NEJ čtení roku: Potkali jsme pana Auťáka i utajené hvězdy a rozluštili záhadu

František Dvořák
V končícím roce jsme vydali v autorubrice iDNES.cz přes tisíc článků. Připomínáme ty, které zaujaly nejvíc vás i nás. Přejeme všem skvělý rok 2026 a šťastnou cestu!

Listopad a prosinec jsme věnovali designérské soutěži. Hned první ročník měl velký ohlas a vysokou úroveň – dorazilo množství návrhů z Česka i zahraničí a v mezinárodní porotě se objevily osobnosti z velkého světa aut.

Designérskou soutěž ovládly legendy. S obrovskou převahou vyhrála tatrovka

Velký ohlas mělo pátrání po původu tajemného auta budoucnosti, které se po nocích prohánělo pražským Karlínem.

Prozkoumali jsme sci-fi auto z pražského natáčení. Postavili ho v Česku

Škoda a Dacia zažívají fenomenální jízdu. Obě značky jsou na vrcholu popularity v Evropě. Jejich historie se symbolicky proťaly v jednom zajímavém příběhu, na který by neměl zapadnout. Už proto, že docela dobře ilustruje dění v dnešním autoprůmyslu.

Promarněná šance: vynález Dacie měla Škoda vymyšlený už před sedmi lety

Niva, automobilová fosilie ne a ne zhynout. Jedno z nejbizarnějších aut, které dnes můžete v Česku koupit, jsme důkladně prozkoumali. Aby bylo jasno: sice nese značku Lada, ale vyrábí ho – spíš trochu naoko – v Ázerbájdžánu, takže má technicky vzato „neruský původ“ a díky tomu se může oficiálně prodávat i v EU.

Lada Niva je zpátky v Česku. Je to nefalšovaný automobilový punk

Jméno Jozef Kabaň má stále zvuk. I když už dávno Škodu opustil a dnes vyznávají auta z Mladé Boleslavi (mimochodem, stále tam Kabaň částečně bydlí) jinou designérskou filozofii, stále vás kariéra slavného a extrémně talentovaného slovenského designéra zajímá. Dnes působí v Číně a začínají vyjíždět první auta nesoucí jeho podpis.

Kabaňovo první čínské auto vyjíždí. Vypadá jako audi a je levnější než fabia

Jeden z nejvýraznějších letošních automobilových článků na iDNES.cz má velmi podobné téma. Objevili jsme totiž českého designéra, který má za sebou ohromnou kariéru u čínských automobilek. Jak se v Číně pracuje a jak tamní automobilky fungují nám v exkluzivním – a vůbec prvním – rozhovoru v životě popsal Vojtěch Stránský. Věnujte mu čas, je to extrémně zajímavé povídání (i když ne úplně optimistické).

Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně

Praktické rady nejsou nikdy k zahození. Zvlášť, když vás ochrání před patáliemi.

Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží

Zetor je v mnoha koncích světa dodnes synonymem slova „traktor“. Slavný brněnský výrobce po letech trápení začíná nový život. A zdá se, že má všechny trumfy v kapse.

Nový zetor už se vyrábí. První kusy vyjely na české pole

Kamiony jsou králové dálnic. Jak ubíhají nekonečné hodiny za volantem těch kolosů a jaké to je být kamioňačkou, vypráví slavná Amazonka Truck.

Kamioňačka Amazonka Truck o chlapech i psychice: 16 let „vězení“ si vybírá daň

Toužebně očekávané dokončení východní části Pražského okruhu nabírá konkrétní podobu. Podívali jsme se na staveniště z ptačí perspektivy. Ani domorodci totiž končiny mezi Říčany a Běchovicemi nepoznávají. Bagry, buldozery a další technika mění krajinu velmi výrazně.

Z ptačí perspektivy. Stavba Pražského okruhu mění východ města k nepoznání

Před 55 lety začala a před 45 lety skončila výroba nezapomenutelné Škody 110 R, která vyjížděla z pobočného závodu v Kvasinách. Porsche z Východu, jak se kupé přezdívalo, bylo kompromisním modelem, který lépe vypadal, než jezdil. Na svoji dobu se v podmínkách reálného socialismu přesto jednalo o démonické zjevení.

Škoda 110 R byla autem ze vzdoru. Porsche z Východu si v Kvasinách vydupali

Stačí zmáčknout čudlík, a auto, které pronásleduje policejní vůz, zastaví. To není sci-fi, přesně tak funguje systém, který vyvinuli čeští vědci. Viděli jsme to na vlastní oči.

Češi vyvinuli systém, který na dálku zastaví auto. Svět žasne, čeká na předpis

Na tradiční test, ve kterém anonymně testujeme prodejce aut se každoročně těšíme my i vy, samotní dealeři už o něco méně. Každopádně se letos ukázalo, že se věci mění k lepšímu; snad jsme k tomu přispěli i my. Musíme se pochlubit, že tyto naše testy mají obrovský ohlas i u odborné veřejnosti.

