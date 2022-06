V Praze do roku 2025 vznikne sto nových rychlonabíječek pro elektromobily

Na tuzemských silnicích jezdí nyní více než 15 000 elektrifikovaných vozů s možností externího dobíjení, tedy bateriové elektromobily a plug-in hybridy. Jejich největší počet je v Praze. V celé ČR mají k dispozici okolo 2 000 dobíjecích bodů.

Každá ze stran memoranda nominuje své zástupce do pracovní skupiny, která zmapuje terén a vytipuje lokality, kde vybudování nabíjecích stanic bude mít největší efekt. Do konce roku 2025 by tak mělo na území hlavního města vyrůst v rámci stovky stojanů HPC přibližně 200 dobíjecích bodů, každý s výkonem minimálně 150 kW.

Společný projekt chce rovněž koordinovat rozvoj ostatních typů dobíjecí infrastruktury na území Prahy. Škoda přispěje k naplňování těchto cílů datovými podklady, na jejichž základě Pražská energetika začne plánovat investici do HPC dobíjecí infrastruktury, kterou ve spolupráci s Prahou bude možné následně realizovat.

„Pražská energetika deset let investuje do výstavby dobíjecí infrastruktury. Patříme v této oblasti k lídrům na trhu. Zprovoznili jsme bezmála již 400 dobíjecích stanic nejen v Praze, ale budujeme i páteřní síť po celé České republice,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel PRE Pavel Elis.

Pražský klimatický plán do roku 2030 předpokládá minimálně 10 000 veřejných dobíjecích stanic. Město má strategii tří typů nabíjecí infrastruktury. Jde o pomalou dobíjecí infrastrukturu, kterou buduje primárně na lampách veřejného osvětleni, dále rychlou a pak vysokorychlostní dobíjecí infrastrukturu, kterou bude řešit právě i ve spolupráci s PRE a Škodou.

Škoda Auto loni dodala na český trh 832 bateriových elektromobilů. Nejprodávanějším elektromobilem byl její model Enyaq iV se 738 exempláři. Firma zároveň prodala přes 1 000 plug-in hybridů Superb a Octavia.