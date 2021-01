Německý ministr couvl s návrhem na dálkové odpojování nabíjení elektroaut

Trvalo jen několik hodin, než Peter Altmaier (CDU) povolal předminulou neděli do práce své kolegy. Nedělní magazín informoval o návrhu zákona z jeho ministerstva, který měl poskytovatelům elektrické energie umožňovat, aby majitelům elektromobilů nařídili denně až dvouhodinovou pauzu v nabíjení, pokud by jinak hrozilo přetížení sítě. Podobnou pravomoc si chtějí vymoci také britští energetici (čtěte více).

Pouštění elektrického proudu by podle německého ministerského návrhu zákona mohlo být na dálku řízeno nejen pro elektromobily, ale i tepelná čerpadla a topení na noční plyn. Nucená pauza, zanesená v paragrafu 14a pozměněného zákona o energetickém hospodářství, se měla jmenovat „vyhlazení odběrových špiček“.

Ovšem hned v neděli v 9.55 hodin nechal Altmaier povolat své lidi do práce. „Jedná se o návrh v pracovní rovině, který zatím nebyl schválen ministerstvem,“ sdělila mluvčí v reakci na zprávu týdeníku Welt am Sonntag.

„Nešlo ovšem v žádném případě o myšlenkové hry několika úředníků ministerstva. Návrh byl kompletně vypracován a byl dokonce zveřejněn na internetových stránkách ministerstva. Příslušné útvary, jichž se návrh týkal, měly vyslovit své stanovisko,“ píše týdeník.

Centrála Svazu na ochranu spotřebitelů (VZBV) má již vypracovaný dokument, který má Welt am Sonntag k dispozici a v němž je plánované nařízení odmítáno jako nepřátelské vůči spotřebitelům. „Co je nazýváno vyhlazením odběrové špičky, znamená pro zákazníky bohužel vypnutí proudu,“ kritizuje Hildegard Müllerová, prezidentka Svazu automobilového průmyslu (VDA). „Pokud by něco takového nastalo, bylo by to velmi špatné pro všechny majitele elektromobilů a výrobce, kteří nyní přivádějí elektromobily na trh.“

„Ministerstvo hospodářství předložilo jednostranný návrh ve prospěch energetického hospodářství, které by ohrozilo akceptaci elektromobilů,“ okomentovala Müllerová. Spolkový svaz energetického a vodního hospodářství (BDEW) se zasadil pro „vyhlazení odběrových špiček“, navrhované Altmaierovým ministerstvem, protože by tak byly sníženy náklady na nezbytné posílení energetické sítě.

Pokud by poskytovatelé elektrické energie mohli dálkově vyjmout ze sítě nové spotřebitele, jako majitele elektromobilů a vodních čerpadel, zůstala by síť i v dobách nejvyšší poptávky a malého množství energie z obnovitelných zdrojů stabilní. „Není efektivní budovat sítě tak, aby i v absolutní špičce mohla být dodána poslední potřebná kilowatthodina, pokud je možný malý časový posun spotřeby bez ztrát komfortu pro zákazníka,“ uvedla šéfka BDEW Kerstin Andreae pro Welt am Sonntag.

Návrh zákona ministerstva hospodářství je údajně výsledkem „dlouhého, znaleckými posudky podloženého procesu“, v rámci nějž byly předloženy a testovány alternativy k vyhlazení odběrové špičky.

O hrozbě blackoutu kvůli zvýšenému odběru elektřiny od nabíjejících se elektroaut se diskutuje také ve Francii. Provozovatel tamní přenosové soustavy elektřiny RTE tak už vyzval lidi, aby si doma utáhli kohoutky na topení, vymazali přebytečné maily, aby se snížila zátěž, a tím i spotřeba serverů v zemi, a mobily by neměli nabíjet dopoledne a večer mezi půl šestou a půl devátou (více čtěte zde).

Přepracování návrhu

Prezidentka VDA Müllerová to vidí naprosto jinak: „Provozovatelé sítí nesmějí mít právo vypnout zákazníkovi jednoduše proud,“ uvedla. „Stabilita sítě je důležitá – s našimi návrhy ji lze ale lépe garantovat a neohrožuje rozšiřování elektromobility.“

U BDEW je argument otočený: „Vyhlazení odběrové špičky zajistí to, že člověk může kdykoli a kdekoli rychle připojit elektromobil k síti,“ říká Andreae. „Bez této regulace nelze vyloučit, že provozovatelé sítí povolí další přípojky až po rozšíření sítě.“

Na ministerstvu hospodářství zatím v důsledku silných hlasů z lobbistických skupin přece jen nedojde k finálnímu rozhodnutí: „Spolkový ministr Altmaier klade největší důraz na to, aby mohutný nástup elektromobility proběhl pro všechny zúčastněné co možná nejrychleji a nejspolehlivěji,“ potvrdila mluvčí ministerstva.

„V následujících dnech budou vedeny porady s výrobci automobilů i s provozovateli sítí a poté bude předložen nový návrh, který bude pro všechny zúčastněné akceptovatelný,“ dodala. Nový návrh zákona tak byl stažen a zmizel i z internetových stánek ministerstva, které se k tomu původně nemělo.

Poté co týdeník Welt am Sonntag konfrontoval ministerstvo s rešeršemi, mluvčí pouze sdělila, že jsou v současnosti k dispozici „různé návrhy a podněty k diskuzi“, jak by se dala nadále udržet stabilita energetických sítí. „V tuto chvíli nemáme žádné finální rozhodnutí, jak co nejlépe dospět k cíli.“

O dalším možném přepracování návrhu však již byla v kruzích kolem vlády řeč. Bylo zmíněno, že vyhlazení odběrové špičky zůstane v zákoně, bude ovšem změněna definice, kteří uživatelé budou moci být odpojeni. Tepelná čerpadla a elektromobily by mohly být vyjmuty. Podle zprávy týdeníku Welt am Sonntag by mohlo být přepracování původního návrhu nyní poměrně rychlé.