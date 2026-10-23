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Dnes pozor za volantem! Je to nejhorší den roku pro řidiče

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  11:30
Nejrizikovější den na českých silnicích letos připadá na pátek 23. října. Řidiče aktuálně nejvíc trápí nevyzpytatelné počasí i zvěř, škody jsou o dvacet procent vyšší, ukazují statistiky.

Nejnebezpečnější den na českých silnicích letos připadne na dnešek, pátek 23. října. Potvrzují to dlouhodobé národní statistiky nehodovosti i údaje Direct pojišťovny, podle kterých připadá na druhou polovinu října každoročně nejvíc škod souvisejících s dopravními nehodami. „Za podzimní zvýšenou nehodovostí stojí hned několik faktorů – kromě počasí hraje roli zvýšený pohyb zvěře, která je druhou nejčastější příčinou nehod,“ říká Martin Maruniak, PR expert Directu.

střed se zvěří
Nimrodi pozor: Ve státě Connecticut není povoleno lovit z auta. Kvůli střelbě prostě musíte vystoupit a strpět trochu nepohodlí. Neprojde vám to ani v Tennessee. Ani tam nesmíte střílet, ale aspoň můžete lovnou zvěř srážet za jízdy vozem.
Crashtest auto vs. divočák
Crash test: auto vs. divočák
11 fotografií

Nejčastější příčiny dopravních nehod

Průměrný roční počet nehod

  1. Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla: 17 507
  2. Nesprávné otáčení nebo couvání: 9 292
  3. Jiný druh nesprávné jízdy: 5 770
  4. Vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu: 5 528
  5. Nezvládnutí řízení vozidla: 5 352
  6. Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky: 5 012
  7. Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem: 4 644
  8. Nepřizpůsobení rychlosti doprav.-tech. stavu vozovky: 3 508
  9. Nedání přednosti zn. DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!: 3 342
  10. Bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda: 2 701

Průměr let 2022–2025. Zdroj: Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby dopravní policie.

„Podzimní období od konce září do října se pohledem čísel ukazuje jako nehodovější než celá zima. Měsícem s nejvyšším počtem dopravních nehod je dlouhodobě říjen – za posledních pět let policie eviduje více než 43 tisíc událostí, pro srovnání leden si v součtu připisuje ‚jen‘ necelých 37 tisíc nehod.

Říjen je pro řidiče zrádný právě tím, že ještě nepůsobí jako zima. Silnice ale už zimní rizika mají – ráno může namrzat, rychle se stmívá, přibývá mlha a zvěř,“ říká Marcel Lörinc, expert na autopojištění z Direct pojišťovny.

Pro řidiče toto náročné podzimní období vrcholí právě na konci října, a právě pátky jsou podle statistik nehodovosti na silnicích nejrizikovější a jen v loňském roce na ně připadlo o 56 procent nehod víc než na neděli. S tím pak souvisí také vyšší škody. „V pátek se na silnicích potkává několik rizikových faktorů – intenzivní provoz na konci pracovního týdne, cesty za víkendem a na podzim navíc horší viditelnost a počasí. Oproti ostatním všedním dnům jsme v loňském roce evidovali přibližně dvacetiprocentní nárůst škodních událostí, které připadly právě na pátky. Nejrizikovější pak je páteční odpolední špička mezi 14. a 17. hodinou,“ upozorňuje Marcel Lörinc z Direct pojišťovny.

Říjen ovšem na silnicích vede také výší hmotných škod. V loňském roce vystoupaly na 831 milionů s průměrem 101 tisíc na jednu nehodu, což je nejvíc ze všech měsíců v roce. Oproti zbytku roku jde o výrazný 21procentní nárůst.

„I když celkovým pohledem počet nehod mírně klesá, škody naopak rostou – od roku 2022 se průměrná škoda zvedla o téměř 25 procent. Do nárůstu se promítá lepší vozový park Čechů, inflace i nákladnější opravy. Průměrné pojistné plnění se meziročně zvedlo z 45 tisíc na 56 tisíc korun,“ doplňuje Marcel Lörinc.

Říje trápí řidiče. S podzimem pozor na zamilované jeleny

Největší strašáci: zvěř, mlhy i „neviditelní“ chodci

Proč si nelichotivé prvenství v nehodovosti připisuje zrovna říjen? Hlavním faktorem je nevyzpytatelné počasí – především ranní mlhy i námrazy v lesních úsecích a na mostech. Řada řidičů navíc přezouvá až na poslední chvíli, a tak nehodám nahrává i letní obutí v kombinaci se zhoršenou viditelností a menším prostorem na reakci. Přibývá také kolizí s chodci, kteří se často pohybují bez dostatečných reflexních prvků.

Jednou z nejčastějších příčin nehod ovšem dlouhodobě zůstává střet s lesní zvěří, jejíž pohyb je v říjnu výraznější. Ve statistikách stojí za každou desátou nehodou, reálný podíl je ale ještě vyšší, protože ne všechny střety jsou evidované.

„Jen v letošním roce střety se zvěří tvoří u našich klientů už 15 procent všech událostí řešených v rámci havarijního pojištění, a předpokládáme, že podíl se po podzimu ještě zvýší. Nejde přitom o drobné nehody či ťuknutí – průměrná škoda se pohybuje okolo 60 tisíc a velmi často plnění přesáhne i 300 tisíc, především u dražších značek vozidel,“ upozorňuje Marcel Lörinc z Direct pojišťovny.

Ve městech se bourá častěji

Nejvíce nehod si dlouhodobě připisuje Středočeský kraj následovaný Prahou. Ta se naopak dostává na konec žebříčku z pohledu počtu usmrcených osob. Potvrzuje tak další dlouhodobý trend – drtivá většina nehod se sice stane v obcích, nicméně za nižší rychlosti a s minimálními následky. Mimo města a vesnice hraje vyšší rychlost zásadní roli a počet obětí dopravních nehod je tak oproti obcím dvojnásobný. Nejčastějším důvodem je nepřizpůsobení rychlosti, přejetí do protisměru a nevěnování se řízení.

„Následkem nehody není jen zničené auto, ale i škoda na zdraví, často také s dlouhodobými obtížemi. K havarijnímu pojištění je přitom možné sjednat i úrazové pojištění, které poskytne pojistné plnění za trvalé následky po nehodě pro řidiče i cestující,“ říká Marcel Lörinc.

Prevence a pojištění

Přezuté auto je prvním krokem, který riziko na podzimních silnicích sníží. Pohlídat je ale třeba i nastavení limitů havarijního pojištění a rozsah asistenčních služeb, kde například nemusí být dostupný odtah vozu po nehodě do servisu. Do pojištění lze přidat i dětské sedačky a zavazadla, která pak pojišťovna v případě nehody proplatí.

„Pojistnou událost je třeba řešit vždy hned na místě. Často se stává, že řidič srazí zvěř, ta uteče a on nahlásí nehodu až po dojetí domů. Srážku je ale nutné ohlásit na polici okamžitě – buď vyšle hlídku nebo poradí, co dál. Policie zároveň vystaví řidiči doklad o hlášení srážky, který je pro komunikaci s pojišťovnou klíčový,“ uzavírá Marcel Lörinc z Direct pojišťovny.

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