náhledy
Máte problém zabalit si věci do auta, když se chystáte na dovolenou? Nezapomenout na žádnou nezbytnost, která by se vám v cíli mohla hodit? Od libyjských přepravců si inspiraci raději neberte. Vlastně celá tato galerie snímků je plná příkladů ze světa, kterým je lepší se ve vlastním zájmu vyhnout.
Autor: ČTK
V Nigeru žije bezmála čtvrt miliardy lidí a slova o efektivní hromadné dopravě tu berou opravdu vážně. Minibusy Toyota do vesnic v okolí Niamey poloprázdné nejezdí.
Autor: Profimedia.cz
Výrobce říkal: „Tři místa k sezení“. Posádka se rozhodla, že to bude brát jen jako nezávazné doporučení.
Autor: Profimedia.cz
Z pasažéra se snadno stane užitečná zátěž, tedy spíše těžítko, i při rozvážení zboží v keňském Nairobi.
Autor: Profimedia.cz
Vyvézt někam rodinu na výlet? To si v Zimbabwe žádá speciální plánování a zvláštní zasedací pořádek.
Autor: Profimedia.cz
Tabák u nás přepočítáváme na krabičky, kartóny a anebo balíčky. Ne tak bangladéšském Ranžpúru. Tam se sušené tabákové listy přepočítávají na bicykly.
Autor: Profimedia.cz
Otázka, kolik ananasů dokážete uvést na kole, je v našich geografických oblastech poněkud nepříhodná. Proto rovnou napovíme správnou odpověď. V bangladéšské provincii Tangail je zdravý průměr stovka ananasů na jedno kolo.
Autor: Profimedia.cz
Někteří řidiči mají problém zaparkovat. Tady je větší otázkou, jak se vůbec podařilo odjet.
Autor: Profimedia.cz
Takhle se stěhují rodiny, které pobývaly v pákistánských uprchlických táborech zpět do Afghánistánu.
Autor: Profimedia.cz
Představa o optimálním rozložení hmotnosti je v různých částech světa očividně velmi pružný pojem. Záběr z ulic honduraské Tegucigalpy.
Autor: Profimedia.cz
Turistická sezona je tady, a proto je třeba znovu začít z egyptské Gízy svážet odpadky. Za rok se jich nastřádalo víc než dost.
Autor: Profimedia.cz
Na ulicích kambodžského hlavního města nejde o mimořádný jev. Šetřit palivo tím, že jezdíte vytížení nad limit, se tu počítá ke společenské normě.
Autor: Profimedia.cz
Momentka z pákistánského Karáčí. Pohled, při kterém by technik na stanici kontroly pravděpodobně ztratil řeč a dost možná i vědomí.
Autor: Profimedia.cz
Je to pořád ještě auto? V Afghánistánu se tyhle „jingle-trucks“ mění na pojízdné prodejny, mobilní dílny a celá obydlí podle situace.
Autor: Profimedia.cz
Pružiny dostávají zabrat. A fotografové získávají snímek, který se nevidí každý den. Sběr starého železa v oblasti Dondra na Srí Lance berou opravdu vážně.
Autor: Profimedia.cz
Do Tibetu se nezajíždí s prázdnou. A když se věci poskládají opravdu pečlivě, ukáže se, že hranice nosnosti jsou překvapivě elastickou veličinou.
Autor: Profimedia.cz
Kapacita vozidla byla překročena. Zato kapacita lidské představivosti právě dostala nový rozměr. Trhovci mířící do nigerského Madama neponechávají nákladní vozy nenaložené.
Autor: Profimedia.cz
Nakládání rýžové slámy v pákistánské Larkaně. Fyzikální zákony si vzaly na chvilku pauzu a nejspíš si odešly zakouřit někam na chodbu. Jinak si tuhle scenérii lze vysvětlit jen velmi obtížně.
Autor: Profimedia.cz
Suchá neloupaná sláma je neuvěřitelně lehká, a proto musí být nákladní vozy náležitě přetíženy, aby se pro ni cesta prodávajícím vůbec vyplatila. Tolik k (ne)oficiálnímu vysvětlení tohoto úkazu z Bangladéše.
Autor: Profimedia.cz
Pochopitelně, že i Pákistán má dopravní pravidla a ví se tu i něco o maximální nosnosti nebo bezpečném naložení. Ale neznamená to, že se tím někdo řídí.
Autor: Profimedia.cz
Když se řekne: „Vynes odpadky a cestou se stav pro vodu,“ může to v Kambodži vypadat i takhle.
Autor: ČTK
Tady do hry vstupuje vyšší moc. Ani Panna Marie a svatý Tadeáš ale nejspíš nečekali, že se do svého nového kostela v Hermosillu budou stěhovat na přívěsu pick-upu.
Autor: Profimedia.cz
A tady se na trh veze sklizená juta. V Bangladéši se z ní vyrábí všechno, od rohoží po sandály. I když to vypadá, že si řidič veze pořádný „balík“, ve skutečnosti vydělá po koruně za každý kilogram naloženého nákladu.
Autor: Profimedia.cz
V indickém Armitsaru jdou ještě dál, a snaží se převozem paliva žádné palivo nespotřebovávat. Pro rýpaly a ochránce zvířat malé zpřesnění: ty barely nejspíš budou prázdné. Ale na úloze tažného koníka to asi mnoho nemění.
Autor: Profimedia.cz
Pojízdnou prodejnu si možná ještě v paměti vybavíte. V Kambodži je to pořád ještě realita většiny vesnic a měst.
Autor: Profimedia.cz
Přeplněný úložný prostor? Kdepak, tohle je docela standardní zátěž. Nejspíš se na další zastávce ještě něco doplní.
Autor: Profimedia.cz
Proč se u dopravních nehod v Barmě i kolize dvou osobních vozidel promění v incident s desítkami obětí? Tohle je pravděpodobné vysvětlení.
Autor: Profimedia.cz
Bezpečně nebezpečné nebo nebezpečně bezpečné? Přeložený vůz z Indie, který vlastně ani moc vidět nejde, si nákladem vytvořil své vlastní deformační zóny. Neškrábe, leští.
Autor: Profimedia.cz
A když je řeč o deformačních zónách, tenhle náklaďák z Koty v indickém Rádžastánu nejspíš při couvání jen tak do něčeho neťukne.
Autor: Profimedia.cz
U snímku z Nepálu těžko říct, jestli jogínské schopnosti v tomto případě projevuje osoba za řídítky, anebo samo naložené jízdní kolo.
Autor: Profimedia.cz
Když se logistika potká s improvizací, vznikají dopravní řešení, která si zaslouží vlastní kategorii.
Autor: Profimedia.cz
Využít každý centimetr z ložné plochy. A taky pár metrů výšky navíc. Tady už vlastně nejde o náklad, ale vznikla tu nová architektonická disciplína.
Autor: Profimedia.cz
O tom, kolik osob nebo co vlastně dokáže uvézt tuk-tuk, se na cestovatelských webech vedou předlouhé debaty. Tohle je příspěvek do diskuze z Číny.
Autor: Profimedia.cz