Test prodejců aut: Konečně změna! Dealery jsme naučili, že se musí snažit

Pan Auťák, který má cenu sto milionů. Víc netřeba dodávat. Zatajte dech a kochejte se. Vzácný voisin je umělecké dílo, které se naprosto vymyká všemu, co si pod pojmem auto dokážeme představit; asi nejfantastičtější vůz v Česku.

Automobilovou přehlídku naprosto ovládl pan Auťák. Unikát za sto milionů

Pravidelným – a možná trochu nečekaným – hostem v naší autorubrice je velký milovník motorek (hlavně) a aut, český prezident Petr Pavel. Na různé akce vonící benzinem vyráží nejen v rámci svého oficiálního programu, ale také ve volných chvílích.

Prezident zná cestu do Lán nejlíp. Závod harleyářů vyhrál na motorce z Číny

Mezi pastvinami v hrabství West Sussex vznikají nejlepší auta na světě. Uprostřed jakési malé botanické zahrady v britském Goodwoodu zaměstnávají 2 500 lidí a také na 250 000 včel. Při návštěvě vás ohromí obří pavučinou, ale i umem řemeslných mistrů ve výrobě. Dívali jsme se jim pod ruce a tiše žasli.

Jak se vyrábí Rolls-Royce? Byli jsme v britské továrně, a narazili na pavučiny

Nosíme – bohužel – i smutné zprávy.

Volvo končí s kombíky. Připomeňte si Sněhurčinu rakev i kouzelné škatule

Jedním z nejvýraznějších témat dneška v automobilové branži je rozmach čínského autoprůmyslu. Jednu takovou sledujeme od jejího vstupu na český trh.

Potvrzeno: italská značka DR je v Česku. Auta čínského původu zabojují cenou

Jak to vypadá na nejmodernější benzince v Česku vás zajímalo asi i kvůli hmyzím domečkům.

Nejmodernější benzinky v Česku mají záchody z letadla a hmyzí domečky

Nahlédli jsme do slavného kopřivnického zkušebního areálu Tatry, kde se auta již padesát let záměrně trápí na buližníku, belgické dlažbě, ale i něčem, co připomíná černou sjezdovku, aby pak někde jinde mohla bez problémů sloužit.

Padesát let kopřivnické mučírny. Jak na polygonu dávají tatrám do těla

Vypadá to jako schizofrenie, ale je to realita v rámci koncernu Volkswagen. Škoda frčí na plný plyn, zatímco hlavní značka Volkswagen – tedy spíš celý německý koncern, se zmítá v problémech a moc neví kudy z toho ven. V Mladé Boleslavi namísto oslav skřípou zuby, protože svými výdělky firma sanuje nemocné Němce.

Škoda v ráži: plat 78 tisíc, boj o druhé místo v Evropě a živení churavého VW
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejlevnější nová škodovka v testu. Stojí 60 tisíc a nezdržíte se tankováním

Škoda Gravel

Nejlevnější nová „škodovka“, kterou si můžete pořídit, není automobil. Nevyžaduje tankování, nabíjení, neprodukuje emise a k jeho pohonu je potřeba pouze vaší energie. Škoda Gravel je univerzální...

Stotřicítka je nejlepší fabia všech dob. Jen se tím neumí pochlubit

Škoda Fabia 130

Neřve, nevystavuje se, nemá potřebu dokazovat, že je „sportovní“. A přesto je rychlá, vycizelovaná a perfektně vyladěná. Vnímáte, že to dalo spoustu práce; která navíc není vidět, na rozdíl od křídla...

Na poslední chvíli. Dálniční známky od ledna zdraží, fíglem můžete ušetřit

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu. Na celoroční známce ušetříte včasným nákupem 130 korun, za to s trochou...

Chris Rea miloval ferrari. Zpěvák s hlasem jako smirkový papír o nich i natočil film

Chris Rea s replikami Ferrari 156 a Ferrari TRI 61, které si nechal postavit.

Pouhé dva dny před Štědrým dnem dojel ve svých 74 letech do cíle zpěvák, jehož píseň „Driving Home for Christmas“ se stala stálicí Vánoc. Chris Rea byl velkým automobilovým nadšencem, sběratelem a...

Trumpova stíhačka jde do aukce. Rudé ferrari zaútočí na konta sběratelů

Kromě stíhaček F-35 se v souvislosti s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v poslední době propírá i jedna jeho dřívější italská silniční stíhačka. Ferrari F430 F1, které si koupil v roce 2007, se...

Jaguar oslavil devadesátiny na dně bazénu. Doslova i obrazně

Francouzská řidička si spletla pedály a se svým Jaguarem XF v polovině prosince...

