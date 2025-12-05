Jan Hrodek se do autodesignérské soutěže iDNES.cz přihlásil s redesignem ikonického českého kupé, Škody 110 R a jejích následovníků.
„Základní myšlenkou vzniku tohoto kupé je absence sportovního vozu Škody a návaznost na předešlá kupé značky. 200 R má za úkol nejen obohatit portfolio Škody o nový model, ale především oživit nadšení z řízení jak mladším generacím, tak sportovně orientovaným řidičům. 200 R se snaží vytvořit zcela novou komunitu jejích řidičů, otevřít nové domácí a mezinárodní motorsportové disciplíny a do jiných se díky upravitelnosti etablovat.“ Jedním z klíčových témat vozu je právě upravitelnost. Lehce odnímatelné nárazníky, přístupné komponenty a osvědčený koncernový motor dávají možnost individualizace pro vizuální nebo motorsportové aplikace.
„Zaměřil jsem se pouze na design exteriéru. Rád bych do dnešního automobilového světa vnesl trochu vzrušení, retro designu a snažil se oslovit nejen běžného spotřebitele. Vmíchat trochu exotična do uniformní šedi dnešní automobilové scény,“ popisuje autor, který je profesionálním designérem, nyní zaměřeným především na 3D modelování. Škoda 200 R Honzy Hrodka navazuje na kupé Rapid a 110 R. „Název, stejně jako u předchozích modelů kupé, odkazuje na objem motoru, v tomto případě dvoulitrový benzinový čtyřválec,“ upřesňuje.
Nejsilnější charakteristikou Škody 200 R je především lehkost a hravost. „Nízká hmotnost s dvoulitrovým čtyřválcem, umístěným před zadní nápravou, dokonale rozkládá hmotnost a nízko položené těžiště dodává stabilitu. Erko se nesnaží řadit se mezi elitu sportovních vozů, však nabídnout dostupný sportovní zážitek, a rovněž otevírá dveře k nespočtu dalších motorářských verzí a úprav.“
Design vozu odkazuje na 110 R, ať je to čelní maska, záď a především silueta oken nebo nádech nad zadní nápravou. O primární přísun vzduchu se ovšem stará okénko za dveřmi, zahloubené nad oblast motorového prostoru. Úložné prostory se nacházejí klasicky nad přední nápravou a u motoru.
„Velkou výzvou bylo udržet prostor pro posádku, zachovat kompaktní proporce pod 4,5 metru a vytvořit opticky stabilní vůz. Redesignované “Erko” je čisté plátno, na kterém mohou vznikat automobilová umělecká díla a novodobé legendy,“ komentuje autor a přidává technické údaje:
- Motor: 2.0 TFSI (200 kW)
- Převodovka: 6-stupňová manuální
- Hmotnost: 1 200 kg
- Délka: 4 435 mm
- Šířka: 1 890 mm
- Výška: 1 394 mm
K vytvoření návrhu Jan Hrodek použil software Blender.
V galerii vidíte také další soutěžní příspěvky