Nejlevnější nová „škodovka“, kterou si můžete pořídit, není automobil. Nevyžaduje tankování, nabíjení, neprodukuje emise a k jeho pohonu je potřeba pouze vaší energie. Škoda Gravel je univerzální štěrkolet.
Autor: Škoda Auto
Škoda Gravel je bicykl určený do lehkého terénu, tzv. „štěrkolet“, a reprezentuje novou a rostoucí módní kategorii kol. V cyklo nabídce Škody nahradil klasický silniční model. Škoda od tohoto kroku zřejmě očekává větší zájem, protože gravel je univerzálnější a lépe použitelný na různé povrchy. Dokáže tak uspokojit i méně zkušeného či méně radikálního cyklistu.
Autor: Škoda Auto
Automobilka Škoda již tradičně spolupracuje na výrobě kol s českou značkou Superior, která své modely převléká do dresu mladoboleslavské značky. Škoda je s cyklistikou dlouhodobě spojená - s jízdními koly vlastně celá historie automobilky začala - a je již několik dekád jedním z hlavních partnerů Tour de France.
Autor: Škoda Auto
Škodovácké silniční modely historicky vycházejí z modelů Superioru z předchozích let a jsou často nabízeny za velmi výhodné ceny, které bývají pro zákazníka lepší než u samotného Superioru.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Gravel se od klasického silničního kola odlišuje širšími plášti s hrubším vzorkem, mírně pozměněnou geometrií rámu a osazením lehce odlišnými komponenty, které vpředu v souladu s trendem zahrnují pouze jeden převod vpředu, a o to více převodů je umístěno vzadu, což pokryje většinu jízdních situací.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Škoda Gravel je osazen gravelovou sadou (Shimano GRX 1x11) a dalšími kvalitními komponenty, včetně hliníkových kol DT Swiss. Samotný rám je karbonový a hezky tuhý. Geometrie je kompromisní, navržená tak, aby vyhovovala většině jezdců a jízdních situací.
Autor: Škoda Auto
Hydraulické kotoučové brzdy jsou dnes na bicyklech standardem. Dopřejte si je. Silničním kolům a štěrkoletům moc nesluší, ale jistota a suverenita při brzdění jsou k nezaplacení.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Škoda Gravel
Autor: Škoda Auto
Pokud nejste extrémní horský cyklista, gravel s dobře nastaveným rámem a správně nahuštěnými pneumatikami obslouží většinu jízdních situací.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Škoda Gravel
Autor: Škoda Auto
Testovaný model byl bohužel k dispozici ve velikosti L (560 mm), která je na jezdce vysokého 175 cm zbytečně velká (stačila by velikost M). Nicméně, i o něco větší kolo se dá nastavením a výměnou několika komponent přizpůsobit tak, aby vyhovovalo.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Testování nejlevnější škodovky proběhlo ve Valencii, v době, kdy by v Česku vyrazil na kolo nejvýš cyklokrosař; pravda, právě z cyklokrosových kol vlastně gravely vznikly... prostě byla ukrutná zima.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Kolo potvrdilo svou univerzálnost. I když je na něm jízda o něco pomalejší než na klasickém silničním kole (což je dáno širšími gumami), velkou výhodou je jistota na různých městských površích, jako je dlažba či „kočičí hlavy“. Nezapadává do kolejí ani do spár mezi kostkami. Jezdec nemusí být tak úzkostlivý. Kolo je přitom stále lehké a obratné, což je jeho největší benefit.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Lehké kolo (9,45 kq) padne do ruky, skvěle se ovládá a do kopce se nenadřete, nízká hmotnost je stěžejní.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Škoda Gravel
Autor: Škoda Auto