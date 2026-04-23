Překračování povolené rychlosti v průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou asociaci pojišťoven přiznala téměř polovina dotázaných řidičů.
Před vyzváněním Smrtky se v 11:00 na pražském orloji po otevření dvířek symbolicky zastavil pohyb apoštolů. „K symbolickému aktu se na místě připojila také sanita Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy se svým světelným signálem,“ popsali organizátoři hlavní mediální moment letošního Národního dne bez spěchu.
Do letošního ročníku se opět zapojují veřejné instituce, města, kulturní a sportovní organizace a některé firmy. Podporu iniciativě podle organizátorů vyjádří prezident Petr Pavel. „Dlouhodobě se ukazuje, že problematika vysoké rychlosti na silnicích nespočívá v nedostatku informací. Řidiči velmi dobře vědí, že nepřiměřená rychlost patří mezi hlavní příčiny dopravních nehod a že spěch za volantem zvyšuje jejich riziko. Přesto ji v každodenním provozu tolerují,“ uvedl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
Poukázal tak na výsledky aktuálního průzkumu STEM/MARK, v němž 45 procent řidičů přiznalo překračování povolené rychlosti a 65 procent uvedlo, že při řízení spěchá. Z dotázaných přitom dvě třetiny uvedly, že si rizika vysoké rychlosti uvědomují, a 98 procent souhlasilo s tím, že normou by měla být za volantem především bezpečnost, nikoli spěch. Většina řidičů považuje mírné překračování rychlosti za „nejméně nebezpečný“ přestupek, ukázal také průzkum.
Nepřiměřená rychlost byla za téměř třetinou z loňského počtu obětí dopravních nehod v Česku. Celková čísla ale byla méně tragická než o rok dřív. Na silnicích v České republice loni zemřelo 421 lidí, o 17 méně než v roce 2024 a nejméně od roku 1961, odkdy policie vede souvislé statistiky.