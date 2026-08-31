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Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion

František Dvořák
Dvě karosářské verze Škody Enyaq RS iV Škoda Enyaq RS iV Faceliftovaná Škoda Enyaq Tesla Model 3 Standard Tesla Model 3 Standard Tesla Model 3 Standard Volkswagen ID.4 Předprodukční prototyp elektromobilu Volkswagen ID.4 v Praze Předprodukční prototyp elektromobilu Volkswagen ID.4 v Praze Volkswagen ID.3 Volkswagen ID.3 Tesla Model Y
Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza českého trhu ojetin, kterou exkluzivně pro iDNES.cz zpracovala platforma Carvago, zaměřená na online prodej aut. Podívejte se na dvacítku nejžádanějších ojetin do zásuvky za první letošní pololetí.

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