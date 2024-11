Dopravní nehodu si pamatujeme často jinak, než se stala. Detaily vypouštíme

Kdo z vás byl už účastníkem dopravní nehody, jistě potvrdí, že její řešení je obrovský stres. A to i v případě, kdy jde jen o plechy a nikomu se nic vážného nestalo. Mozek na takové stresové situace reaguje prostřednictvím prastarého mechanismu „boj nebo útěk“. Aktivace amygdaly a hypothalamu spouští uvolňování stresových hormonů, které připravují tělo na přežití. Tato reakce může být prospěšná krátkodobě, protože zlepšuje soustředění a rychlost reakcí. A to je v případě řešení nehody nesmírně důležité.

Problém ale nastává při dlouhodobé stresu, který vede k negativním dopadům, jako jsou poruchy paměti, což potvrzuje nový výzkum společnosti Nextbase. Navíc, jakmile stres opadne, typicky po zjištění, že jde jen o plechy a nikomu nic není, mozek má tendenci si ulevit a některé i důležité detaily zapomínat.

Ve finále si pamatujeme méně

Z výzkumu vyplynulo, že řidiči po nehodě zapomínají 68 % důležitých podrobností. A to i takových, které jsou důležité třeba pro policii nebo pojišťovnu. Průzkum neprobíhal u reálných dopravních nehod. Jeho účastníci si prohlédli videa z pěti různých bouraček, pořízená palubní kamerou, a později odpovídali na otázky podobné těm, které kladou policisté nebo pojišťovny. Téměř žádný z účastníků průzkumu si nedokázal vybavit všechny důležité podrobnosti z místa nehody.

Ukázalo se, že 44 % dotázaných nebylo schopno určit viníka nehody. Zatímco muži si pamatovali 34 % detailů, ženy si jich pamatovaly o něco méně, 30 %. Dalším zajímavým údajem je, že pouze dva z 66 účastníků průzkumu si správně pamatovali celou registrační značku vozidla, které způsobilo nehodu. Na tu si vzpomněli jen dva účastníci celé studie. A na všechny potřebné detaily po nehodě si přesně vzpomnělo jen jedno jediné procento lidí.

Výsledky studie jsou o to zajímavější, že její účastníci nebyli skutečnými oběťmi nehod. Dá se tedy očekávat, že při reálné nehodě, kde je stres a zmatek ještě větší, by spolehlivost paměti byla pravděpodobně ještě nižší.

Následky mohou být velké

To, že po nehodě zapomeneme na pár detailů může na první pohled vypadat jako maličkost, ale nakonec nás to může minimálně stát dost peněz. „Špatné zapamatování detailů může dle průzkumu vést k vážným následkům, jako jsou křivá obvinění nebo právní problémy, například při určování viny a platbě za pojištění. Významná část výpadků paměti se týkala důležitých vizuálních informací,“ vysvětlili specialisté z Nextbase. Jonathan Shin, právník zabývající se úrazy osob, který se na studii podílel, poukázal na to, že dopravní nehody vyvolávají „tunelové vidění“, stresem vyvolané zúžení pozornosti, které omezuje schopnost vstřebat a zapamatovat si detaily. „Bez objektivních důkazů, jako jsou záznamy z palubních kamer, se určení viníka stává spornou otázkou, která může vést k přenášení viny na nevinné,“ upozorňují tvůrci pokusu.

Proto je pravdou, že s řešením nehod pomůžou kamery, které ji zachytily. Ale pozor, ne všude je možné je mít za oknem. V Portugalsku vůbec není možné kamery v autě používat. V Německu, Rakousku a Francii není jejich záznam určen ke zveřejnění.

Srovnávač epojisteni.cz ovšem připomíná, že záznam může usvědčit i jeho autora: „Záznam z kamery odhalí viníka, očistí nevinné účastníky a pomůže najít pachatele, který od nehody ujel. To však platí pro obě strany. Pokud nehodu způsobí autor nahrávek, kamera jeho chybu pouze potvrdí.“

Pozor na zákony

S kamerou v autě to ale není tak snadné, jak se na první pohled zdá. V prvé řadě je nutné dávat pozor na její umístění. „Umístění a používání kamery v autě definuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně § 52 přeprava nákladů. Umístění kamery v autě nesmí dle zákona řidiče jakkoli ohrožovat a omezovat. Kamera rovněž nesmí bránit řidiči ve výhledu, tedy zasahovat do jeho zorného pole. Kamery rovněž nesmí blokovat airbagy či výhled do bočních zrcátek a řidiči s ní nesmí během jízdy manipulovat. Co se manipulace se zařízením týče, jedná se o stejné pravidlo jako s mobilními telefony,“ upozorňuje srovnávač yespojisteni.cz.

Nezapomínejte na to, že záznam z kamery nesmíte předat žádné další osobě, a to i v případě její účasti na stejné dopravní nehodě. Vaše záznamy jsou v ten moment skutečně jenom vaše a nesmíte s nimi neoprávněně nakládat. Předat je můžete případně jen policii, případně pojišťovně. Pamatujte ale, že instituce rozhodující o vině dopravní nehody k němu nemusí vůbec přihlédnout. „V případě, že by k nim instituce přihlédla, není vše zachráněno. Legalitu záznamu totiž může samotná poškozená strana napadnout a zabránit tak použití záznamu jako důkazního materiálu,“ doplňuje srovnávač yespojisteni.cz.