Autoškola online: co dělat při dopravní nehodě

Víte, jak se zachovat při dopravní nehodě? Co když jsou na místě zranění? Umíte správně poskytnout první pomoc? Jak to všechno zvládnout poradí online stream Besipu. Přímý přenos, který připomene, co a jak dělat v případě, že jste účastníkem dopravní nehody, sledujte od 13 hodin na iDNES.cz