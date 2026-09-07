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Galerie pro otrlé. Policejní fotky ukazují hrozbu překračování rychlosti a mobilu

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Policisté, ale i záchranáři nebo hasiči neustále upozorňují na to, jak nebezpečné je nedodržování pravidel provozu a předpisů. Obzvlášť nejčastější přestupky, jako je držení mobilu za jízdy, nesprávné předjíždění nebo příliš vysoká rychlost mohou velmi často končit i tragicky.

KRIMI

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O tom, že vteřina nepozornosti nebo touha ušetřit pár minut času může navždy změnit lidský život, se řidiči přesvědčují dnes a denně. České silnice přesto neustále křižují šoféři, kteří podceňují rizika spojená s nepozorností nebo příliš rychlou jízdou.

Policisté se proto rozhodli prostřednictvím autentických snímků z vážných dopravních nehod ukázat syrovou realitu, která na neopatrné účastníky provozu čeká. Na fotografiích jsou vozidla po dopravních nehodách, ke kterým došlo na Děčínsku.
Policisté se proto rozhodli prostřednictvím autentických snímků z vážných dopravních nehod ukázat syrovou realitu, která na neopatrné účastníky provozu čeká. Na fotografiích jsou vozidla po dopravních nehodách, ke kterým došlo na Děčínsku.
Policisté se proto rozhodli prostřednictvím autentických snímků z vážných dopravních nehod ukázat syrovou realitu, která na neopatrné účastníky provozu čeká. Na fotografiích jsou vozidla po dopravních nehodách, ke kterým došlo na Děčínsku.
Policisté se proto rozhodli prostřednictvím autentických snímků z vážných dopravních nehod ukázat syrovou realitu, která na neopatrné účastníky provozu čeká. Na fotografiích jsou vozidla po dopravních nehodách, ke kterým došlo na Děčínsku.
Policisté se proto rozhodli prostřednictvím autentických snímků z vážných dopravních nehod ukázat syrovou realitu, která na neopatrné účastníky provozu čeká. Na fotografiích jsou vozidla po dopravních nehodách, ke kterým došlo na Děčínsku.
40 fotografií

Policisté se proto rozhodli prostřednictvím autentických snímků z vážných dopravních nehod ukázat syrovou realitu, která na neopatrné účastníky provozu čeká. Na fotografiích jsou vozidla po dopravních nehodách, ke kterým došlo na Děčínsku. Každé z nich má svůj příběh. Některé nehody se obešly bez vážnějších zranění, u jiných museli zasahovat zdravotníci a hasiči a jejich následky byly podstatně závažnější.

„Fotografie přitom mohou ukázat i něco, co si za volantem běžně neuvědomujeme. Bezpečnostní pás, airbag nebo správně zvolená rychlost mohou být v rozhodující chvíli rozdílem mezi situací, ze které člověk vystoupí po svých, a tragickými následky. Nehoda nemusí být otázkou „špatného řidiče“. K dopravní nehodě nemusí dojít proto, že by někdo usedal za volant s úmyslem porušovat pravidla,“ upozornila krajská policejní tisková mluvčí Eliška Kubíčková. „Často rozhodne jediný okamžik. Řidič se na několik vteřin přestane plně věnovat řízení. Jede rychleji, než dovolují aktuální podmínky. Podcení mokrou vozovku nebo zatáčku. Při předjíždění špatně odhadne situaci. Nebo usedne za volant po požití alkoholu či jiných návykových látek v domnění, že je stále schopen bezpečně řídit. Anebo má jednoduše pocit, že právě jemu se nic stát nemůže.“

Kubíčková zároveň upozornila, že provoz a silnice chyby neodpouští. Zdůraznila, že prevence neleží jen v rukách strážců zákona a změna k lepšímu musí začít u každého jednotlivce. „Zlepšení situace na silnicích přitom nevyžaduje žádné složité kroky. Základem je plné soustředění na řízení, odložení telefonu do přihrádky, plnohodnotné věnování se provozu a dodržování bezpečné vzdálenosti od vozidla před námi. Stejně důležité je plánovat si cesty s časovou rezervou, abychom nenutili sami sebe k rizikovému předjíždění nebo překračování rychlosti. Nepijte alkohol před jízdou a neřiďte pod vlivem drog. Pokud řídíte, alkohol i jiné návykové látky vynechte úplně. Myslete i na ostatní. Na silnici nejsme sami a naše rozhodnutí může ovlivnit život někoho dalšího,“ dodala mluvčí Eliška Kubíčková.

Jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod je nepřiměřená rychlost, která může až za 40 % tragických nehod. Dost děsivé je, že i přesto rychlost pravidelně překračuje 86 % řidičů. Ale pozor, nepřiměřená rychlost neznamená jen překročení povolené rychlosti v určitém silničním úseku. Jedná se především o takovou rychlost, která neodpovídá daným povětrnostním, místním a jiným podmínkám, stavu povrhu vozovky, silničnímu provozu a také schopnostem řidiče v danou chvíli.

„Určitý sklon řidičské veřejnosti k vyšší rychlosti může být obecně dán i nepřipuštěním si rizika v (zdánlivém) bezpečí kabiny vozidla do okamžiku, kdy se řidič dostane již za limit (pro danou situaci, povrch, vedení trasy atp.) a na reakci už bývá pozdě,“ vysvětluje Centrum dopravního výzkumu.

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