Škodovky budoucnosti. Retro v designsoutěži frčí

František Dvořák
Návrhů, u kterých by jejich autoři rádi viděli realizaci v podání Škody, se do naší autodesignérské soutěže sešlo více. Potvrzují, že retro – ač ho designéři nemají moc v lásce – frčí.
Část 1/4
Škoda 200 R (Jan Hrodek)
Škoda 200 R (Jan Hrodek)
Škoda 200 R (Jan Hrodek)
Škoda 200 R (Jan Hrodek)
Škoda 200 R (Jan Hrodek)
120 fotografií

Jan Hrodek se do autodesignérské soutěže iDNES.cz přihlásil s redesignem ikonického českého kupé, Škody 110 R a jejích následovníků.

„Základní myšlenkou vzniku tohoto kupé je absence sportovního vozu Škody a návaznost na předešlá kupé značky. 200 R má za úkol nejen obohatit portfolio Škody o nový model, ale především oživit nadšení z řízení jak mladším generacím, tak sportovně orientovaným řidičům. 200 R se snaží vytvořit zcela novou komunitu jejích řidičů, otevřít nové domácí a mezinárodní motorsportové disciplíny a do jiných se díky upravitelnosti etablovat.“ Jedním z klíčových témat vozu je právě upravitelnost. Lehce odnímatelné nárazníky, přístupné komponenty a osvědčený koncernový motor dávají možnost individualizace pro vizuální nebo motorsportové aplikace.

„Zaměřil jsem se pouze na design exteriéru. Rád bych do dnešního automobilového světa vnesl trochu vzrušení, retro designu a snažil se oslovit nejen běžného spotřebitele. Vmíchat trochu exotična do uniformní šedi dnešní automobilové scény,“ popisuje autor, který je profesionálním designérem, nyní zaměřeným především na 3D modelování. Škoda 200 R Honzy Hrodka navazuje na kupé Rapid a 110 R. „Název, stejně jako u předchozích modelů kupé, odkazuje na objem motoru, v tomto případě dvoulitrový benzinový čtyřválec,“ upřesňuje.

Nejsilnější charakteristikou Škody 200 R je především lehkost a hravost. „Nízká hmotnost s dvoulitrovým čtyřválcem, umístěným před zadní nápravou, dokonale rozkládá hmotnost a nízko položené těžiště dodává stabilitu. Erko se nesnaží řadit se mezi elitu sportovních vozů, však nabídnout dostupný sportovní zážitek, a rovněž otevírá dveře k nespočtu dalších motorářských verzí a úprav.“

Design vozu odkazuje na 110 R, ať je to čelní maska, záď a především silueta oken nebo nádech nad zadní nápravou. O primární přísun vzduchu se ovšem stará okénko za dveřmi, zahloubené nad oblast motorového prostoru. Úložné prostory se nacházejí klasicky nad přední nápravou a u motoru.

„Velkou výzvou bylo udržet prostor pro posádku, zachovat kompaktní proporce pod 4,5 metru a vytvořit opticky stabilní vůz. Redesignované “Erko” je čisté plátno, na kterém mohou vznikat automobilová umělecká díla a novodobé legendy,“ komentuje autor a přidává technické údaje:

  • Motor: 2.0 TFSI (200 kW)
  • Převodovka: 6-stupňová manuální
  • Hmotnost: 1 200 kg
  • Délka: 4 435 mm
  • Šířka: 1 890 mm
  • Výška: 1 394 mm

K vytvoření návrhu Jan Hrodek použil software Blender.

V galerii vidíte také další soutěžní příspěvky

Škoda 200 R (Jan Hrodek)
Škoda 200 R (Jan Hrodek)
Škoda 200 R (Jan Hrodek)
Škoda 200 R (Jan Hrodek)
120 fotografií


Vstoupit do diskuse

Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

Nejčtenější

Nahlédněte do tajné skrýše rezavých škodovek. Od pondělka tam pustí veřejnost

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy...

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy i nekompletní. To je opravdový ráj milovníků veteránů. Mladoboleslavské Škoda Muzeum se rozhodlo k radikálnímu kroku a...

Nejdražší nové auto v historii. Jeho tvůrci pomohlo překonat léčbu rakoviny

Společnost RM Sotheby’s vydražila 22. listopadu 2025 během víkendu Formule 1 v...

Když slavný britský konstruktér Gordon Murray loni bojoval s rakovinou, našel útěchu ve své vášni – konstrukci aut. Výsledkem je S1 LM, ultralehký manuální supersport, který je duchovním...

Designéři překvapili. O soutěž iDNES.cz je obří zájem, přijel hot rod z Polska

Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského

Přiznáváme, takový zájem o naši autodesignérskou soutěž jsme nečekali. V úplném závěru – za poslední dva dny – dorazilo více návrhů než za celý uplynulý měsíc, tedy od vyhlášení soutěže. Těsně před...

Talentovaný Čech zazářil v čínské soutěži. Uspěje jeho drsňák i u nás?

