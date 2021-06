Nejslavnější jaguar měl premiéru před 60 lety, přijel na ni po svých

Analogový poválečný svět byl jiný než naše doba. V březnu 1961 se na autosalonu v Ženevě představil zbrusu nový Jaguar E-Type, který veřejnost do té doby neznala. Přitom už týdny před premiérou ho testovali vybraní britští novináři a auto dorazilo do Švýcarska po vlastní ose. To by se dnes určitě nepovedlo a fotky auta by dávno před odhalením kolovaly po sociálních sítích a internetu.



Jaguar však tehdy měl úplně jiné starosti. Auto dorazilo z továrny Jaguaru v Coventry do Ženevy po vlastní ose; přes 1100 km daleko, které i s dnešní sítí dálnic znamenají alespoň 12 hodin nepřetržité jízdy. Kvůli komplikacím před odjezdem se na ženevském autosalonu objevilo pouhých 20 minut před otevřením.