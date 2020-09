Britští energetici chtějí dálkově vypínat nabíjení elektroaut

Nabíjení elektromobilu z běžné domácí zásuvky dnes trvá u některých modelů třeba i 24 hodin. Nutností je proto instalace tzv. wallboxů, která tuto dobu zkrátí na pár hodin. To ale klade zvýšené nároky nejen na domácí rozvody, zejména jističe, ale při velkém počtu elektromobilů i na celou síť. Ve Velké Británii nyní energetický kontrolní úřad Ofgem řeší žádost distribučních společností, aby mohly dálkově odpojovat nabíjené elektromobily od nabíječek v případě velkého zatížení sítě.



Návrh, který citoval britský automobilový magazín AutoExpress ze zprávy DCUSA (Distribution Connection and Use of System Agreement/Dohoda o distribučním připojení a používání systému), varuje, že „elektrické sítě ve Velké Británii nebyly navrženy tak, aby uspokojily další významnou poptávku, kterou mají určitá zařízení pro spotřebitele, jako jsou elektromobily a jejich nabíječky“.

Distributoři proto požadují, aby pomocí tzv. chytrých elektroměrů mohli dočasně odpojit z nabíjení zařízení s velkým okamžitým odběrem, což jsou zejména elektromobily, nebo odběr aspoň omezit, což je případ třeba systémů centrálního elektrického vytápění. Společnosti ale zároveň říkají, že by šlo o zcela výjimečné opatření, které by bylo použito jen v nouzi. Diskusi vzbudilo především to, že lidem, kterých by se omezení týkalo, by podle těchto návrhů nebyla nabídnuta žádná forma kompenzace. K usnadnění plánů by si museli také nainstalovat nový inteligentní měřič elektřiny třetí generace.

Výrobci a distributoři elektřiny v Česku zatím ve vlivu nabíjení na spotřebu elektřiny a její distribuci problém nevidí. Podle nich je v tuto chvíli jak přenosová, tak zejména distribuční síť v Česku dostatečně robustní na to, aby si dokázala poradit se spotřebou elektřiny v objemech, které by odpovídaly počtům elektrických vozidel zmíněných např. v Národním akčním plánu čisté mobility. Ten počítá s tím, že v roce 2030 by v ČR mohlo být v provozu 250 000–500 000 elektromobilů, jejichž spotřeba vychází zhruba na úrovni 0,78-1,56 TWh / rok. Pro srovnání roční produkce Temelína byla loni 15,76 TWh.

„Je samozřejmě nutné zvážit, jak by se dobíjení uvedeného počtu vozidel rozložilo mj. geograficky i časově nebo v rámci dobíjecích výkonů,“ řekl iDNES.cz mluvčí ČEZ Martin Schreier. „To všechno jsou faktory, které hrají roli při kalkulaci dopadů nárůstu dobíjení na sítě. Je zjevné, že efekt se projeví na úrovni domácností a firem, kde se předpokládá zásadní objem dodaných kWh. Problémem v takových případech může být třeba nerovnoměrné zatěžování fází domácích rozvodů a využívání zásuvek, které nejsou primárně na pravidelné dobíjení určeny nebo připraveny.“ Negativní dopady dobíjení lze podle Schreiera kompenzovat využitím dalších technologií: „průběžný zájem o řešení kombinující dobíjení, bateriové úložiště a třeba fotovoltaiky tento trend potvrzuje.“ Podle mluvčího energetické společnosti souhrnně platí, že ani následně při zvyšujícím se počtu elektrických vozů nepůjde o výrazný zlom. „Provozovatelé soustav budou průběžně sledovat vývoj spotřeby i poptávku po nových připojeních a budou tomu přizpůsobovat investice do obnovy nebo rozvoje. Spíše než o revoluční tak půjde o evoluční, postupný proces posilování,“ dodává.

Chytré distribuční trafostanice a dálkové ovládání sítě se už ale zavádějí i v Česku. V případě elektromobilů by však naopak mohly využívat energii z jejich baterií, než že by omezovaly nabíjení. „Konkrétně v Praze není problém s nedostatkem elektřiny jako takové,“ konstatoval mluvčí PRE Petr Holubec. „Mohl by teoreticky nastat někdy v budoucnu při masovém rozšíření elektroaut, pokud by všichni v jedné lokalitě začali dobíjet ve stejné době – třeba na sídlišti. My proto v současnosti pracujeme hned na několika opatřeních, jak tomuto teoretickému nebezpečí čelit. Jedna z cest je vyšší využití prvků dálkového ovládání energetické sítě, a tedy zvýšení možnosti řídit toky elektřiny tam, kde je to aktuálně nutné. Proto takzvaně pochytřujeme distribuční trafostanice, zkraje října zprovozníme již stou v Praze, a do konce roku 2030 počítáme, že jich budeme mít celou třetinu již na nové požadavky připravených. Dosud platilo, že elektřina „teče“ od elektrárny k zákazníkovi, a tak byla elektrická síť konfigurována. Dnes může „téci“ i od zákazníka, třeba když má fotovoltaickou elektrárnu a chce přebytky dodávat do sítě, nebo při vyspělých technologiích si může dispečer pomoci při nedostatku i čerpáním elektřiny z baterií aut připojených na „chytré“ dobíjení.“

PRE nedávno spustila projekt dobíjení elektroaut z lamp veřejného osvětlení. Prvních 13 bylo dokončeno ve Slezské ulici na Vinohradech, během šesti let jich má být takto upraveno na 3 000. Měly by ale být umístěny po celé Praze, aby nebyla tímto způsobem zatížena jen jedna lokalita.