Vánoční parkovací peklo začalo. Víme, kdy nejezdit na nákupy

  15:00
Ideální je samozřejmě do obchodu v posledním měsíci roku nezabloudit vůbec. Češi jsou přeborníci v online byznysu, ale teď už je kvůli vytíženosti kurýrních služeb na většinu předvánočních nákupů přes internet spíš pozdě. Nezbyde než vyrazit do nevirtuálního obchoďáku. Často autem. Jenže tady jde teď často o nárazník. A nervy. Ze statistik se dá vyčíst, kdy je to nejrizikovější.
Rok co rok je to stejné. V prosinci parkoviště kolem obchodních center praskají ve švech, lidé jsou nervózní a velmi často tak dochází k potyčkám a nehodám. Poradíme, jak tyto nepříjemnosti řešit a proč zachovat klid.

Kuriózní nehoda se stala před parkoviště restaurace Rest While v Rapotíně na Šumpersku. Řidič za jízdy manipuloval s automatickou převodovkou a skončil v příkopu. (18. března 2025)

Vánoční svátky by měly být o klidu, pohodě a návštěvách s rodinou a přáteli. Místo toho jsou ale pro řadu lidí jen stresem a honbou za dárky. A to s sebou nese zbytečný stres, nepozornost a horkou hlavu. Tedy přesně ty věci, které nepatří za volant. Stačí se ovšem podívat už jen na příjezdové cesty k obchodním domům a je jasné, že právě za volantem musí většina ten stres řešit. A s ním i možné dopravní nehody.

Portál nehod analyzoval dopravní nehody a zjistil, že u obchodních center dochází k 356 nehodám ročně. A jen v listopadu a prosinci jde o 20 % všech těchto nehod. „Naše analýza jasně ukazuje, že nehody u obchodních center jsou častější ke konci roku. Podíl nehod v listopadu a prosinci dosahuje téměř 10 % všech nehod v roce, zatímco na začátku roku (v únoru a březnu) nedosahuje tento podíl ani 7 %. Nejvíc nehod se stává v pátek (téměř 21,5 %) a v sobotu (22,9 % ze všech nehod, které se v daném roce v sobotu stanou). Časově nejrizikovější je 11. hodina dopolední, kdy dochází k přibližně 11 % všech nehod během předvánočního období,“ uvádí Marek Sibal ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.



16. prosince 2025

