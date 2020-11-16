Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza českého trhu ojetin, kterou exkluzivně pro iDNES.cz zpracovala platforma Carvago, zaměřená na online prodej aut. Podívejte se na dvacítku nejžádanějších ojetin do zásuvky za první letošní pololetí.
Autor: Škoda Auto
1. Škoda Enyaq. Průměrná cena 763 011 Kč, průměrné stáří 3,29 roku, průměrný nájezd 65 601 km, nejprodávanější varianta Enyaq 80 (150 kW, 4×2)
Autor: Škoda Auto
Suverénní král českého trhu ojetých EV. Nabízí velkorysý rodinný prostor, dospělé jízdní vlastnosti a solidní reálný dojezd. Nejžádanější verze Enyaq 80 s velkou baterií představuje ideální univerzál pro rodiny i firemní flotily. Rozumný nájezd sedí na typický zdroj těchto aut – končící operativní leasingy.
Autor: Škoda Auto
2. Tesla Model 3. Průměrná cena 625 128 Kč, průměrné stáří 4,75 roku, průměrný nájezd 104 806 km, nejprodávanější varianta Long Range AWD (366 kW, 4×4)
Autor: Tesla
Mimořádně populární sedan, který láká na špičkovou efektivitu, dynamiku supersportu a přístup k síti superchargerů. Na trhu se objevují hlavně starší flotilové kousky s vyšším nájezdem přes 100 tisíc km, které však drží velice atraktivní cenu.
Autor: Tesla
Je to nejstarší a nejvíc najeté auto z první pětky, což odpovídá tomu, že se hojně dováží ze zahraničí. Dovoz ojetých Tesel ze zahraničí je jasný trend letošního roku. Ceny jdou dolů rychle.
Autor: Tesla
3. Volkswagen ID.4. Průměrná cena 641 279 Kč, průměrné stáří 3,99 roku, průměrný nájezd 84 546 km, nejprodávanější varianta Pro Performance (150 kW, 4×2)
Autor: Volkswagen
Německá interpretace rodinného elektrického SUV nabízí vzdušný interiér, komfortní podvozek a dobrou dostupnost náhradních dílů. Je to sourozenec Enyaqu na stejné platformě MEB.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Nejběžnější verze Pro Performance (150 kW, zadní pohon) je opět „flotilová“ konfigurace, je rozumnou zlatou střední cestou. Stáří i nájezd sedí na vlnu čtyřletých aut z leasingů, která právě teď plní bazary.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
4. Volkswagen ID.3. Průměrná cena 471 892 Kč, průměrné stáří 4,73 roku, průměrný nájezd 81 194 km, nejprodávanější varianta Pro Performance (150 kW, 4×2)
Autor: iDNES.cz
Elektrický bratr Golfu přinesl kompaktní vnější rozměry a vnitřní prostor na úrovni vyšší třídy. S cenou pod půl milionu korun se stává velmi vyhledávanou volbou pro městské i příměstské ježdění. Kompaktní hatchback, cenově nejdostupnější z „velké“ koncernové trojice. Starší ročníky (přes 4,5 roku) znamenají, že je dobré hlídat stav baterie a reálný dojezd – to platí u ID.3 obzvlášť kvůli první generaci softwaru.
Autor: iDNES.cz
5. Tesla Model Y. Průměrná cena 825 951 Kč, průměrné stáří 3,34 roku, průměrný nájezd 82 920 km, nejprodávanější varianta Long Range AWD (378 kW, 4×4)
Autor: Martin Mičánek
Celosvětový bestseller, který v české inzerci boduje jako zánovní, mimořádně praktické SUV. Nabízí obří kufr, neuvěřitelnou akceleraci a špičkový infotainment. Verze Long Range AWD garantuje skvělou trakci v zimě a vysoký dojezd. Nejdražší z „velké pětky“ a nejprodávanější SUV Tesly. Y patří mezi nejrychleji mizející ojetiny a vozy Tesly jsou vůbec nejprodávanější modernější značkou současnosti s průměrnou dobou prodeje 43 dní.