Jaguar oslavil 90. výročí. A jak tento milník Britové oslavili? Tím, že vyrobili své úplně poslední auto se spalovacím motorem. Momentálně značka nic nevyrábí a chystá se na elektrický přerod. Její...

31. prosince 2025

NEJ čtení roku: Potkali jsme pana Auťáka i utajené hvězdy a rozluštili záhadu

Futuristický koncept Kaiser při natáčení v Praze

V končícím roce jsme vydali v autorubrice iDNES.cz přes tisíc článků. Připomínáme ty, které zaujaly nejvíc vás i nás. Přejeme všem skvělý rok 2026 a šťastnou cestu!

31. prosince 2025

Na poslední chvíli. Dálniční známky od ledna zdraží, fíglem můžete ušetřit

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu. Na celoroční známce ušetříte včasným nákupem 130 korun, za to s trochou...

5. prosince 2025,  aktualizováno  30. 12. 12:25

Chris Rea miloval ferrari. Zpěvák s hlasem jako smirkový papír o nich i natočil film

Chris Rea s replikami Ferrari 156 a Ferrari TRI 61, které si nechal postavit.

Pouhé dva dny před Štědrým dnem dojel ve svých 74 letech do cíle zpěvák, jehož píseň „Driving Home for Christmas“ se stala stálicí Vánoc. Chris Rea byl velkým automobilovým nadšencem, sběratelem a...

30. prosince 2025,  aktualizováno  10:54

Mantry, hypnóza, parfém. Škoda radí s terapií těm, kdo si nekoupili Octavii RS

Škoda Octavia RS

Edice tak limitovaná, že byla vyprodaná mžikem oka. Škoda si ovšem pro Indii k pětadvacátému výročí vstupu na tamní trh připravila víc než jen uvedení pouhé stovky vozů mezi miliony zákazníků. Pro...

30. prosince 2025

Stotřicítka je nejlepší fabia všech dob. Jen se tím neumí pochlubit

Škoda Fabia 130

Neřve, nevystavuje se, nemá potřebu dokazovat, že je „sportovní“. A přesto je rychlá, vycizelovaná a perfektně vyladěná. Vnímáte, že to dalo spoustu práce; která navíc není vidět, na rozdíl od křídla...

29. prosince 2025

Italská dálniční revoluce. Pokud uvíznete v zácpách, dostanete mýtné zpět

Premium
Stávka řidičů kamionů, jako ta z roku 2007, která zablokovala celou Itálii? To...

S dopravním provozem se pojí povinnosti, které definují to, co musíte dělat. Italský Úřad pro regulaci dopravy k nim však přidává jednu docela revoluční novinku. Přiznává řidičům konečně taky nějaké...

29. prosince 2025

Po Brigitte Bardotové nazvali slavné ferrari. Léta to ale Italové tajili

Ferrari BB

Ty plakáty visely asi často hned vedle sebe. Dnes zesnulá francouzská herečka Brigitte Bardotová a ikonické Ferrari BB. Obojí miloval každý kluk, kterému je dnes nad čtyřicet. Teď se ukazuje, že...

28. prosince 2025  13:45,  aktualizováno 

Autovidea roku: Kabaňův číňan, Zetor žije, fantom českých dálnic a sci-fi

Futuristický koncept Kaiser při natáčení v Praze

Rok 2025 se chýlí ke konci, v autorubrice iDNES.cz jsme za uplynulý rok vydali přes tisíc článků, ve kterých bylo video; a často nejen jedno. Podívejte se, která vás, čtenáře, zaujala nejvíc.

28. prosince 2025

Nissan Leaf je průkopníkem elektromobility, dnes je lepší se těm starým vyhnout

Příběh Nissanu Leaf se začal psát v říjnu 2010, kdy byl oficiálně uveden na trh...

Elektromobil Leaf japonské automobilky Nissan, uvedený na trh 3. prosince 2010, se stal průkopníkem v oblasti sériově vyráběných moderních elektromobilů. Dosud se těchto vozů ve třech generacích...

28. prosince 2025

Motonovinky pro nadcházející sezonu: Čína udává směr a velký návrat Nortonu

Vespa

Motorkáři se díky mírným zimám už k zimnímu spánku téměř neukládají. Navíc musí zbrojit na novou sezonu. Podívejte se na nové hvězdy jedné stopy roku 2026, které přinesl podzim končícího roku.

27. prosince 2025

Prvních 55 brouků vyrobili do Silvestra 1945, vzniklo jich 21,5 milionu

Volkswagen Brouk

Volkswagen, tedy lidový vůz, měl ve 30. letech minulého století splnit sen mnoha Němců o vlastnictví pohodlného a dostupného dopravního prostředku. Revolučně pojatý automobil známý jako Brouk, jehož...

27. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.