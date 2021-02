Výbava v automobilovém pravěku: punčochy, hromosvod a příruční pneuservis

Nastartujete a jedete klidně napříč Evropou, až se to zas bude moci – kouzlo moderních aut je právě v jejich „bezobslužnosti“. Za volant se dnes odváží i ten, kdo by před třiceti lety jezdil vlakem. Kromě držení řidičského oprávnění totiž vlastnictví auta vyžadovalo fištrón a důkladnou přípravu před cestou. Čtěte, co bylo v nepovinné povinné výbavě auta.