Autor: Martin Mičánek
6. Škoda Elroq. Průměrná cena 936 113 Kč, průměrné stáří 0,99 roku, průměrný nájezd 16 874 km, nejprodávanější varianta Elroq 85 (210 kW, 4×2)
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nejmladší zástupce v top 20. Jde téměř výhradně o roční předváděcí vozy či zánovní ojetiny s nízkým nájezdem. Nabízí kompaktnější rozměry než Enyaq, ale nejmodernější techniku a silný výkon 210 kW za cenu těsně pod hranicí milionu korun.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Je to anomálie žebříčku. Prakticky nové auto – stáří necelý rok, nájezd pod 17 tisíc km – takže „ojetina“ tu znamená spíš zánovní vůz či předváděcí kus. Tomu odpovídá i nejvyšší průměrná cena mezi deseti nejprodávanějšími elektrickými ojetinami v Česku. Škoda Elroq patří k nejúspěšnějším novým elektromobilům v Evropě.
Autor: Škoda Auto
7. BMW i3. Průměrná cena 467 241 Kč, průměrné stáří 6,02 roku, průměrný nájezd 61 330 km, nejprodávanější varianta i3 (125 kW, 4×2)
Autor: BMW
Městská ikona s karbonovým monokokem a nadčasovým futuristickým designem. I po 6 letech provozu si drží velmi nízké průměrné nájezdy. Je skvělým, hbitým a prémiovým autem do městského provozu s velmi nízkými provozními náklady.
Autor: BMW
Nejstarší auto v přehledu a nejlevnější „malý“ elektromobil. Kultovní BMW se drží díky nízké ceně a stále slušné použitelnosti.
Autor: BMW
8. Audi Q4 e-tron. Průměrná cena 929 389 Kč, průměrné stáří 3,61 roku, průměrný nájezd 53 484 km, nejprodávanější varianta Q4 40 e-tron (150 kW, 4×2)
Autor: Audi
Luxusní sourozenec Enyaqu a ID.4. Přináší prémiové zpracování interiéru, špičkové odhlučnění a reprezentativní design značky se čtyřmi kruhy. Udržuje si vyšší cenu a rozumný nájezd kolem 50 tisíc km. Nejběžnější Q4 40 e-tron se zadním pohonem míří na zákazníka, který chce čtyři kruhy za cenu blízkou koncernovým dvojčatům. Nižší nájezd (~53 tisíc km) a stáří pod 4 roky napovídají na pečlivěji provozovaná firemní auta.
Autor: Audi
9. Hyundai Kona. Průměrná cena 511 961 Kč, průměrné stáří 4,59 roku, průměrný nájezd 74 505 km, nejprodávanější varianta Kona Electric 64 kWh (150 kW, 4×2)
Autor: Hyundai
Vyhlášený jihokorejský držák známý svou bezkonkurenční efektivitou a nízkou spotřebou. Verze s 64kWh baterií zvládne reálně přes 400 km na jedno nabití. Za cenu kolem půl milionu jde o jeden z nejlepších poměrů cena/dojezd na sekundárním trhu. Hyundai patří dlouhodobě mezi značky, o něž na trhu ojetých EV roste zájem.
Autor: Hyundai
10. Audi e-tron. Průměrná cena 884 471 Kč, průměrné stáří 4,52 roku, průměrný nájezd 63 782 km, nejprodávanější varianta e-tron 55 quattro (300 kW, 4×4)
Autor: Audi
Velké, vzduchovým podvozkem hýčkané luxusní SUV z počátku elektrické éry Audi. Dnes se prodává za zlomek původní pořizovací ceny. Výkon 300 kW a pohon 4×4 nabízí královský komfort, je však nutné počítat s vyšší spotřebou energie a mouchami prvních elektrických aut...
Autor: Audi
11. Volkswagen ID.5. Průměrná cena 740 746 Kč, průměrné stáří 3,25 roku, průměrný nájezd 58 779 km, nejprodávanější varianta ID.5 Pro (150 kW, 4×2)
Autor: Roman Švidrnoch, MF DNES
Stylovější verze SUV-kupé odvozená od ID.4. Nabízí sportovnější siluetu zádi bez výrazného omezení prostoru nad hlavou vzadu. Jde o zánovní vozy s nájezdem pod 60 tisíc km určené pro ty, kteří hledají eleganci a moderní techniku.
Autor: Roman Švidrnoch, MF DNES
12. Škoda Citigo. Průměrná cena 287 096 Kč, průměrné stáří 5,37 roku, průměrný nájezd 59 846 km, nejprodávanější varianta Citigo-e iV (61 kW, 4×2)
Autor: Škoda Auto
Cenově nejdostupnější cesta k českému elektromobilu. Druhotný trh ho miluje jako nenáročné druhé auto do rodiny či pro městské doručovací služby. S reálným dojezdem kolem 200 km a cenou pod 300 tisíc Kč nemá přímou konkurenci.
