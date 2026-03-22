Trump elektroauta nesnáší, ale atakem na Írán zvedá poptávku po nich

Jak konflikt na Blízkém východě vedený Spojenými státy americkými a Izraelem proti Íránu šponuje ceny paliv, obrací se motoristé k autům, která fosilní paliva netankují. Společnosti, které se zabývají obchodem s ojetinami, vidí skokový nárůst poptávky po autech do zásuvky.
|
„Rok 2026 přinesl citelné omezení výhod pro majitele bateriových elektromobilů (BEV), jejich popularita na sekundárním trhu však neklesá – prodeje se meziročně víc než zdvojnásobily,“ uvádí Roman Švidrnoch z Aures Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA Auto. „Důvodem zájmu o BEV je podstatná úspora při provozu, která se u ojetých vozů díky jejich nižší ceně projevuje ještě výrazněji.“
Vzedmutí zájmu o elektromobily potvrzuje i Jiří Červenka, tiskový mluvčí online tržiště s ojetými vozy Carvago. „Konflikt v Íránu a ropa nad sto dolary za barel zafungovaly na českém trhu jako rychlý budíček. Jakmile hrozí skokové zdražení na čerpacích stanicích, zákazníci začnou okamžitě hledat ekonomické alternativy.“
Objem fyzických prověrek CarAudit, které se vždy provádějí před nákupem a na jejichž základě se zákazník rozhoduje, zda bude v procesu pokračovat a vůz koupí, se u Carvaga skokově zvýšil. „Podíl elektroaut na celkových objednávkách máme konkrétně v Česku velmi vysoký dlouhodobě, ale skok z osmnácti na šestatřicet procent v podílu prověřovaných elektromobilů během jediného týdne je bezprecedentní.“
|
Řidiči se podle Červenky chovají pragmaticky a nejčastěji si nechávají prověřovat dostupná elektroauta na každodenní ježdění. „Čeští zákazníci Carvago v končícím týdnu nejčastěji objednávají elektrické modely Cupra Born, Fiat 500e a Kia EV6. V týdenním Top 10 ale máme i stále ještě novinku v podobě Renaultu 5 E-Tech a přijali jsme například i dvě objednávky na CarAudit modelu BYD Atto 2,“ vypočítává Červenka.
Podle generálního ředitele AURES Holdings Petra Vaněčka lze ušetřit kolem čtyřiceti tisíc korun ročně na servisu a palivu. „Zvlášť když pořizovací cena ojetého elektromobilu se už dostala pod hranici půl milionu korun – nejprodávanější model v našich autocentrech, Tesla Model 3, se dá pořídit už za 450 tisíc korun, tedy za cenu octavie. Velikost obou vozů je obdobná.“
|
Roman Švidrnoch dodává, že záleží také na tom, kde elektromobil nabíjíme. „U rodinných domů klesají náklady oproti spalovacím motorům na třetinu, v kombinaci s fotovoltaikou lze náklady srazit až na šestinu. Na sídlišti na ulici bude úspora zhruba poloviční.“
Při nájezdu kolem dvaceti tisíc kilometrů ročně u pět let starého vozu jsou rozdíly v nákladech markantní. Při aktuálně vyšších cenách benzinu (zhruba 37,20 Kč/l) vychází srovnání následovně:
• Elektromobil: Při průměrné spotřebě 17 kWh/100 km a domácím nabíjení zaplatíte za energii přibližně 13 600 korun. Díky jednodušší konstrukci motoru jsou nižší i náklady na servis (8 až 15 tisíc korun). Celkové roční náklady se pohybují mezi 25 a 30 tisíci korunami.
• Spalovací vůz: Za palivo při současných cenách a spotřebě 6,5 l/100 km utratíte zhruba 48 až 49 tisíc korun. Připočteme-li nákladnější servis (oleje, svíčky, filtry) v rozmezí 15 a 25 tisíc korun, vyšplhají se roční náklady na 63 až 73 tisíc korun.
|
Zvýšený zájem o elektromobily není jen českým specifikem. Francouzský agregátor inzerátů ojetých aut La Centrale hlásí nárůst vyhledávání elektromobilů od 28. února o 91 procent. „Vzhledem k tomu, že snížení daní z pohonných hmot (přibližně polovina ceny za litr) nepatří mezi priority veřejných orgánů, francouzští motoristé nemají jinou možnost než se věnovat své obvyklé činnosti: stěžovat si a čekat na zlepšení situace,“ komentuje francouzský magazín Caradisiac.
„Vyhledávání zpočátku rostlo postupně, než se od začátku března, kdy se ceny na čerpacích stanicích přiblížily dvěma eurům za litr, prudce zrychlilo. Tento trend potvrzuje, že tváří v tvář rostoucím cenám se Francouzi obracejí k ekonomičtějším alternativám. Odráží však také širší trend: za poslední rok se vyhledávání elektrických modelů na La Centrale již zvýšilo o 17 procent,“ komentuje Guillaume Henri-Blanchet, zástupce generálního ředitele platformy La Centrale.
|
