Listopad a prosinec jsme věnovali designérské soutěži. Hned první ročník měl velký ohlas a vysokou úroveň – dorazilo množství návrhů z Česka i zahraničí a v mezinárodní porotě se objevily osobnosti z velkého světa aut.
|
Designérskou soutěž ovládly legendy. S obrovskou převahou vyhrála tatrovka
Velký ohlas mělo pátrání po původu tajemného auta budoucnosti, které se po nocích prohánělo pražským Karlínem.
|
Prozkoumali jsme sci-fi auto z pražského natáčení. Postavili ho v Česku
Škoda a Dacia zažívají fenomenální jízdu. Obě značky jsou na vrcholu popularity v Evropě. Jejich historie se symbolicky proťaly v jednom zajímavém příběhu, na který by neměl zapadnout. Už proto, že docela dobře ilustruje dění v dnešním autoprůmyslu.
|
Promarněná šance: vynález Dacie měla Škoda vymyšlený už před sedmi lety
Niva, automobilová fosilie ne a ne zhynout. Jedno z nejbizarnějších aut, které dnes můžete v Česku koupit, jsme důkladně prozkoumali. Aby bylo jasno: sice nese značku Lada, ale vyrábí ho – spíš trochu naoko – v Ázerbájdžánu, takže má technicky vzato „neruský původ“ a díky tomu se může oficiálně prodávat i v EU.
|
Lada Niva je zpátky v Česku. Je to nefalšovaný automobilový punk
Jméno Jozef Kabaň má stále zvuk. I když už dávno Škodu opustil a dnes vyznávají auta z Mladé Boleslavi (mimochodem, stále tam Kabaň částečně bydlí) jinou designérskou filozofii, stále vás kariéra slavného a extrémně talentovaného slovenského designéra zajímá. Dnes působí v Číně a začínají vyjíždět první auta nesoucí jeho podpis.
|
Kabaňovo první čínské auto vyjíždí. Vypadá jako audi a je levnější než fabia
Jeden z nejvýraznějších letošních automobilových článků na iDNES.cz má velmi podobné téma. Objevili jsme totiž českého designéra, který má za sebou ohromnou kariéru u čínských automobilek. Jak se v Číně pracuje a jak tamní automobilky fungují nám v exkluzivním – a vůbec prvním – rozhovoru v životě popsal Vojtěch Stránský. Věnujte mu čas, je to extrémně zajímavé povídání (i když ne úplně optimistické).
|
Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně
Praktické rady nejsou nikdy k zahození. Zvlášť, když vás ochrání před patáliemi.
|
Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží
Zetor je v mnoha koncích světa dodnes synonymem slova „traktor“. Slavný brněnský výrobce po letech trápení začíná nový život. A zdá se, že má všechny trumfy v kapse.
|
Nový zetor už se vyrábí. První kusy vyjely na české pole
Kamiony jsou králové dálnic. Jak ubíhají nekonečné hodiny za volantem těch kolosů a jaké to je být kamioňačkou, vypráví slavná Amazonka Truck.
|
Kamioňačka Amazonka Truck o chlapech i psychice: 16 let „vězení“ si vybírá daň
Toužebně očekávané dokončení východní části Pražského okruhu nabírá konkrétní podobu. Podívali jsme se na staveniště z ptačí perspektivy. Ani domorodci totiž končiny mezi Říčany a Běchovicemi nepoznávají. Bagry, buldozery a další technika mění krajinu velmi výrazně.
|
Z ptačí perspektivy. Stavba Pražského okruhu mění východ města k nepoznání
Před 55 lety začala a před 45 lety skončila výroba nezapomenutelné Škody 110 R, která vyjížděla z pobočného závodu v Kvasinách. Porsche z Východu, jak se kupé přezdívalo, bylo kompromisním modelem, který lépe vypadal, než jezdil. Na svoji dobu se v podmínkách reálného socialismu přesto jednalo o démonické zjevení.
|
Škoda 110 R byla autem ze vzdoru. Porsche z Východu si v Kvasinách vydupali
Stačí zmáčknout čudlík, a auto, které pronásleduje policejní vůz, zastaví. To není sci-fi, přesně tak funguje systém, který vyvinuli čeští vědci. Viděli jsme to na vlastní oči.
|
Češi vyvinuli systém, který na dálku zastaví auto. Svět žasne, čeká na předpis
Na tradiční test, ve kterém anonymně testujeme prodejce aut se každoročně těšíme my i vy, samotní dealeři už o něco méně. Každopádně se letos ukázalo, že se věci mění k lepšímu; snad jsme k tomu přispěli i my. Musíme se pochlubit, že tyto naše testy mají obrovský ohlas i u odborné veřejnosti.
|
Test prodejců aut: Konečně změna! Dealery jsme naučili, že se musí snažit
Pan Auťák, který má cenu sto milionů. Víc netřeba dodávat. Zatajte dech a kochejte se. Vzácný voisin je umělecké dílo, které se naprosto vymyká všemu, co si pod pojmem auto dokážeme představit; asi nejfantastičtější vůz v Česku.
|
Automobilovou přehlídku naprosto ovládl pan Auťák. Unikát za sto milionů
Pravidelným – a možná trochu nečekaným – hostem v naší autorubrice je velký milovník motorek (hlavně) a aut, český prezident Petr Pavel. Na různé akce vonící benzinem vyráží nejen v rámci svého oficiálního programu, ale také ve volných chvílích.
|
Prezident zná cestu do Lán nejlíp. Závod harleyářů vyhrál na motorce z Číny
Mezi pastvinami v hrabství West Sussex vznikají nejlepší auta na světě. Uprostřed jakési malé botanické zahrady v britském Goodwoodu zaměstnávají 2 500 lidí a také na 250 000 včel. Při návštěvě vás ohromí obří pavučinou, ale i umem řemeslných mistrů ve výrobě. Dívali jsme se jim pod ruce a tiše žasli.
|
Jak se vyrábí Rolls-Royce? Byli jsme v britské továrně, a narazili na pavučiny
Nosíme – bohužel – i smutné zprávy.
|
Volvo končí s kombíky. Připomeňte si Sněhurčinu rakev i kouzelné škatule
Jedním z nejvýraznějších témat dneška v automobilové branži je rozmach čínského autoprůmyslu. Jednu takovou sledujeme od jejího vstupu na český trh.
|
Potvrzeno: italská značka DR je v Česku. Auta čínského původu zabojují cenou
Jak to vypadá na nejmodernější benzince v Česku vás zajímalo asi i kvůli hmyzím domečkům.
|
Nejmodernější benzinky v Česku mají záchody z letadla a hmyzí domečky
Nahlédli jsme do slavného kopřivnického zkušebního areálu Tatry, kde se auta již padesát let záměrně trápí na buližníku, belgické dlažbě, ale i něčem, co připomíná černou sjezdovku, aby pak někde jinde mohla bez problémů sloužit.
|
Padesát let kopřivnické mučírny. Jak na polygonu dávají tatrám do těla
Vypadá to jako schizofrenie, ale je to realita v rámci koncernu Volkswagen. Škoda frčí na plný plyn, zatímco hlavní značka Volkswagen – tedy spíš celý německý koncern, se zmítá v problémech a moc neví kudy z toho ven. V Mladé Boleslavi namísto oslav skřípou zuby, protože svými výdělky firma sanuje nemocné Němce.
|
Škoda v ráži: plat 78 tisíc, boj o druhé místo v Evropě a živení churavého VW