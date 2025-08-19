Nehoda v zahraničí: nepodepisujte nic, čemu nerozumíte

Je jedno, jestli k nehodě došlo u Brna, Prahy, nebo nějakého zahraničního města. Naprostým základem je bezpečí vás i vaší posádky. Pokud to zdravotní stav dovoluje, je třeba zapnout blinkry, obléct si reflexní vestu, umístit výstražný trojúhelník a postarat se o raněné. Ve všech státech EU, ve Velké Británii i Švýcarsku je možné volat záchranné složky na jednotném čísle 112.
Poté je vhodné co nejdříve kontaktovat asistenční službu své pojišťovny. Obvykle stačí uvést jméno, rodné číslo a poznávací značku vozidla – zkušený operátor už klienta dohledá a provede ho dalším postupem krok za krokem. Ve státech EU bude třeba vyplnit jednotný formulář Záznam o dopravní nehodě.
„Výhodou tohoto formuláře je, že má ve všech jazykových mutacích stejnou strukturu. To znamená, že si porozumíte, i když každý vytáhne svou jazykovou verzi. Doporučujeme ovšem nic nepodepisovat, pokud si nejste jistí obsahem – do poznámky můžete připojit své vlastní vyjádření v češtině,“ upozorňuje Radek Ambler, vedoucí oddělení likvidace pojistných událostí motorových vozidel ve Slavia pojišťovně.
„Zapište si státní poznávací (registrační) značku, VIN kód, značku a typ zúčastněných vozidel, jména, příjmení a bydliště jejich řidičů, jména, příjmení a bydliště/sídla jejich vlastníků a údaje o pojištění (číslo a platnost zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele). Poznamenejte si i jména a adresy případných svědků,“ doplňuje ministerstvo vnitra.
Čím víc toho pro pojišťovnu a následné řešení nehody budete mít, tím lépe. A tímto také připomínáme, že v zahraničí u sebe musíte mít všechny doklady od auta, a to včetně zelené karty!
Chtějte tlumočníka!
V případě, že policii přivoláte, je důležité číst protokol pečlivě – a opět platí, že podepisovat byste měli jen to, čemu plně rozumíte a s čím souhlasíte. Pokud se domluva nedaří, je možné připojit vlastní stanovisko. „I v zahraničí pište česky. Navíc při výslechu má cizinec právo na tlumočníka,“ upozorňuje rezort vnitra.
Záznam o nehodě a policejní protokol je následně nutné doručit pojišťovně, která spolu s partnerem v dané zemi řeší nároky poškozených a organizaci dalšího postupu. Pokud je vozidlo nepojízdné, přichází na řadu asistenční služby. Pokud jste poškozeným, bude to řešit pojišťovna viníka.
Ovšem pokud jste viníkem vy, záleží rozsah asistenčních služeb na tom, jakou máte sjednanou pojistku. Povinné ručení v tomto případě nepomůže. Je potřeba mít sjednáno buď havarijní pojištění, případně cestovní pojištění s přesahem do asistence po nehodě.