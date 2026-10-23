Nejnebezpečnější den na českých silnicích letos připadne na dnešek, pátek 23. října. Potvrzují to dlouhodobé národní statistiky nehodovosti i údaje Direct pojišťovny, podle kterých připadá na druhou polovinu října každoročně nejvíc škod souvisejících s dopravními nehodami. „Za podzimní zvýšenou nehodovostí stojí hned několik faktorů – kromě počasí hraje roli zvýšený pohyb zvěře, která je druhou nejčastější příčinou nehod,“ říká Martin Maruniak, PR expert Directu.
Nejčastější příčiny dopravních nehod
Průměrný roční počet nehod
Průměr let 2022–2025. Zdroj: Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby dopravní policie.
„Podzimní období od konce září do října se pohledem čísel ukazuje jako nehodovější než celá zima. Měsícem s nejvyšším počtem dopravních nehod je dlouhodobě říjen – za posledních pět let policie eviduje více než 43 tisíc událostí, pro srovnání leden si v součtu připisuje ‚jen‘ necelých 37 tisíc nehod.
Říjen je pro řidiče zrádný právě tím, že ještě nepůsobí jako zima. Silnice ale už zimní rizika mají – ráno může namrzat, rychle se stmívá, přibývá mlha a zvěř,“ říká Marcel Lörinc, expert na autopojištění z Direct pojišťovny.
Pro řidiče toto náročné podzimní období vrcholí právě na konci října, a právě pátky jsou podle statistik nehodovosti na silnicích nejrizikovější a jen v loňském roce na ně připadlo o 56 procent nehod víc než na neděli. S tím pak souvisí také vyšší škody. „V pátek se na silnicích potkává několik rizikových faktorů – intenzivní provoz na konci pracovního týdne, cesty za víkendem a na podzim navíc horší viditelnost a počasí. Oproti ostatním všedním dnům jsme v loňském roce evidovali přibližně dvacetiprocentní nárůst škodních událostí, které připadly právě na pátky. Nejrizikovější pak je páteční odpolední špička mezi 14. a 17. hodinou,“ upozorňuje Marcel Lörinc z Direct pojišťovny.
Říjen ovšem na silnicích vede také výší hmotných škod. V loňském roce vystoupaly na 831 milionů s průměrem 101 tisíc na jednu nehodu, což je nejvíc ze všech měsíců v roce. Oproti zbytku roku jde o výrazný 21procentní nárůst.
„I když celkovým pohledem počet nehod mírně klesá, škody naopak rostou – od roku 2022 se průměrná škoda zvedla o téměř 25 procent. Do nárůstu se promítá lepší vozový park Čechů, inflace i nákladnější opravy. Průměrné pojistné plnění se meziročně zvedlo z 45 tisíc na 56 tisíc korun,“ doplňuje Marcel Lörinc.
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Největší strašáci: zvěř, mlhy i „neviditelní“ chodci
Proč si nelichotivé prvenství v nehodovosti připisuje zrovna říjen? Hlavním faktorem je nevyzpytatelné počasí – především ranní mlhy i námrazy v lesních úsecích a na mostech. Řada řidičů navíc přezouvá až na poslední chvíli, a tak nehodám nahrává i letní obutí v kombinaci se zhoršenou viditelností a menším prostorem na reakci. Přibývá také kolizí s chodci, kteří se často pohybují bez dostatečných reflexních prvků.
Jednou z nejčastějších příčin nehod ovšem dlouhodobě zůstává střet s lesní zvěří, jejíž pohyb je v říjnu výraznější. Ve statistikách stojí za každou desátou nehodou, reálný podíl je ale ještě vyšší, protože ne všechny střety jsou evidované.
„Jen v letošním roce střety se zvěří tvoří u našich klientů už 15 procent všech událostí řešených v rámci havarijního pojištění, a předpokládáme, že podíl se po podzimu ještě zvýší. Nejde přitom o drobné nehody či ťuknutí – průměrná škoda se pohybuje okolo 60 tisíc a velmi často plnění přesáhne i 300 tisíc, především u dražších značek vozidel,“ upozorňuje Marcel Lörinc z Direct pojišťovny.
Ve městech se bourá častěji
Nejvíce nehod si dlouhodobě připisuje Středočeský kraj následovaný Prahou. Ta se naopak dostává na konec žebříčku z pohledu počtu usmrcených osob. Potvrzuje tak další dlouhodobý trend – drtivá většina nehod se sice stane v obcích, nicméně za nižší rychlosti a s minimálními následky. Mimo města a vesnice hraje vyšší rychlost zásadní roli a počet obětí dopravních nehod je tak oproti obcím dvojnásobný. Nejčastějším důvodem je nepřizpůsobení rychlosti, přejetí do protisměru a nevěnování se řízení.
„Následkem nehody není jen zničené auto, ale i škoda na zdraví, často také s dlouhodobými obtížemi. K havarijnímu pojištění je přitom možné sjednat i úrazové pojištění, které poskytne pojistné plnění za trvalé následky po nehodě pro řidiče i cestující,“ říká Marcel Lörinc.
Prevence a pojištění
Přezuté auto je prvním krokem, který riziko na podzimních silnicích sníží. Pohlídat je ale třeba i nastavení limitů havarijního pojištění a rozsah asistenčních služeb, kde například nemusí být dostupný odtah vozu po nehodě do servisu. Do pojištění lze přidat i dětské sedačky a zavazadla, která pak pojišťovna v případě nehody proplatí.
„Pojistnou událost je třeba řešit vždy hned na místě. Často se stává, že řidič srazí zvěř, ta uteče a on nahlásí nehodu až po dojetí domů. Srážku je ale nutné ohlásit na polici okamžitě – buď vyšle hlídku nebo poradí, co dál. Policie zároveň vystaví řidiči doklad o hlášení srážky, který je pro komunikaci s pojišťovnou klíčový,“ uzavírá Marcel Lörinc z Direct pojišťovny.