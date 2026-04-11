Autokluby varují před nebezpečnými dětskými sedačkami. Koupíte je i v Česku

Autor:
Autosedačka by měla být automatickou výbavou auta ve chvíli, kdy vezete své dítě. Jenomže ne každá sedačka je vhodná, přesněji bezpečná. Evropské autokluby zjistily, že některé dostupné autosedačky jsou vyloženě nebezpečné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Touring Club Suisse

Německý autoklub ADAC a rakouský autoklub ÖAMTC (obdoby českého autoklubu ÚAMK) prověřili řadu dětských autosedaček, aby zjistili, jak jsou na tom s reálnou ochranou dětí a bezpečností. A výsledek je jednoznačný. Oba kluby varují před několika sedačkami, které jsou sice v prodeji pod různými názvy, ale od jednoho výrobce. Jde o prodej pod označením White label products. Toto označení nesou výrobky, které jsou vyrobeny jednou firmou, přičemž jiný obchodník je koupí, opatří je značkou a logem a prodává jako vlastní. Původní výrobce přitom často zůstává anonymní.

A to je přesně případ testovaných a ve výsledku nebezpečných sedaček. Z testů vyplývá, že při nárazu se u nich projevily tak závažné závady, že v případě reálné nehody může dojít ke zranění dítěte. „Během nárazových testů se některá sedadla uvolnila ze základnové stanice a doslova proletěla vozidlem. V praxi by to s sebou neslo značné riziko zranění,“ popsal Steffan Kerbl z rakouského klubu ÖAMTC.

Seženete je i v Česku

Nárazovými testy vůbec neprošly sedačky, které na různých e-shopech naleznete pod názvy Ding Aiden 360, Kidiz 360, Kids Zone i-Size 360, Buf Boof Tweety Plus, Miophy i-Size 360, Xomax 946i nebo Lettas i-Size 360. Přestože se tyto produkty liší vizuálně i označením, jsou technicky téměř totožné. Významné nedostatky byly rovněž zjištěny u sedadla Kinderkraft Mink Pro 2. V rámci testů se při čelním nárazu většina sedaček zcela uvolnila z isofixu.

Většinu těchto sedaček seženete i v Česku. Nabízí je řada různých e-shopů a často za velmi nízké ceny. Například Kinderkraft Mink Pro 2 je dostupná už za asi 1 600 Kč. A Ding Aiden 360 za 3 500 Kč. Sedačky je možné objednávat také z oblíbených prodejních portálů, jako je například Temu nebo AliExpress.

A právě nízká cena by vám měla napovědět, že nákup takové sedačky není dobrý nápad. Právě v rámci ochrany dětí v autech by šetření za každou cenu vůbec nemělo přijít na mysl. A problémem u těchto sedaček mohlo být také datum jejich expirace. Zatímco velcí výrobci si na to dávají pozor, u těchto přeprodejců to může být problém.

Ano, každá autosedačka má datum své expirace, po kterém už nemusí ideálně plnit svou funkci. „Materiály používané k výrobě autosedaček časem zhoršují své užitné vlastnosti. V důsledku toho může použití expirované autosedačky snížit její účinnost při nehodě, a tím dokonce ohrozit bezpečnost dítěte,“ vysvětluje Thule. Autosedačka má obvykle trvanlivost 7 až 10 let, v závislosti na výrobci. Přesný údaj naleznete na štítku nalepeném na autosedačce nebo v návodu k použití. Na štítku bývá zpravidla uvedeno buď datum expirace, nebo datum výroby. Ale u čínských přeprodejců a výrobců je otázkou, jak jsou tato data reálná.

„Kromě data expirace a výroby závisí trvanlivost autosedačky také na způsobu využívání. Vystavení extrémním teplotám, častější než obvyklé používání, nebo dokonce situace, kdy došlo například k pádu sedačky na zem, mohou významně ovlivnit stav a bezpečnost autosedačky. Pravidelně kontrolujte, zda autosedačka nevykazuje známky opotřebení, a pokud zjistíte, že některá z částí byla poškozena, neprodleně autosedačku vyměňte za novou. Jen tak lze skutečně zajistit bezpečnost dítěte,“ doplňuje Thule.

Vstoupit do diskuse

