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Na konci letošního června v německém automobilovém sektoru podle statistického úřadu pracovalo zhruba 691 500 lidí. To je nejnižší počet od roku 2005. Za posledních 12 měsíců počet pracovních míst v tomto odvětví klesl o 42 300, tedy o 5,8 procenta. Tak prudký pokles nezaznamenal žádný jiný průmyslový sektor v Německu zaměstnávající přes 200 000 lidí, píše úřad.
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Geopolitický mor zachvátil autoprůmysl. Mercedesy mají v USA namále
V celém německém zpracovatelském průmyslu na konci června pracovalo 5,29 milionu lidí. Jejich počet se meziročně snížil o 144 100 osob, respektive o 2,7 procenta. Procentní pokles zaměstnanosti v samotném automobilovém průmyslu tak byl více než dvakrát rychlejší než v celém zpracovatelském sektoru.
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Kolik vydělávají automobilky na vyrobeném autě? Budete překvapeni, jak málo
Německý automobilový průmysl se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel.
Automobilový sektor patří v Německu mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví, na německých automobilkách je závislá také řada českých dodavatelských podniků. Česká automobilka Škoda Auto je součástí německého koncernu Volkswagen.
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Německý autoprůmysl v krizi obřích rozměrů, mizí investice i pracovní místa
Statistický úřad upozornil, že navzdory klesajícímu počtu zaměstnanců zůstává automobilový sektor z hlediska počtu pracovních míst druhým největším průmyslovým odvětvím v Německu. Na prvním místě je strojírenství, které na konci prvního pololetí zaměstnávalo zhruba 905 900 lidí.
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