Jeep Sidequest

Doslova na poslední chvíli se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz stihl přihlásit Tomáš Cibulka. Talentovaný mladý český designér se před pár dny vrátil z Číny, odkud si odvezl cenu ze soutěže...

To tu ještě nebylo. Gotické auto českého designéra a auta od umělé inteligence

Gothic - návrh auta budoucnosti Matěje Sulitky v gotickém slohu

Párování aut s architekturou je „vyšší dívčí“. Napasovat auto k architektonickému slohu je lákavé a na pohled jednoduché. Jenže, když na to nejdete jednoduše tak, že ke stavbám ve slozích dvacátého...

Touareg je král mezi volkswageny. Bazaru se nebojte, lidovka to však nebude

Premium
Volkswagen Touareg

Velká luxusní SUV postupně střídají na evropském trhu luxusní sedany jakožto chloubu řidiče. Kdo dřív jezdil Mercedesem třídy S, ten spíše přesedne právě do alternativního SUV. Touareg je po konci...

5. prosince 2025

Nová honda jezdí ráda a rychle. Prohnali jsme ji jako první, i po zadním

Honda CB1000 GT udělá z každého dne zábavu.

Je to jen pár týdnů, kdy Honda odhalila na italské výstavě EICMA nový model pod označením CB1000 GT, a my jsme už teď měli možnost tuto novinku prohnat po silničkách v okolí španělského Alicante. A...

5. prosince 2025

Škodovky budoucnosti. Retro v designsoutěži frčí

Škoda 200 R (Jan Hrodek)

Návrhů, u kterých by jejich autoři rádi viděli realizaci v podání Škody, se do naší autodesignérské soutěže sešlo více. Potvrzují, že retro – ač ho designéři nemají moc v lásce – frčí.

5. prosince 2025

Dálniční známky zdražují. Do konce roku můžete ušetřit, fígl je v odložení

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu.

5. prosince 2025

Crash testy bezpečnost hodnotí podle hlídačů a tlačítek. Čína přebírá vládu

Premium
Crashtest VW Multivan

Nejrozsáhlejšího letošního testu bezpečnosti společnosti Euro NCAP se zúčastnilo celkem 23 aut. Výsledky někoho možná překvapí. Všechny čínské vozy získaly plný počet hvězdiček, tedy pět. O jednu...

4. prosince 2025

Kaizen v praxi. Elektrickou toyotu celou předělali, ale na pohled to nepoznáte

Toyota bZ4X

Toyota po třech letech přináší technicky mimořádně rozsáhlý facelift svého elektrického SUV bZ4X. Jde o úpravu tak zásadní, že by se téměř dala považovat za novou generaci.

4. prosince 2025

Brutalistní SUV, hezké MPV a suverénní skici, podívejte se na budoucnost aut

BJÖRN CONCEPT CAR

Zájem o autodesignérskou soutěž iDNES.cz nás v redakci mile překvapil. Podívejte se na další návrhy, které do redakce doputovaly. Skvěle ilustrují rozmanité nápady autorů a zároveň ukazují různé...

4. prosince 2025

Autozápisník: Paní dumíková jde do akce a v Kladně postavili cadillac z lega

Americký ministr dopravy Sean Duffy v listopadu oznámil, že plánuje povinné...

Listopad byl v automobilové branži ve znamení velkých oznámení, velkých gest a velkých peněz. Mercedes přinesl na svatého Martina trochu sněhu, konstruktéři z Kladna oslnili Las Vegas kostičkovým...

3. prosince 2025,  aktualizováno  15:57

To tu ještě nebylo. Gotické auto českého designéra a auta od umělé inteligence

Gothic - návrh auta budoucnosti Matěje Sulitky v gotickém slohu

Párování aut s architekturou je „vyšší dívčí“. Napasovat auto k architektonickému slohu je lákavé a na pohled jednoduché. Jenže, když na to nejdete jednoduše tak, že ke stavbám ve slozích dvacátého...

3. prosince 2025

Spalovací motory budou zachráněny. Brusel se chystá prolomit zákaz prodeje

Výroba elektroaut začíná být pro většinu značek opravdu velký průšvih. Euforie...

Evropská komise se chystá prolomit zákaz prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Napsal to list Handelsblatt, který se odvolává na rozhovor s eurokomisařem pro dopravu Apostolosem...

3. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Designéři překvapili. O soutěž iDNES.cz je obří zájem, přijel hot rod z Polska

Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského

Přiznáváme, takový zájem o naši autodesignérskou soutěž jsme nečekali. V úplném závěru – za poslední dva dny – dorazilo více návrhů než za celý uplynulý měsíc, tedy od vyhlášení soutěže. Těsně před...

2. prosince 2025,  aktualizováno  17:50

Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

Volvo XC60 se stalo s téměř 2,9 milionu prodaných kusů nejprodávanějším vozem...

Volvo letos oslavilo zásadní okamžik. Model XC60 se stal s téměř 2,9 milionu prodaných kusů nejprodávanějším vozem značky v historii a symbolicky tak „předjel“ legendární řadu 240. Symbolické předání...

2. prosince 2025,  aktualizováno  15:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.