Nyní se velmi podobně koncipovaným spotem chlubí německá policie na sociálních sítích. „S námi neexistují laboratorní podmínky. Každá nasazení je odlišná a plná nepředvídatelných momentů,“ přidává v komentáři hornobavorské policejní ředitelství.
„Ať už jde o zatčení, kontroly nebo operace 24/7: musíme být flexibilní v každém okamžiku, abychom se přizpůsobili novým situacím. Naše patrolní auta jsou mnohem více než jen kov a pneumatiky. Jsou to naše každodenní pracoviště a spolehliví společníci v službě,“ chválí svá služební BMW.