Autor: Škoda Auto
13. BMW iX. Průměrná cena 1 415 653 Kč, průměrné stáří 4,73 roku, průměrný nájezd 31 360 km, nejprodávanější varianta iX xDrive40 (240 kW, 4×4)
Autor: BMW
Absolutní cenový vrchol žebříčku. Vlajková loď elektrické divize BMW nabízí architektonický interiér, špičkové odhlučnění a brutální výkon. Jako ojetina se prodává s velmi nízkým nájezdem kolem 30 tisíc km.
Autor: BMW
14. Mazda MX-30. Průměrná cena 395 482 Kč, průměrné stáří 4,30 roku, průměrný nájezd 36 211 km, nejprodávanější varianta MX-30 e-Skyactiv (107 kW, 4×2)
Autor: Mazda
Designová stylovka s protisměrně otevíratelnými zadními dveřmi a interiérem s prvky korku. Kvůli menší baterii má skromnější dojezd (cca 160–200 km), což vynahrazuje velmi nízkým nájezdem, příznivou cenou a skvělým zpracováním.
Autor: Mazda
15. Mercedes-Benz EQE. Průměrná cena 1 269 472 Kč, průměrné stáří 2,25 roku, průměrný nájezd 34 272 km, nejprodávanější varianta EQE 300 (180 kW, 4×2)
Autor: Mercedes-Benz
Luxusní manažerská limuzína zaměřená na maximální aerodynamiku a špičkový cestovní komfort na dlouhé vzdálenosti. Zánovní ojetiny staré lehce přes 2 roky nabízejí dojezd přes 500 km a ultra-tiše naladěný podvozek.
Autor: Mercedes-Benz
16. Kia Niro. Průměrná cena 513 861 Kč, průměrné stáří 4,56 roku, průměrný nájezd 84 163 km, nejprodávanější varianta e-Niro / Niro EV 64 kWh (150 kW, 4×2)
Autor: Kia
Přímý sourozenec Hyundai Kona, který přidává o něco konzervativnější design a o kousek větší, praktičtější interiér. S baterií 64 kWh nabízí skvělý dojezd a vysokou spolehlivost za rozumné peníze.
Autor: Kia
17. Nissan Leaf. Průměrná cena 346 254 Kč, průměrné stáří 5,64 roku, průměrný nájezd 62 667 km, nejprodávanější varianta Leaf 40 kWh (110 kW, 4×2)
Autor: Roman Švidrnoch, MF DNES
Jeden z průkopníků světové elektromobility. Druhá nejlevnější ojetina v top 20. Nabízí velmi pohodlná sedadla, prostorný kufr a prověřenou techniku, ideální jako rodinné auto na průměrné denní trasy.
Autor: Roman Švidrnoch, MF DNES
18. Volkswagen Golf. Průměrná cena 339 001 Kč, průměrné stáří 6,49 roku, průměrný nájezd 78 750 km, nejprodávanější varianta e-Golf (100 kW, 4×2)
Autor: Milan Jirouš, pro iDNES.cz
Nejstarší model v žebříčku (průměr 6,5 roku). Elektrická verze 7. generace Golfu potěší ty, kteří nechtějí výstřední design nových elektromobilů, ale hledají klasické, skvěle jezdící hatchbacky s poctivým německým interiérem.
Autor: Milan Jirouš, pro iDNES.cz
19. Renault ZOE. Průměrná cena 319 398 Kč, průměrné stáří 5,59 roku, průměrný nájezd 66 129 km, nejprodávanější varianta: ZOE R135 (100 kW, 4×2)
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Francouzský městský bestseller. Nabízí kompaktní rozměry, skvělou manévrovatelnost a u novějších verzí R135 i velkou 52kWh baterii s překvapivě dlouhým dojezdem. Cena okolo 320 tisíc Kč z něj dělá dostupného městského společníka.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
20. Mercedes-Benz EQB. Průměrná cena 1 008 790 Kč, průměrné stáří 1,89 roku, průměrný nájezd 26 608 km, nejprodávanější varianta EQB 300 4MATIC (168 kW, 4×4) Praktické, zánovní rodinné SUV s krabicovitým tvarem, který maximalizuje vnitřní prostor (nabízí až 7 míst k sezení). S nájezdem pod 27 tisíc km a pohonem všech kol 4MATIC představuje zánovní prémiové rodinné auto na hranici jednoho milionu korun.
Autor: SAGA PRAHA