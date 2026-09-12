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Německá policie opisuje u Italů. V testu odolnosti nahradil kabelku výtržník

František Dvořák
Testování, ladění, vychytávání much a mušek je nejdelší částí procesu vývoje nového auta. Některé testy jsou opravdu roztodivné. Kdysi na to upozornil Fiat, který ve své reklamě nechal nahlédnout do svého vývojového oddělení, kde se roztomilá pětistovka podrobovala zkouškám odolnosti při partnerských hádkách; samozřejmě šlo o fikci a nadsázku. Reklama každopádně pobavila.

Nyní se velmi podobně koncipovaným spotem chlubí německá policie na sociálních sítích. „S námi neexistují laboratorní podmínky. Každá nasazení je odlišná a plná nepředvídatelných momentů,“ přidává v komentáři hornobavorské policejní ředitelství.

„Ať už jde o zatčení, kontroly nebo operace 24/7: musíme být flexibilní v každém okamžiku, abychom se přizpůsobili novým situacím. Naše patrolní auta jsou mnohem více než jen kov a pneumatiky. Jsou to naše každodenní pracoviště a spolehliví společníci v službě,“ chválí svá služební BMW.

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