Německý autoklub ADAC a rakouský autoklub ÖAMTC (obdoby českého autoklubu ÚAMK) prověřili řadu dětských autosedaček, aby zjistili, jak jsou na tom s reálnou ochranou dětí a bezpečností. A výsledek je jednoznačný. Oba kluby varují před několika sedačkami, které jsou sice v prodeji pod různými názvy, ale od jednoho výrobce. Jde o prodej pod označením White label products. Toto označení nesou výrobky, které jsou vyrobeny jednou firmou, přičemž jiný obchodník je koupí, opatří je značkou a logem a prodává jako vlastní. Původní výrobce přitom často zůstává anonymní.
A to je přesně případ testovaných a ve výsledku nebezpečných sedaček. Z testů vyplývá, že při nárazu se u nich projevily tak závažné závady, že v případě reálné nehody může dojít ke zranění dítěte. „Během nárazových testů se některá sedadla uvolnila ze základnové stanice a doslova proletěla vozidlem. V praxi by to s sebou neslo značné riziko zranění,“ popsal Steffan Kerbl z rakouského klubu ÖAMTC.
Seženete je i v Česku
Nárazovými testy vůbec neprošly sedačky, které na různých e-shopech naleznete pod názvy Ding Aiden 360, Kidiz 360, Kids Zone i-Size 360, Buf Boof Tweety Plus, Miophy i-Size 360, Xomax 946i nebo Lettas i-Size 360. Přestože se tyto produkty liší vizuálně i označením, jsou technicky téměř totožné. Významné nedostatky byly rovněž zjištěny u sedadla Kinderkraft Mink Pro 2. V rámci testů se při čelním nárazu většina sedaček zcela uvolnila z isofixu.
Většinu těchto sedaček seženete i v Česku. Nabízí je řada různých e-shopů a často za velmi nízké ceny. Například Kinderkraft Mink Pro 2 je dostupná už za asi 1 600 Kč. A Ding Aiden 360 za 3 500 Kč. Sedačky je možné objednávat také z oblíbených prodejních portálů, jako je například Temu nebo AliExpress.
A právě nízká cena by vám měla napovědět, že nákup takové sedačky není dobrý nápad. Právě v rámci ochrany dětí v autech by šetření za každou cenu vůbec nemělo přijít na mysl. A problémem u těchto sedaček mohlo být také datum jejich expirace. Zatímco velcí výrobci si na to dávají pozor, u těchto přeprodejců to může být problém.
Ano, každá autosedačka má datum své expirace, po kterém už nemusí ideálně plnit svou funkci. „Materiály používané k výrobě autosedaček časem zhoršují své užitné vlastnosti. V důsledku toho může použití expirované autosedačky snížit její účinnost při nehodě, a tím dokonce ohrozit bezpečnost dítěte,“ vysvětluje Thule. Autosedačka má obvykle trvanlivost 7 až 10 let, v závislosti na výrobci. Přesný údaj naleznete na štítku nalepeném na autosedačce nebo v návodu k použití. Na štítku bývá zpravidla uvedeno buď datum expirace, nebo datum výroby. Ale u čínských přeprodejců a výrobců je otázkou, jak jsou tato data reálná.
„Kromě data expirace a výroby závisí trvanlivost autosedačky také na způsobu využívání. Vystavení extrémním teplotám, častější než obvyklé používání, nebo dokonce situace, kdy došlo například k pádu sedačky na zem, mohou významně ovlivnit stav a bezpečnost autosedačky. Pravidelně kontrolujte, zda autosedačka nevykazuje známky opotřebení, a pokud zjistíte, že některá z částí byla poškozena, neprodleně autosedačku vyměňte za novou. Jen tak lze skutečně zajistit bezpečnost dítěte,“ doplňuje Thule.