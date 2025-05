Ještě do konce března platilo pravidlo, že jakmile je škoda vyšší než 100 000 Kč, je potřeba k nehodě volat policii. Od dubna se tato hranice zvýšila na 200 000 Kč, což už není málo. Pokud je škoda nižší, policie k nehodě potřeba není, dokonce ani nemusí na zavolání přijet.

Světlo za sto tisíc

Umíte si ale představit, jak vlastně nehoda se škodou 200 000 Kč vypadá? Jakkoliv se to tváří jako vysoká částka, u nových aut může jít i o poškození, která na první pohled vypadají jako maličkost. Další problém je, že ve chvíli, kdy škodu neodhadnete a policii nezavoláte (protože si myslíte, že škoda je nižší), pojišťovna z toho může vyvodit důsledky.

„Výši škody samozřejmě ovlivňuje i to, jak drahé vozidlo máte, jak je staré atd. Například u nových aut může i samostatné světlo stát kolem sta tisíc korun, takže i drobný ťukanec pak může zákonnou hranici pro volání policie překročit,“ vysvětluje Michal Kárný z Direct pojišťovny. A přidal nám i tři příklady toho, kdy to na první pohled na vysokou škodu nevypadalo, ale realita byla jiná.

„Řešili jsme například škodu na Volkswagenu Passat z roku 2023, který se jednou stranou škrábnul o svodidla. I tato škoda byla přes 200 000 korun, i když na první pohled to tak nevypadalo,“ popisuje Kárný.

Škody bývají větší i u elektromobilů, i když to na první pohled nemusí tak vypadat. „Řešili jsme nehodu vozidla BMW i3 z roku 2019. Opět šlo o boční náraz do svodidel. Škoda byla přes 280 000 korun. Tady škodu navýšilo například nové světlo za 30 000 korun. Třetím příkladem je nehoda Škody Octavie z roku 2021, která měla po srážce s jiným vozidlem poškozené dveře. Škoda byla odhadovaná na 100 000 korun, ale nakonec se vyšplhala ke 194 000 Kč,“ rozebral Michal Kárný.

A jak to má Direct s případným neodhadnutím škody? „Odhadnout, o jak vysokou škodu se jedná, není určitě vůbec jednoduché. Proto doporučujeme, když máte jakoukoliv pochybnost, jestli už škoda není přes 200 000 korun, policii raději zavolejte. V Direct pojišťovně každopádně každý případ řešíme individuálně. Pokud tedy z fotek vidíme, že se škoda na první pohled skutečně nezdála tak vysoká, tak neřešíme, když se ve finále ukáže, že je vyšší než 200 000 korun a klient policii nezavolal. Chápeme, že klienti nejsou odborníci,“ popsal tiskový mluvčí pojišťovny.

Jiný přístup

Jinak to ale funguje třeba v pojišťovně Uniqa, která už počítá s tím, že motorista škodu zvládne odhadnout. „V souvislosti s připravovanou změnou zákonné úpravy, která zvyšuje hranici pro povinné přivolání policie k dopravní nehodě je třeba zdůraznit, že vždy záleží na individuálním odhadu konkrétního motoristy. Ten musí výši škody posoudit na základě konkrétní situace a typu zúčastněných vozidel. Pokud si tedy řidič není jistý rozsahem škody – a má podezření, že by mohla přesáhnout 200 000 Kč – jednoznačně doporučujeme přivolat policii. Je lepší být v tomto ohledu obezřetný než následně čelit nepříjemnostem spojeným s nesprávným odhadem. Co se týče případů, kdy motorista policii k nehodě nezavolá, protože škodu podcenil, pojišťovny tuto situaci obvykle individuálně posuzují. Klient by se však měl připravit na to, že nedodržení zákonné povinnosti může vést ke komplikacím při řešení pojistné událost,“ vysvětlila tisková mluvčí pojišťovny Veronika Hešíková.

A zdůraznila, že problém vysokých škod, které na to nevypadají je hlavně u novějších aut. „Škála vozidel pohybujících se po českých silnicích je velmi pestrá – a stejně různorodě může vypadat i škoda v hodnotě 200 000 Kč. U starších či levnějších vozů tato hranice zpravidla dosažena není, nicméně pokud se takové vozidlo střetne s moderním, dražším automobilem, může škoda na cizím voze tuto částku snadno přesáhnout. U novějších, dražších aut dnes může škoda v řádu 200 000 Kč vzniknout i při relativně nenápadné nehodě. Typickým příkladem může být poškození přední části vozu – tedy nárazníku, světlometů nebo přední masky. V těchto částech se totiž často nachází drahé technologie, jako jsou parkovací senzory, asistenční systémy (např. front assist, adaptivní tempomat) nebo i LED Matrix světlomety, jejichž cena se běžně pohybuje v desítkách tisíc korun za kus. Ve chvíli, kdy dojde k jejich poškození, může se celková škoda rychle vyšplhat až nad zmíněnou hranici,“ vysvětlila.

Při pochybách volejte policii

A souhlasí s ní i Petr Milata z ČSOB Pojišťovny, který vše vysvětlil takto: „Specifikace odhadu škody cca nad 200 000 Kč je poměrně obtížná disciplína, kdy ani samotná policie na místě nehody často správně nedokáže odhadnout výši škody na vozidle. Celá problematika je složitá z důvodu samotného typu vozidla, provedení (výbavy) a jeho stáří, kdy ceny dílů můžou u částí na první pohled stejných znamenat značné rozdíly cen. Obecně lze doporučit, že pokud má účastník nehody pochybnosti, zda musí volat policii, aby tak raději učinil. Samotná identifikace výše poškození je u každého vozidla jiná, a i drobné poškození na první pohled nemusí znamenat nízkou škodu, u moderních vozidel např. přední LED/Matrix světla jsou v řádu 10-100 tisíc za světlo, přitom stačí jen drobné poškození a již je daný díl nutné vyměnit. Dále moderní auta mají spoustu bezpečnostních asistentů, které jsou často neviditelné pro řidiče. K poškození dochází i při malém nárazu.“

Je tedy patrné, že každá pojišťovna má podmínky volání policie k nehodě jiné. Je proto dobré se u pojišťovny na možné potíže s nezavoláním policie zeptat a odpověď třeba zahrnout do kritérií pro výběr pojistky. Stejně jako cenu nebo nabízené služby.