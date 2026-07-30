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Zlatý věk karavaningu. Oproti Západu Východ živořil, to se vůbec nedá srovnat
Za zlatý věk karavaningu v Evropě se považují šedesátá a sedmdesátá léta dvacátého století. Tehdy došlo k jeho masivnímu rozvoji, k čemuž dopomohly ekonomická prosperita, rostoucí životní úroveň i...
Budou to autohity roku? Podívejte se, s čím vyjíždí Dacia, Audi či Mercedes
Mění se design, technologie i samotné motory. Není divu, že konkurent Dacie pro octavii, nový A6 Allroad od Audi i nové ostré modely od BMW, Mercedesu a Peugeotu poutají pozornost. Který překvapil...
Sepraný favorit či bzučící octavia. Škodovky jezdily na elektřinu již dříve
Dnešní elektrické škodovky navazují na bohatou historii. Na počátku 90. let brázdil silnice elektrický favorit a později dokonce i octavia. První hybrid zkonstruoval „český Edison“ František Křižík...
Multipla má narozeniny, za dva roky dorazí nová, ještě menší
Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie, poprvé šestimístný mikrobus pro šest vyjel v roce 1956. V novém podání dorazí v roce 2028, bude to opravdová miniatura.
Tisícikoňový sen: Ferrari 849 Testarossa Spider v akci
Ferrari Testarossa je absolutní automobilový vrchol dneška. Je to strhující syntéza ryzích analogových emocí a té nejsložitější hybridní techniky, jakou lze dnes postavit na registrační značky. 1050...
Hybridem až na hranice Ukrajiny a Běloruska. Kia Sportage prošla faceliftem
Kia sice poslední dobou uvádí jeden elektromobil za druhým, ale jejím nejprodávanějším modelem zůstává Kia Sportage. Zvlášť poté, co skončil prodej modelu Ceed. Otestovali jsme facelift páté generace...
Balíte se do auta před cestou na dovolenou? Takhle by to dopadnout nemělo
Máte problém zabalit si věci do auta, když se chystáte na dovolenou? Nezapomenout na žádnou nezbytnost, která by se vám v cíli mohla hodit? Od libyjských přepravců si inspiraci raději neberte....
Slovensko je automobilová velmoc. Prezident láká čínské automobilky
Slovensko má zájem dostat na své území investici čínské automobilky, o které se již vedou jednání. Po jednání v Pekingu to uvedl slovenský prezident Peter Pellegrini. Název firmy nesdělil. Slovenský...
Sepraný favorit či bzučící octavia. Škodovky jezdily na elektřinu již dříve
Dnešní elektrické škodovky navazují na bohatou historii. Na počátku 90. let brázdil silnice elektrický favorit a později dokonce i octavia. První hybrid zkonstruoval „český Edison“ František Křižík...
Zemřel Tomáš Krs. Jako jeden z prvních v Česku stavěl obytné dodávky
Západočeská firma KPS Automobile, která se pod značkou KRS zaměřuje na obytné vestavby do dodávek, přišla o svého zakladatele. Tomáš Krs nečekaně zemřel 10. června 2026, oznámila rodina. Společnost...
Zlatý věk karavaningu. Oproti Západu Východ živořil, to se vůbec nedá srovnat
Za zlatý věk karavaningu v Evropě se považují šedesátá a sedmdesátá léta dvacátého století. Tehdy došlo k jeho masivnímu rozvoji, k čemuž dopomohly ekonomická prosperita, rostoucí životní úroveň i...
Prodej aut vyrobených v Číně roste. V Česku o 88 procent za první půlrok
Prodej nových osobních aut z Číny na českém trhu v prvním pololetí vzrostl meziročně o 88 procent na více než 7 500 vozů. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil na téměř šest procent z loňských čtyř....
Kromě Malty je v Evropě nabíječek dost, spočítali ekolobbisté
Nedostatečná infrastruktura se často uvádí jako jedna z hlavních překážek elektromobility. Přední ekologická organizace, která prosazuje maximum elektromobilů na silnicích co nejdříve, však nyní ve...
Multipla má narozeniny, za dva roky dorazí nová, ještě menší
Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie, poprvé šestimístný mikrobus pro šest vyjel v roce 1956. V novém podání dorazí v roce 2028, bude to opravdová miniatura.
Popelníček, manuál i rezerva. Z aut mizí běžné i kdysi prestižní věci
Ceníky aut, čítající dříve často i několik stránek příplatkové výbavy, se poslední dobou zjednodušují. Kvůli zkrácení dodacích lhůt a zjednodušování výroby se jednotlivé prvky výbavy často skládají...
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Číňanů se nebojíme, bereme je jako inspiraci, říká muž, který nastartoval Cupru
Sven Schuwirth patří k nejdůležitějším osobnostem značky Cupra a architektům jejího raketového růstu. Při jeho zastávce v Praze s ním hovořil Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, zástupce ČR...
Nejdražší fabia je za 6,7 milionu, pro letošek je ale už vyprodaná
Škoda Motorsport předala před několika týdny třístý vůz Fabia RS Rally2. Jak se takový rallyový speciál kupuje? Vlastně stejně jako jakákoliv jiná škodovka, jen je třeba počítat s vyššími částkami....