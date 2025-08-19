Nehoda v zahraničí: nepodepisujte nic, čemu nerozumíte

Autor:
Každoročně vyráží na dovolenou do zahraničí tisíce Čechů po vlastní ose. Není dobré zapomínat, že i v zahraničí může dojít k dopravní nehodě. Poradíme, co v takovém případě dělat a na co nezapomenout.

Tuhá struktura moderních aut i po převrácení dobře chrání posádku. | foto: AXA

Je jedno, jestli k nehodě došlo u Brna, Prahy, nebo nějakého zahraničního města. Naprostým základem je bezpečí vás i vaší posádky. Pokud to zdravotní stav dovoluje, je třeba zapnout blinkry, obléct si reflexní vestu, umístit výstražný trojúhelník a postarat se o raněné. Ve všech státech EU, ve Velké Británii i Švýcarsku je možné volat záchranné složky na jednotném čísle 112.

Poté je vhodné co nejdříve kontaktovat asistenční službu své pojišťovny. Obvykle stačí uvést jméno, rodné číslo a poznávací značku vozidla – zkušený operátor už klienta dohledá a provede ho dalším postupem krok za krokem. Ve státech EU bude třeba vyplnit jednotný formulář Záznam o dopravní nehodě.

„Výhodou tohoto formuláře je, že má ve všech jazykových mutacích stejnou strukturu. To znamená, že si porozumíte, i když každý vytáhne svou jazykovou verzi. Doporučujeme ovšem nic nepodepisovat, pokud si nejste jistí obsahem – do poznámky můžete připojit své vlastní vyjádření v češtině,“ upozorňuje Radek Ambler, vedoucí oddělení likvidace pojistných událostí motorových vozidel ve Slavia pojišťovně.

„Zapište si státní poznávací (registrační) značku, VIN kód, značku a typ zúčastněných vozidel, jména, příjmení a bydliště jejich řidičů, jména, příjmení a bydliště/sídla jejich vlastníků a údaje o pojištění (číslo a platnost zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele). Poznamenejte si i jména a adresy případných svědků,“ doplňuje ministerstvo vnitra.

Čím víc toho pro pojišťovnu a následné řešení nehody budete mít, tím lépe. A tímto také připomínáme, že v zahraničí u sebe musíte mít všechny doklady od auta, a to včetně zelené karty!

Chtějte tlumočníka!

V případě, že policii přivoláte, je důležité číst protokol pečlivě – a opět platí, že podepisovat byste měli jen to, čemu plně rozumíte a s čím souhlasíte. Pokud se domluva nedaří, je možné připojit vlastní stanovisko. „I v zahraničí pište česky. Navíc při výslechu má cizinec právo na tlumočníka,“ upozorňuje rezort vnitra.

Záznam o nehodě a policejní protokol je následně nutné doručit pojišťovně, která spolu s partnerem v dané zemi řeší nároky poškozených a organizaci dalšího postupu. Pokud je vozidlo nepojízdné, přichází na řadu asistenční služby. Pokud jste poškozeným, bude to řešit pojišťovna viníka.

Ovšem pokud jste viníkem vy, záleží rozsah asistenčních služeb na tom, jakou máte sjednanou pojistku. Povinné ručení v tomto případě nepomůže. Je potřeba mít sjednáno buď havarijní pojištění, případně cestovní pojištění s přesahem do asistence po nehodě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie

Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech....

Práce snů. Hledá se řidič snímacího vozu mapové aplikace StreetView

Rádi se jen tak bezcílně projíždíte, abyste si pročistili hlavu? Baví vás objevování zákoutí zapadlých uliček? Nevadí vám hodiny strávené za volantem, dokud je můžete trávit poklidnou jízdou ve...

Nehoda v zahraničí: nepodepisujte nic, čemu nerozumíte

Každoročně vyráží na dovolenou do zahraničí tisíce Čechů po vlastní ose. Není dobré zapomínat, že i v zahraničí může dojít k dopravní nehodě. Poradíme, co v takovém případě dělat a na co...

19. srpna 2025

Americká poptávka po elekroautech je na maximu. Bez dotací mají 7 procent trhu

Jaký je přirozený podíl elektromobilů na celkových prodejích? Americká studie říká, že je to kolem 7 procent. Analýza přináší zajímavá čísla vysvětlující chování zákazníků.

19. srpna 2025

Nový český hyundai trénuje v maskáčích. Hranatější tucson dorazí v roce 2027

Tucson je evropským bestsellerem Hyundaie. Korejská značka vyrábí svůj nejprodávanější model starého kontinentu ve slezských Nošovicích. Automobilový paparazzi Stefan Baldauf nachytal prototyp...

19. srpna 2025

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...

18. srpna 2025,  aktualizováno  15:27

Z tankování malý rituál. Věrnostní program, co vás odmění za každou zastávku

Advertorial

Tankujete pravidelně? Pak by byla škoda nečerpat i výhody navíc. Moderní věrnostní program vás odmění za každou zastávku. Získáte slevy, bonusy, dárky i body na dobrou věc. Stačí krátká registrace,...

18. srpna 2025

Kolik elektřiny se ztratí při nabíjení elektromobilu? Změřili jsme to

Premium

Když z wallboxu nebo nabíječky projde 20 kWh elektrické energie, kolik se jí skutečně dostane do akumulátoru? Za pomoci Škody Elroq jsme to změřili. Výsledky možná překvapí.

18. srpna 2025

V autě: Čína roste, Evropa přemýšlí, reguluje, zpomaluje a nechce pracovat

Prvním hostem podcastu V autě je Josef Zajíček. Muž, jehož celý život doprovázejí auta, vypráví o expedici veteránů do Japonska, českém autoprůmyslu a budoucnosti Autodromu Most, který vlastní. Nový...

18. srpna 2025

Mise vietnamské automobilky na Západě není úspěšná. Firma se obrací do Asie

Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....

17. srpna 2025

Lada nemůže nastartovat Iskru. Výroba se rozjede až příští rok

Ruská automobilka AvtoVAZ, která je ve vlastnictví státu, v červenci oficiálně zahájila prodej nového modelu Lada Iskra. Prodejci však vůz pořád nemají a jeho sériová výroba asi nezačne dřív než na...

17. srpna 2025

Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...

17. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie

Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech....

16. srpna 2025

Práce snů. Hledá se řidič snímacího vozu mapové aplikace StreetView

Rádi se jen tak bezcílně projíždíte, abyste si pročistili hlavu? Baví vás objevování zákoutí zapadlých uliček? Nevadí vám hodiny strávené za volantem, dokud je můžete trávit poklidnou jízdou ve...

16. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.