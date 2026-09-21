Škody na autě způsobené vandalismem kryje havarijní pojištění nebo samostatné připojištění proti vandalismu k povinnému ručení. Základní povinné ručení na vandalismus nestačí, protože to je určeno na pokrytí škod, které autem způsobíte vy ostatním. „Vandalismus je úmyslné poškození vozidla cizí osobou. Tím se liší od běžné nehody nebo nešťastné náhody – někdo vám škodu způsobil schválně,“ vysvětluje srovnávač pojištění klik.cz.
Ne vše je vandalismus
A zároveň upozorňuje, že pro vás jako majitele je důležité umět vandalismus poznat, protože na tom závisí, jak bude situaci řešit policie i pojišťovna. Nejčastěji jde o poškrábání laku klíčem nebo jiným ostrým předmětem, rozbití skel (čelní sklo, boční okna), ulomení zrcátek nebo stěračů, propíchnutí pneumatik nebo třeba posprejování nebo pomalování karoserie.
Pozor, pokud na dveřích najdete rýhu typickou pro otevření dveří jiného auta, případně nabouraný nárazník nebo jinou část auta, tak nejde o vandalismus, ale klasickou nehodu! „Charakteristickým znakem úmyslného poškrábání klíčem je souvislá, hluboká rýha vedená přes celý díl nebo přes víc dílů karoserie najednou. Náhodné odření od nákupního vozíku nebo od větve vypadá jinak – bývá krátké a nepravidelné,“ doplňuje srovnávač.
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Auto poničené rachejtlemi zaplatí pojistka. Musíte mít tu proti vandalům
Pojišťovny přísně rozlišují vandalismus, tedy úmyslné jednání třetí osoby, a havárii, což je neúmyslná škoda. Klasickým příkladem havárie je situace, kdy vám vedle parkující řidič odře dveře při vystupování. K oběma situacím policie i pojišťovna přistupují jinak.
„V obou případech musíte na místo přivolat policii – to je základní podmínka pro to, aby pojišťovna poskytla pojistné plnění. Pak ale záleží na tom, jak policista incident vyhodnotí a co zapíše do protokolu. To je rozhodující pro to, ze které části vaší pojistky se škoda hradí. Jedno slovo v protokolu tak může rozhodovat o tisících korunách,“ vysvětluje klik.cz.
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Půjčujete auto? Ať ho pojistí ten, kdo s ním jezdí
Nejčastější možností, jak se pojistit proti vandalismu, je havarijní pojištění. Vandalismus bývá součástí standardního balíčku, ale ne vždy automaticky. Proto si vždy ověřte konkrétní pojistné podmínky a výluky. Pokud chcete mít jistotu, udělejte si srovnání havarijního pojištění, co která pojišťovna pod vandalismus skutečně zahrnuje.
Levnější možností je připojištění k povinnému ručení. Kryje jen vandalismus a další vybraná rizika, takže se hodí hlavně pro starší auta s nižší tržní hodnotou, kde by se havarijní pojistka all-risk nemusela vyplatit. U starších vozů totiž může cena opravy klidně přesáhnout pojistné plnění odpovídající tržní hodnotě auta. A to je situace, kdy nastává totální škoda v havarijním pojištění.
Jak postupovat?
Pokud přijdete k autu, a to je jakkoliv poškozené, na nic hned nesahejte a volejte policii. Než dorazí, tak vše vyfoťte a stejně, jako u nehody, i tady platí, že čím víc fotek, tím lépe. Klidně i natočte video. Rozhlédněte se po okolních kamerách (obchodní centrum, parkovací dům, sousední budova). Záznam si však nemůžete vyžádat sami, protože správce ho z důvodu ochrany osobních údajů poskytuje policii, ne přímo vám. Stačí tedy policii upozornit, kde kamera je. A co nejdříve škodu nahlaste pojišťovně. Přidejte fotky, videa i protokol od policie.
K nejčastějším chybám patří: „Pokud necháte vůz opravit dřív, než si ho pojišťovna prohlédne, riskujete, že vám plnění zkrátí nebo úplně zamítne,“ varuje klik.cz.