Nejkratší tunel v Česku slaví 110 let, přihlásí se o světový rekord?

Když se v roce 1914 projektovala silnice skrz Český ráj z Vyskeře do Libošovic, bylo projektantům líto odstřelit či odtěžit skalní útvar Mnich. „A aby vzniklý průjezd byl hezký i opticky, dostala brána tvar gotického lomeného okna - pokud tedy nebyl její tvar spíše dán snahou o lepší statiku a rozložení váhy zbývající skály nad obloukem. Ostatně při pozorném pohledu od Vyskeře je vidět, že kus skály musel být uměle vyplněn kamennou dozdívkou,“ popsal bloger iDNES.cz Libor Novotný.

„Řekl jsem si, že by to byl dobrý nápad, jak k nám přilákat turisty, a nechal jsem si proto od ministerstva dopravy potvrdit, zda je to opravdu tunel, a dostal jsem kladnou odpověď,“ vyprávěl před lety starosta Vyskeře, obce nedaleko Turnova. Jak je nejkratší tunel v Česku dlouhý, je docela těžké určit.

Pekařova brána Tunel v katastru obce Vyskeř v okrese Semily v Libereckém kraji se nachází v Českém ráji na silnici III/27926 (km 10,9, evidenční číslo 27926-4), asi 5 km severně od města Sobotka. zdroj: wikipedia

„Tím, že skalní žebro se na stranu mírně rozšiřuje, nedá se přesně stanovit délka tunelu, která se tak nejčastěji udává‚ ‚kolem čtyř metrů‘. Ale protože my chceme být exaktní, musíme napsat, že tunel je dlouhý od nejkratšího místa 3,4 metru po nejdelších 5,2 metru. Výška nejvyššího bodu vychází na 6,3 metru, ale kvůli lomení je průjezd branou omezen pro vozidla do 3,8 metru výšky. A konečně šířka byla změřena na 5 metrů. Tunel je totiž oficiálně změřený a zaznamenaný v České knize rekordů jako nejkratší tunel u nás,“ popsal Novotný.

Tunel byl zprovozněn v roce 1914, letos mu je tedy 110 let. „Název Pekařova brána pochází z doby, kdy tudy vedla původní turistická stezka z hradu Kost na hrad Valdštejn, pojmenovaná po českém historikovi Josefu Pekařovi,“ popisuje wikipedia.

Pekařova brána má sice certifikátem potvrzený jen český rekord, ale asi bude i ve světě jen těžko hledat konkurenci.

Jako nejkratší silniční tunel na světě bývá uváděn Backbone Rock Tunnel v Shady Valley v americkém Tennessee, který má být 20 stop dlouhý, to je ovšem šest metrů. Takže Pekařovu bránu přesahuje o necelý metr.