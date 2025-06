Ze zemí tehdejšího Východního bloku se sériová výroba patrových autobusů týkala pouze Východního Německa, přičemž se tak dělo v objemově i časově omezeném rozsahu. Mluvíme o autobusech Do 54 a Do 56, vyráběných v letech 1954 až 1959, a to především pro MHD východního Berlína, kam jich šlo celkem 190 kusů. Jen pro porovnání prozraďme, že pro západní Berlín bylo od 50. let až do sjednocení vyrobeno celkem 3 136 patrových autobusů šesti typů značek Büssing a MAN.