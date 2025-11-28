Freija 22, jak Bača svému sporťáku říká, spojuje eleganci minulosti s technologií budoucnosti. „Automobilový svět se neustále mění – elektrifikace, autonomie a digitalizace definují novou éru mobility,“ vysvětluje. Jeho návrh má být ovšem zároveň poctou závodním ikonám 60. a 70. let, které dodnes symbolizují éru, kdy auta mluvila s řidičem prostřednictvím emocí. Bačův návrh propojuje estetiku klasických závodních a strojů, jako byla Lola T70 Mk3B nebo pozdější Jaguar XJ220, s nejnovějšími technologickými a aerodynamickými principy.
Výsledkem je vůz, který nejen vypadá, jako by byl stvořen pro závodní okruh, ale skutečně je pro něj připraven.
Karoserie vozu působí jako socha zachycující pohyb – každá linie má svůj význam, každý oblouk svůj účel. „Hladké přechody tvarů zajišťují plynulé proudění vzduchu, zatímco široký a nízký postoj dodává vozu agresivní charakter. Dlouhý zadní převis a nízký nos odkazují na legendární longtail speciály Le Mans, jejichž elegance spočívala v aerodynamické účelnosti,“ vysvětluje Tobias Bača a zdůrazňuje, že design Freiji 22 není pouze estetickou hrou: „Chtěl jsem vytvořit auto, které komunikuje s řidičem. Aby každý pohyb volantu nebo pedálu měl odezvu nejen technickou, ale i emocionální.“
Vývoj návrhu začal jako série skic, při nichž autor hledal ideální poměr mezi retrocharakterem a současnou dynamikou. Tyto první náčrty rukou definovaly základní proporce a výraz vozu – dlouhý rozvor, nízký profil a široký postoj.
„Na skicovém základě následovala práce v 3D softwaru Blender, kde vznikl kompletní digitální model. Ten umožnil přesně analyzovat proporce, aerodynamické proudění a hru světla na křivkách karoserie. Digitální prostředí zároveň poskytlo prostor pro testování různých variant zadní části vozu a integraci aktivních aerodynamických prvků,“ popisuje Bača.
Autor jako dosud jediný z těch, co poslali svůj příspěvek do soutěže iDNES.cz, přidal ještě další fází designérské práce. Tobias Bača totiž také vytvořil fyzický model svého vozu z modelářské hlíny (clay model) v měřítku 1:5. „Tento fyzický model umožňuje hodnotit reálné proporce, tvary a povrchovou kvalitu designu,“ vysvětluje. Clay model vznikl podle digitálních dat a slouží jako základ pro prezentaci a další vývoj plnohodnotného prototypu, stejně jako v profesionálním designstudiu.
Není to jen čistě designérské cvičení, autor se zaměřil také na technickou stránku. Zohlednil požadavky na aerodynamickou čistotu tvarů. „Hladké linie minimalizují odpor a zároveň usměrňují proudění vzduchu do aktivních částí karoserie. Vůz je vybaven systémem DRS a aktivními klapkami v podlaze i na obou spojlerech. Tyto prvky dynamicky upravují přítlak podle rychlosti a jízdních podmínek, čímž zajišťují ideální rovnováhu mezi stabilitou a výkonem,“ popisuje Bača, který na konstrukci počítá s s použitím kompozitních materiálů z karbonu a kevlaru, které zajistí mimořádnou tuhost a nízkou hmotnost. „Srdcem vozu by se měl stát reinkarnovaný boxer osmiválec původně osazený v prototypu Porsche 908/01 LM Coupé z roku 1968,“ sní Tobias Bača. „Motor bude kompletně přepracován pomocí moderních materiálů a výrobních postupů, přičemž jeho cílový výkon má činit kolem 650 koní. Přenos síly obstarává sedmistupňová manuální převodovka typu dogleg s otevřenou kulisou, jako symbol návratu k autentickému řidičskému zážitku. Chlazení motoru zajišťují aktivní vzduchové sloty v podvozku a výkonné difuzory, které zároveň přispívají k přítlaku.“
Bačova Freija 22 tak nemá být jen designovým cvičením, ale připomínkou, že i v době umělé inteligence a autonomních systémů má řidič stále své místo za volantem.
Navrhněte auto
Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.
Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.
V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:
- Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
- Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
- Vojtěch Stránský, automobilový designér
- Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
- Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
- Radek Laube, design editor
- Boris Fabris, designér, učitel
- redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl
Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.
Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.
V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.
Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.
Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.