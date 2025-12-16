Rok co rok je to stejné. V prosinci parkoviště kolem obchodních center praskají ve švech, lidé jsou nervózní a velmi často tak dochází k potyčkám a nehodám. Poradíme, jak tyto nepříjemnosti řešit a proč zachovat klid.
Kuriózní nehoda se stala před parkoviště restaurace Rest While v Rapotíně na Šumpersku. Řidič za jízdy manipuloval s automatickou převodovkou a skončil v příkopu. (18. března 2025)
Vánoční svátky by měly být o klidu, pohodě a návštěvách s rodinou a přáteli. Místo toho jsou ale pro řadu lidí jen stresem a honbou za dárky. A to s sebou nese zbytečný stres, nepozornost a horkou hlavu. Tedy přesně ty věci, které nepatří za volant. Stačí se ovšem podívat už jen na příjezdové cesty k obchodním domům a je jasné, že právě za volantem musí většina ten stres řešit. A s ním i možné dopravní nehody.
Portál nehod analyzoval dopravní nehody a zjistil, že u obchodních center dochází k 356 nehodám ročně. A jen v listopadu a prosinci jde o 20 % všech těchto nehod. „Naše analýza jasně ukazuje, že nehody u obchodních center jsou častější ke konci roku. Podíl nehod v listopadu a prosinci dosahuje téměř 10 % všech nehod v roce, zatímco na začátku roku (v únoru a březnu) nedosahuje tento podíl ani 7 %. Nejvíc nehod se stává v pátek (téměř 21,5 %) a v sobotu (22,9 % ze všech nehod, které se v daném roce v sobotu stanou). Časově nejrizikovější je 11. hodina dopolední, kdy dochází k přibližně 11 % všech nehod během předvánočního období,“ uvádí Marek Sibal ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.