Škody Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě, oznámila oficiálně...

19. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  13:05

Nejlepší Mercedes A je ten s motorem z Dacie. V bazaru buďte ostražití

Premium
Mercedes-Benz A 200

Kompaktní hatchback prémiové značky prošel od roku 1998 zajímavou evolucí. V roce 2012 s třetí generací opustil koncepci městského MPV a stal se z něj klasický zástupce segmentu C, který sází hlavně...

19. ledna 2026

Čínský elroq exceluje spotřebou. Leapmotor nabídne luxus za rozumné peníze

Leapmotor B10

Elektrický Leapmotor B10 exceluje spotřebou, ale moderní ovládání ve stylu Tesly nefunguje ideálně. Tento čínský elektromobil by chtěl konkurovat Škodě Elroq, což se mu sice cenou daří, ale zákazníky...

19. ledna 2026,  aktualizováno  6:51

V autě: Proč Škoda Superb zůstává, když ostatní končí

Škoda Superb

Zatímco většina automobilek se velkých sedanů i kombi postupně zbavuje, protože řidiči stále raději usedají do velkých i menších SUV, Škoda Superb zůstává. Ne proto, že by se prodával po statisících,...

19. ledna 2026

Nejpomalejší na Nürburgringu. Rekord trabantu z roku 1960 překonalo mopedoauto

Ligier JS50 při rekordní jízdě na slavném okruhu Nürburgring

Čím se měří rychlost trabantu? Kalendářem. Ale dnes už klasický vtip neplatí. Titul nejpomalejšího auta na nejslavnějším závodním okruhu světa po pětšedesáti letech padl.

18. ledna 2026

CES 2026: Číňané okopírovali bugatky a robot, který pošilhává po Nošovicích

Hlavní pozornost na sebe strhl model Nebula Next 01 v agresivním zeleném laku....

Zatímco v minulých letech byly na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas hlavním tématem elektromobily, letos se pozornost přesunula k umělé inteligenci, autonomním technologiím a robotům,...

17. ledna 2026,  aktualizováno  14:47

Bruselský autosalon ukázal, jak se Evropa snaží ubránit před dravci z východu

Bruselský autosalon 2026

Ostrý start do automobilového roku 2026 obstaral autosalon v Bruselu, který se svým významem již přibližuje někdejší ženevské přehlídce. Ostatně Belgie byla kdysi lídrem ve výrobě aut a dnes se tam...

16. ledna 2026,  aktualizováno  16:37

Rozbije se to, co s sebou nemáte, říká mechanik dakarského kamionu

Exkluzivně
Kamion Martina Macíka v improvizovaném depu v poušti

Nejdůležitější je mít náhradní startér. Další díly, které s sebou posádka do závodního kamionu nabalí, vybírají mechanici podle zkušeností. „Samozřejmě platí Murphyho zákony, takže to, co s sebou...

16. ledna 2026  13:54

Souhvězdí Stellantis má 14 značek, nový šéf má plné ruce záchranářských prací

Koncern Stellantis se bruselské přehlídky zúčastnil se všemi svými evropskými...

Před pěti lety, 16. ledna 2021, bylo dokončeno spojení italsko-americké automobilky Fiat Chrysler (FCA) a francouzské PSA, čímž vznikl koncern Stellantis.

16. ledna 2026

Dvacet minut chystáte, dvě jedete. Auto vás v Grónsku nikam nedoveze

Premium
Mezi jednotlivými osadami nevedou žádné silnice, které by ustály jakýkoliv...

Je to země, do které by se Česko rozlohou vměstnalo osmadvacetkrát. Přesto v ní najdete jen tři semafory, dvanáct křižovatek a jeden jediný tunel. Ráj motoristů to není. Parkovišť je tu méně než...

15. ledna 2026

Náklaďáková inspekce rozdala tisíce pokut. Dohlédne na porušování zákazu jízd

Dodávka Inspekce silniční dopravy. Má technologii čtení dat z tachografů...

Komisaři INSID ukázali čísla za rok 2025. Rozdali tisíce pokut za miliony a chtějí změnu zákona. Od července, kdy Inspekce silniční dopravy (INSID) vznikla, proběhly tisíce kontrol. Ačkoliv se...

15. ledna 2026  11:56

Jak si Ford a Subaru udělaly z olympijských bobovek skluzavky pro svá auta

Za volantem seděl zkušený Mark Higgins.

V roce 1964 Ford uspořádal na olympijské bobové dráze v Cortině d’Ampezzo akci, na kterou si netroufli ani v nejslavnějších dobách televizního Top Gearu. S autem pojmenovaném po tomto italském...

15. ledna 2026,  aktualizováno  9:31

