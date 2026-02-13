|
Když v Neapoli odtáhli auto a zapomněli na něj, skončilo v podzemí
EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku
Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...
Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé podzemní koridory Bourbonského tunelu zachraňovaly životy obyvatel Neapole během náletů. A podruhé ožily jako nevšední...
Video pro otrlé: největší evropský autohřbitov fascinuje i děsí
Magický les na jihozápadě Švédska ukrývá na ploše jednoho kilometru čtverečního stovky opuštěných vozů. Auta pokrývá mech, kopřivy a tráva. Skrz podlahu jednoho prorůstá břízka, z masky druhého se...
Nová elektrická Škodovka už žhaví gumy. Maskovaný elektrický epiq jsme projeli
Elektrická ofenziva Škody slaví mimořádný úspěch. Model Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a patří mezi největší prodejce bateriových vozů na evropském trhu. Celkově dodala...
První elektrické ferrari má jméno. Ukazuje také interiér
Ferrari představuje interiér a uživatelské rozhraní nového modelu. Pro jednu z nejslavnějších automobilek světa je to přelomový moment. První čistě elektrické Ferrari dostává jméno Luce. Název, který...
Nissan zaplatil 110 milionů za reklamu na produkt, který neexistuje
Produkt, který je tak dokonalý, že jeho jedinou a největší chybou je, že vlastně neexistuje. Speciálně upravený podsedák Dip Seat byl totiž jen součástí chytlavé reklamy na Nissan Rogue, vysílané...
Když v Neapoli odtáhli auto a zapomněli na něj, skončilo v podzemí
BMW svolává půl milionu aut kvůli riziku požáru, víme jaká
Německý výrobce luxusních automobilů BMW svolává po celém světě statisíce vozů kvůli riziku požáru. Oznámila to firma, neposkytla však přesný počet svolávaných automobilů. Podle informací odborného...
V autě: Škodovka se konečně pochlubila, po letech zas vyrobila milion aut
Nový díl podcastu V autě je tady. František Dvořák a Pavel Cyprich se v něm věnují především automobilovým novinkám začátku roku 2026 a širším proměnám trhu. Velkým tématem je sílící vliv čínských...
Suzuki má elektro mezi posledními. Nová Vitara zrychluje líp, než hot hatch
Suzuki je poslední japonskou automobilkou, která přichází s autem na čistě elektrický pohon. Jeho prvotina na poli elektromobilů se jmenuje e Vitara a na slavné jméno nenavazuje jen symbolicky, ale i...
Německý autoprůmysl v krizi obřích rozměrů, mizí investice i pracovní místa
Postavení Německa jako centra automobilového průmyslu je ohroženo, investice a pracovní místa se přesouvají do zahraničí, varuje německý Svaz automobilového průmyslu (VDA). Příslušné orgány v Německu...
Buzz rakeťák. Volkswagen udělal z elektrické dodávky pro hipíky projektil
Honosí se titulem „dosud nejvýkonnější produkční Bulli“. Jezdí čistě na elektřinu a jeho design je usměvavý – jako vzpomínka na hipíky a šedesátá léta. Řeč je o dodávce Volkswagen ID.Buzz v dlouhé...
Autem na hory za hranice. Přibalte si řetězy, bez dokladů raději nevyjíždějte
Při cestách na hory za hranice pozor na zimní výbavu, ale i doklady. Bez nich vás mohou na hranicích otočit. V Česku mohou řidiči nechat takřka veškeré doklady doma. Ale do zahraničí je potřeba...
Českým Autem roku 2026 je elektrická škoda. Elroq porazil mercedes i BMW
Titul Auto roku 2026 v České republice získal elektromobil Škoda Elroq. Na druhém místě skončil Mercedes-Benz CLA a třetí je BMW iX3. Následují Audi A6 a Dacia Bigster. Oznámil to dnes Svaz dovozců...
Berlingo místo BMW je morální šikana, stěžoval si zaměstnanec. Dostal výpověď
Služební auto je jeden z největších zaměstnaneckých benefitů, které může zaměstnanec dostat. Ale může člověk odmítnout jezdit Citroënem Berlingo, když předtím jezdil BMW, a označit to za šikanu?...
Státu dochází místo ve skladech SPZ. Značky uložené v depozitu vyhodí
Zejména majitelé veteránů a youngtimerů si velmi cení dobových registračních značek. Pokud je spolu s doklady uloží do depozitu, automaticky očekávají, že je jednoho dne zase vyzvednou – jenže pozor,...