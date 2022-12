Množí se krádeže pohonných hmot. Pojišťovna v takovém případě moc nepomůže

Ceny pohonných hmot jsou po celém světě jako na houpačce. Většinu času se však drží ve vyšších číslech, což vedlo k nárůstu krádeží pohonných hmot přímo z nádrží zaparkovaných aut. Někdy to řidič ani nemá moc šancí poznat, jindy zloději nádrž poničí a co neukradnou, to vyteče.